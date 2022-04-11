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Rus öğretmenin cümleleri sonunu getirdi! Sınıfta Ukrayna savaşını anlatınca şikayet edildi

11.04.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’da görev yapan Irina Gen isimli bir İngilizce öğretmeni, sınıfında Ukrayna-Rusya savaşına dair açıklamalarda bulundu. Savaş karşıtı söylemler yapan öğretmenin konuşmaları bir öğrenci tarafından kayıt altına alındı. Öğrencilerden birinin kendisini ihbar etmesi üzerine görevden alınan Gen, 15 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

Rus öğretmenin cümleleri sonunu getirdi! Sınıfta Ukrayna savaşını anlatınca şikayet edildi

Rusya'nın Penza kentinden 45 yaşındaki İngilizce öğretmeni Irina Gen, ortaokulda görev alıyordu. 24 Şubat’ta Ukrayna-Rusya savaşının başlamasından sadece birkaç gün sonra sınıfta işagli tartışmaya açarak öğrencilerine fikirlerini sordu. Savaş karşıtı açıklamalarda bulunan öğretmen, öğrencilerden birinin konuşmayı kaydettiğini ve kendisini şikayet ettiğini belirtti. Savcıların "Rusya Federasyonu silahlı kuvvetleri hakkında bariz bir şekilde yanlış bilgi yaydığını" söyleyen suçlamalarıyla karşılaşan öğremetn devam eden çatışma hakkında konuşurken hiçbir pişmanlık duymadığını ve insanlık adına düzgün davrandığını söyledi.

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“DOĞRU DAVRANDIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından çıkartılan yeni bir yasa kapsamında 15 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalan Gen, “Doğru davrandığımı düşünüyorum, pişman değilim. Tek sorun öğrencilerimin zihnine ulaşamadım. İhbar dönemine geldik ve bunu hemen hemen her yerde yaşıyoruz. Bence tüm bunlar ailelerinden kaynaklandı” dedi.

10 yıl boyunca aynı okulda çalıştığından ve görevinden ayrılmak zorunda kalmanın kendisini üzdüğünden söz eden Gen, “O sınıftaki öğrencilerden birinin babası FSB (Federal Güvenlik Servisi) için çalışıyordu. Onun beni kayıt altına aldığını düşünüyorum. Emin değilim ama böyle tatsız bir durum yaşanması hiç hoş olmadı” diye konuştu.

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