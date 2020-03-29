MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber Amerika dönüşü karantina kurallarına uymadı!

Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber Amerika dönüşü karantina kurallarına uymadı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2020 09:09 | Son Güncelleme

Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, 16 Mart'ta ABD'den döndükten sonra 14 gün karantinaya girmeyerek dışarıya çıkmıştı ve savunmasıyla da tepki çekmişti.

Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber Amerika dönüşü karantina kurallarına uymadı!

Eski milli futbolcu Rüştü Reçber'in koronavirüs test sonucu pozitif çıkarken bu gelişme efsane futbolcunun eşinin karantina kararına uymamasını akıllara getirdi. 3 Mart günü ABD'ye giden Işıl Reçber, bu ülkede 13 gün kaldıktan sonra 16 Mart'ta Türkiye'ye döndü. Ancak Reçber, 14 gün karantina uygulamasını hiçe sayıp evinden dışarı çıktı ve sahibi olduğu güzellik merkezine gitmişti.

ABD, dönüşü karantina kuralına uymayan Işıl Reçber, eşi Rüştü Reçber’in test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

"ALMAM GEREKEN ÖNLEMLERİ ALIYORUM"

Işıl Reçber, bu gelişmenin ardından 17 Mart'ta Kanal D'deki 2. Sayfa programına katılarak "Burası benim kendi sağlık kuruluşum ve kliniğim, biz burada bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için uygulamalar yapıyoruz. Ozon terapi; kanınız alınıyor 100 ml kadar, içine ozon karıştırılıp size enjekte ediliyor. Ben işimden evime gidiyorum. Zaten kimse beni başka türlü dışarıya çıkaramaz. Orada bir sürü hastalarımız var. Kendi özel iş yerime çıkıyorum, almam gereken önlemleri de alıyorum" sözleriyle kendisini savunmuştu.

Bu sözler sosyal medyada gündem olmuş ve tepki çekmişti.

'BEN NEGATİFİM!'

Ünlü isim dün yaptığı açıklamada kocasıyla ilgili şunları yazdı:

"Sizlerle gerçeği en şeffaf şekilde paylaşırken daha güzel haberler vermek isterdim fakat üzülerek eşim Rüştü’yü COVİD-19 teşhisiyle hastaneye yatırmış bulunuyoruz. Her şey normal ilerlerken birden bire gelişen hızlı semptomlarla biz de olayın şokundayız. Kritik süreçler ve çok zor, Allah benim değerli eşimle beraber tüm hastalara acil şifa kolaylık versin.
Tek ricam şu süreçte insanların biraz daha vicdanlı ve saygılı olabilmeleri. Ailecek yaptırdığımız testlerde benim, kızımın ve oğlumun negatif sadece eşimin pozitif çıkmıştır. Bu sebeple bizler evde kendisi hastanede ve görüş izni yok. Aslında en zor olanı da bu yanında olamamak. Ama Allah büyük önce ona sonra Türk hekimlerine emanet, inşallah bu da geçecek. Telefonlarım kilitlendi dönüş yapamıyorum üzgünüm tüm sevenlere dostlara sizlere yürekten sevgiler. Dualarınızı eksik etmeyin lütfen bu çok önemli....#sengüçlüsünRR"

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bilim Kurulu üyesi Çelik: Çocuklar virüsü daha fazla kişiye bulaştırabilirBilim Kurulu üyesi Çelik: Çocuklar virüsü daha fazla kişiye bulaştırabilir
Netflix hesap açıklamasını değiştirdi: NekşflişNetflix hesap açıklamasını değiştirdi: Nekşfliş
Şarkıcı İzel 15 kilo verdi! Yeni halini görenler inanamadıŞarkıcı İzel 15 kilo verdi! Yeni halini görenler inanamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, Işıl Reçber,

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan onayladı! Belediyelere koronavirüs için kaynak

Erdoğan onayladı! Belediyelere koronavirüs için kaynak

Altun'dan koronavirüs paylaşımı! Madde madde sıraladı

Altun'dan koronavirüs paylaşımı! Madde madde sıraladı

Çin'den ithal edilen maskeleri toplatıyorlar

Çin'den ithal edilen maskeleri toplatıyorlar

Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı kentte isyan!

Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı kentte isyan!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar

İtalya'da koronavirüs salgınıyla ilgili çarpıcı iddia!

İtalya'da koronavirüs salgınıyla ilgili çarpıcı iddia!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Canlı yayını kapattığını zanneden Sıla'dan tepki çeken hareket!

Canlı yayını kapattığını zanneden Sıla'dan tepki çeken hareket!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

TV8'den Survivor ve Doğduğun Ev Kaderindir için flaş karar!

TV8'den Survivor ve Doğduğun Ev Kaderindir için flaş karar!

Fatih Altaylı: Görürsem döverim, ağzını burnunu kırarım

Fatih Altaylı: Görürsem döverim, ağzını burnunu kırarım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Haluk Levent ünlülere seslendi! Dayanışma büyüdü

Dayanışma çağrısı yanıtsız kalmadı! İşte kampanyaya destek veren ünlüler

Demi Rose'dan koronavirüs isyanı! Seki pozlarıyla doğum günü kutladı

Doğum gününü kutlayamayınca...

Erkan Petekkaya'dan şoke eden paylaşım! Tepki yağdı

Şoke eden paylaşım! Tepki yağdı

Netflix'e Murat Övüç etkisi! Resmi hesabın açıklamasını değiştirdiler: Netflix ya da Nekşfliş

Netflix hesap açıklamasını değiştirdi: Nekşfliş

Aslı Enver: Sana söz yine baharlar gelecek!

Aslı Enver: Sana söz yine baharlar gelecek!

Işın Karaca'yı çıldırtan görüntü! 'Pes diyorum'

Çıldırtan görüntü! 'Pes diyorum'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.