Rus televizyonu hacklendi! Kırmızı alarm verildi... “Lütfen sığınağa gidin” uyarısı yapıldı

Rus televizyonu iki hafta içinde üçüncü kez siber saldırıya uğradı. 22 Şubat’ta sahte bir sivil savunma sireni hava saldırısı uyarısı yaparken, 18 Şubat’ta füze tehdidi olduğu konusunda yayın yapılmıştı. Bu kez ise ülkenin dördüncü büyük şehri olan Yekaterinburg’un bulunduğu televizyonlardaki programlar bilgisayar korsanlarının hedefi oldu. Televizyon ve radyo istasyonları hacklenerek bir anda nükleer saldırı yayını yapmaya başladı.

“HERKES DERHAL SIĞINAKLARA”

Siyah ve sarı radyasyon uyarı levhaları ile bir Rus haritasının gösterildiği yayında , “Herkes derhal sığınaklara. Binayı mühürleyin, her türden gaz maskesi kullanın. Gaz maskesi yoksa pamuklu gaz bezi kullanın. Acil durumlarda kullanılan radyasyon haplarını” için uyarısı yapıldı. Televizyon ve radyonun hacklenmesinin arkasında kimin olduğuna dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.