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Rusların korkulu rüyası olmuştu! “Kiev’in Hayaleti” lakabıyla bilinen savaş pilotu öldürüldü

30.04.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna-Rusya arasındaki savaş devam ederken bölgeden sıcak haberler geliyor. Hem Rusya hem de Ukrayna cephesinden kayıp haberleri gelirken, Ukrayna’da direnişin sembolü haline gelen ve 40 Rus jetini düşürdüğü iddia edilen ‘Kiev’in Hayaleti’ lakaplı gizemli savaş pilotunun öldürüldüğü duyuruldu.

Rusların korkulu rüyası olmuştu! “Kiev’in Hayaleti” lakabıyla bilinen savaş pilotu öldürüldü

Kolomyia Belediye Başkanı Bogdan Stanislavsky, Kiev'in Hayaleti olarak adlandırılan Binbaşı Stepan Tarabalka'nın, uçtuğu MiG-29'un "ezici" miktarda düşman kuvvetiyle savaşırken vurulması sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Mirror’ın haberine göre, savaş pilotunun kimliği ve ölümü doğrulandı.

UKRAYNA HÜKÜMETİ GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞMIŞTI

kapak hayalet

Ukrayna hükümeti, bir çocuk babası savaş pilotunun toplamda 40'ın üzerinde Rus uçağını imha ettiği ve öldüğünde dair görüntülerini paylaşmıştı. İsmi Binbaşı Stepan Tarabalka olarak açıklanan Kiev’in Hayaleti’nin ölüm habeir tüm ülkeyi yasa boğdu. Birçok kişi sosyal medya hesabından Kiev’in Hayaleti’ne minnettarlığını dile getirdi.

Belediye Başkanı Stanislavsky ölüm haberinin ardından ise "Stepan devletimizin iradesi ve bağımsızlığı için savaştı. Gökyüzünü düşmanlardan korudu. Sonsuz minnet duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

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The Times'a göre Binbaşı Tarabalka, işçi sınıfı bir ailede büyüdü ve Ukrayna'nın batısındaki Korolivka köyünde doğdu.Geride karısı Olenia ve sekiz yaşındaki oğulları Yarık'ı bıraktı. Binbaşı Tarabalka, ölümünden sonra Ukrayna'nın savaşta en büyük cesaret madalyası olan Altın Yıldız Nişanı ile Ukrayna Kahramanı unvanına layık görüldü.

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