Ukraynalı kadın,ölümden kıl payı kurtuldu! Rus füzesi birkaç santim uzağına düştü

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medyada tüm dünyayla paylaşılan görüntülerde ülkelerinde Rus saldırılarının sürdüğünü çarpıcı bir şekilde ortaya koydu. İki ülke arasında barış imzalanması beklenirken Ukrayna Savunma Bakanlığı, “Kharkiv. İki ay önce Ukrayna’da hiç kimse böyle bir şeyi hayal edemezdi. Artık bu durum birçok Ukraynalı için sıradan hale geliyor” notuyla tüyler ürperten bir video yayınladı.

AYAĞA KALKIP UZAKLAŞTI

Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın paylaştığı görüntülerde sokak ortasında yürüdüğü sırada bir Rus hava saldırısının ortasında kalan Ukraynalı bir kadın göründü. Mucizevi bir şekilde hayatta kalmayı başaran kadının sadece birkaç santimetre ötesinde bulunan çöp kutusuna Rus bombası düştü. Bombanın etkisiyle yere düşen kadın ayağa kalkıp uzaklaştı.

Arka planda Rus mühimmatının neden olduğu bildirilen patlamadan kıl payı kurtulan iki kişi daha görülüyor. Ukraynalı yetkililer, şans eseri bu görüntülerde kimsenin ölmediğini söylediler.



