Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber Amerika dönüşü karantina kurallarına uymadı!

Işıl Reçber, bu gelişmenin ardından 17 Mart'ta Kanal D'deki 2. Sayfa programına katılarak "Burası benim kendi sağlık kuruluşum ve kliniğim, biz burada bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için uygulamalar yapıyoruz. Ozon terapi; kanınız alınıyor 100 ml kadar, içine ozon karıştırılıp size enjekte ediliyor. Ben işimden evime gidiyorum. Zaten kimse beni başka türlü dışarıya çıkaramaz. Orada bir sürü hastalarımız var. Kendi özel iş yerime çıkıyorum, almam gereken önlemleri de alıyorum" sözleriyle kendisini savunmuştu.

Eski milli futbolcu Rüştü Reçber'in koronavirüs test sonucu pozitif çıkarken bu gelişme efsane futbolcunun eşinin karantina kararına uymamasını akıllara getirdi. 3 Mart günü ABD'ye giden Işıl Reçber, bu ülkede 13 gün kaldıktan sonra 16 Mart'ta Türkiye'ye döndü. Ancak Reçber, 14 gün karantina uygulamasını hiçe sayıp evinden dışarı çıktı ve sahibi olduğu güzellik merkezine gitmişti.

Bu sözler sosyal medyada gündem olmuş ve tepki çekmişti.

'BEN NEGATİFİM!'

Ünlü isim dün yaptığı açıklamada kocasıyla ilgili şunları yazdı:

"Sizlerle gerçeği en şeffaf şekilde paylaşırken daha güzel haberler vermek isterdim fakat üzülerek eşim Rüştü’yü COVİD-19 teşhisiyle hastaneye yatırmış bulunuyoruz. Her şey normal ilerlerken birden bire gelişen hızlı semptomlarla biz de olayın şokundayız. Kritik süreçler ve çok zor, Allah benim değerli eşimle beraber tüm hastalara acil şifa kolaylık versin.

Tek ricam şu süreçte insanların biraz daha vicdanlı ve saygılı olabilmeleri. Ailecek yaptırdığımız testlerde benim, kızımın ve oğlumun negatif sadece eşimin pozitif çıkmıştır. Bu sebeple bizler evde kendisi hastanede ve görüş izni yok. Aslında en zor olanı da bu yanında olamamak. Ama Allah büyük önce ona sonra Türk hekimlerine emanet, inşallah bu da geçecek. Telefonlarım kilitlendi dönüş yapamıyorum üzgünüm tüm sevenlere dostlara sizlere yürekten sevgiler. Dualarınızı eksik etmeyin lütfen bu çok önemli....#sengüçlüsünRR"

