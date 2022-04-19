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Ukraynalı kadın,ölümden kıl payı kurtuldu! Rus füzesi birkaç santim uzağına düştü

19.04.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna ve Rus arasındaki savaş devam ederken bölgeden çatışma sesleri yükseliyor ve saldırı görüntüleri geliyor. Son olarak Ukraynalı yetkililerin ülke genelindeki şehirlerin füzelerle vurulduğuna dair ilginç bir rapor yayınladı. Söz konusu raporda Kharkiv şehrindeki Ukraynalı bir kadının Rus hava saldırısından sadece birkaç santimle kurtulduğu anlar dikkatleri çekti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medyada tüm dünyayla paylaşılan görüntülerde ülkelerinde Rus saldırılarının sürdüğünü çarpıcı bir şekilde ortaya koydu. İki ülke arasında barış imzalanması beklenirken Ukrayna Savunma Bakanlığı, “Kharkiv. İki ay önce Ukrayna’da hiç kimse böyle bir şeyi hayal edemezdi. Artık bu durum birçok Ukraynalı için sıradan hale geliyor” notuyla tüyler ürperten bir video yayınladı.

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Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın paylaştığı görüntülerde sokak ortasında yürüdüğü sırada bir Rus hava saldırısının ortasında kalan Ukraynalı bir kadın göründü. Mucizevi bir şekilde hayatta kalmayı başaran kadının sadece birkaç santimetre ötesinde bulunan çöp kutusuna Rus bombası düştü. Bombanın etkisiyle yere düşen kadın ayağa kalkıp uzaklaştı.

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Arka planda Rus mühimmatının neden olduğu bildirilen patlamadan kıl payı kurtulan iki kişi daha görülüyor. Ukraynalı yetkililer, şans eseri bu görüntülerde kimsenin ölmediğini söylediler.

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