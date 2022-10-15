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Russell Crowe 'Roma'nın elçisi' oldu

15.10.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oscar ödüllü oyuncu, film yapımcısı ve yönetmen Russell Crowe, İtalya'nın başkenti 'Roma'nın elçisi' oldu.

Russell Crowe 'Roma'nın elçisi' oldu

Bir Roma generalinin hikayesinin anlatıldığı 2000 yılında çekilen "Gladyatör" filmiyle ün yapan ve bu film sonrasında Roma kentiyle arasında ayrı bir bağ oluştuğu belirtilen Russell Crowe'u, Roma Belediyesi özel bir unvanla onurlandırdı.

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Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri'nin ev sahipliğinde belediyenin Giulio Cesare Salonu'nda düzenlenen törenle Crowe'a "Roma'nın elçisi" unvanı verildi ve bir de plaket takdim edildi.

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Törende konuşan Gualtieri, dünyaca ünlü yıldızın Roma ile olan bağına atıfta bulunarak Romalıların da Crowe'a büyük sevgiyle yaklaştığını kaydetti.

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