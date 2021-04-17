Rüştü Onur Atilla: Kemal'imizin kardeşi sağlıkla gel

Show TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show'un oyuncusu Rüştü Onur Atilla, müjdeli haberi sosyal medya hesabından verdi. Atilla, ikinci kez baba olacağını duyurdu. Eşi Sinem Ayyıldız ile birlikte objektif karşısına geçen 34 yaşındaki oyuncu, çocuğunun cinsiyetini de açıkladı.

Rüştü Onur Atilla, "Hoş gel oğlumuz... Kemal'imizin kardeşi sağlıkla gel" ifadelerini kullandı. Kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Atilla'nın paylaşımına tebrik mesajları yağdı.



2014 YILINDA EVLENDİLER

2014 yılında nikah masasına oturan ve mutlu bir evlilik sürdüren Rüştü Onur Atilla-Sinem Ayyıldız çifti, ilk çocukları Kemal'i, 2018'de kucaklarına almıştı.

