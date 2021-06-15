Rus turistlere bıçakla saldıran kağıt toplayıcısı: Korkutmak için çakıyı salladım

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Hüseyin Yurtseven ile avukatı katıldı. Şikayetçi Rus turistler ise duruşmaya katılmadılar. Eski garson olduğunu söyleyen sanık Yurtseven, turistlerin durduk yere kendisine sataştıklarını ve alkollü olabileceklerini iddia etti. Sanık Yurtseven, "Bana İngilizce bir şeyler söylediler. Biraz İngilizce biliyorum. Ne dediklerini anlamadım ama aşağılar gibi hareketler yaptılar. Kıyafetim biraz bozuktu. Ya dalga geçiyorlardı ya da benden şüpheleniyorlardı. Aramızda kavga çıktı. Yaralandıklarını sonradan öğrendim" dedi. Çadır yapmak için çantasında çakı taşıdığını öne süren sanık Yurtseven, "Korkutmak için çakıyı salladım ama onlara geldi mi bilmiyorum. Kavga bitti, bir kadın geldi, 'ayrılın' dedi. Çantamı aldım, yukarı gittim. Ertesi gün camideydim. Polisler geldi beni aldı. Bıçağı abdesthanenin oraya bırakmıştım, buldular mı bilmiyorum. Herhangi bir madde kullanmıyorum, sigara bile içmem. Bana her yerde sataşıyorlar ama ben hep geri çekiliyorum" diye konuştu. Sanığın avukatı, olayda haksız tahrik durumunun söz konusu olduğunu söyleyerek, müvekkilinin tahliyesini istedi.