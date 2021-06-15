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  4. Rus turistlere bıçakla saldıran kağıt toplayıcısı: Korkutmak için çakıyı salladım

Rus turistlere bıçakla saldıran kağıt toplayıcısı: Korkutmak için çakıyı salladım

15.06.2021 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta üç Rus turiste bıçakla saldırarak yaraladığı iddiasıyla hakkında 45 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan kağıt toplayıcısı Hasan Hüseyin Yurtseven hakim karşısına çıktı. Sanık Yurtseven, turistlerin kendisini aşağılar gibi hareketler yapması üzerine aralarında kavga çıktığını öne sürerek "Korkutmak için çakıyı salladım" dedi. Sanığın tahliye talebini reddeden mahkeme, dosyanın mütalaasını hazırlaması için savcılığa gönderilmesine karar verdi.

Rus turistlere bıçakla saldıran kağıt toplayıcısı: Korkutmak için çakıyı salladım

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Hüseyin Yurtseven ile avukatı katıldı. Şikayetçi Rus turistler ise duruşmaya katılmadılar. Eski garson olduğunu söyleyen sanık Yurtseven, turistlerin durduk yere kendisine sataştıklarını ve alkollü olabileceklerini iddia etti. Sanık Yurtseven, "Bana İngilizce bir şeyler söylediler. Biraz İngilizce biliyorum. Ne dediklerini anlamadım ama aşağılar gibi hareketler yaptılar. Kıyafetim biraz bozuktu. Ya dalga geçiyorlardı ya da benden şüpheleniyorlardı. Aramızda kavga çıktı. Yaralandıklarını sonradan öğrendim" dedi. Çadır yapmak için çantasında çakı taşıdığını öne süren sanık Yurtseven, "Korkutmak için çakıyı salladım ama onlara geldi mi bilmiyorum. Kavga bitti, bir kadın geldi, 'ayrılın' dedi. Çantamı aldım, yukarı gittim. Ertesi gün camideydim. Polisler geldi beni aldı. Bıçağı abdesthanenin oraya bırakmıştım, buldular mı bilmiyorum. Herhangi bir madde kullanmıyorum, sigara bile içmem. Bana her yerde sataşıyorlar ama ben hep geri çekiliyorum" diye konuştu. Sanığın avukatı, olayda haksız tahrik durumunun söz konusu olduğunu söyleyerek, müvekkilinin tahliyesini istedi.

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TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme heyeti, sanığın tahliye talebini reddederek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Şikayetçilerin yurt dışında bulunmaları ve adreslerinin tespit edilememesi nedeniyle dinlenilmelerinden vazgeçilmesine, ilk ifadelerinin dikkate alınmasına da karar verildi. Duruşma, dosyanın mütalaa için savcılığa gönderilmesine karar verilerek ertelendi.

İDDİANAME

İddianamede, şüpheli Hasan Hüseyin Yurtseven'in ifadesinde bıçağı tinercilerden korunmak için yanında taşıdığı, saldırıyı neden yaptığını bilmediği ve olay anında kendini kaybettiğini söylediği anlatıldı. Olayda kullanılan bıçağın ekmek bıçağı olduğu belirtilen iddianamede, yaralanan turistlere ilişkin raporda, yaralanmalarının hayati tehlike oluşturacak şekilde olduğunun kaydedildi. İddianamede, şüpheli Hasan Hüseyin Yurtseven'in 3 kişiye karşı "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 27 yıldan 45 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

DHA

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