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Rus televizyonundan NATO’yu tehdit etti! “Yeni bir aşamaya girdiğine inanıyorum”

23.04.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş 24 Şubat’tan bu yana devam ederken dünyanın gözü bölgeye çevrildi. Devlet kanalı olan Russia-1’de yayınlanan programında sunucu Vladimir Solovyov sert açıklamalar yaptı. Solovyov,Ukrayna'ya karşı verilen mücadelenin artık yeterli olmadığını iddia ederken, Rusya’nın Avrupa'ya ve tüm NATO ülkelerine merhametli olmayacağını iddia etti.

Rus televizyonundan NATO’yu tehdit etti! “Yeni bir aşamaya girdiğine inanıyorum”

Rusya’nın Ukrayna işgalinin 59. gününde Rusya cephesinde Putin’in sesi olarak da bilinen Rus gazeteci Vladimir Solovyov’un sözleri gündem yarattı. Solovyoc devlet ait Rus televizyon kanalı Rusya 1’de yaptığı açıklamada, “Özel askeri operasyonun yeni bir aşamaya girdiğine inanıyorum. Ukrayna artık tek başına yeterli olmayacaktır.” dedi.

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Solovyov, İngiltere ve ABD de dahil olmak üzere NATO'yu oluşturan 30 ülkenin Rusya-Ukrayna savaşı sona erdiğinde kendilerini savunmak için yeterli silaha sahip olup olmayacağını sorguladı. Rus gazeteci söylemlerini NATO’ya çevirerek Moskova’nın NATO ülkelerine savaş açmaya başladığını belirtti.

NATO ülkelerinin savaş makinelerini Rusya’nın yerle bir edebilecek güçte olduğunu vurgulayan Solovyov, “Bu operasyon sona erdiğinde NATO kendisi savunacak adamı olup olmadığını sorgulamak zorunda kalacak. NATO ülkelerinin vatandaşlarını da savaş makinelerini de ezip geçeceğiz” diye konuştu.

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