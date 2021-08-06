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  4. Rusya'da cesur kedi, sahiplerine doğru ilerleyen ayıya geçit vermedi

Rusya'da cesur kedi, sahiplerine doğru ilerleyen ayıya geçit vermedi

06.08.2021 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’da Vasya adlı kedi, ormanlık alanda piknik yapan ailenin yanına yaklaşan ayıyı duruşuyla uzaklaştırarak sahiplerini korudu. O anlar sosyal medyada büyük ilgi çekerken, Rus kullanıcılar cesur kediye "küçük aslan" lakabını taktı.

Rusya’nın Sibirya bölgesinde bir aile, ormanlık alana pikniğe gitti. Ateş yakan aile, yemeklerini yediği sırada bir ayı masaya geldi. Bu sırada ailenin yanında getirdiği Vasya adlı kedi ise ayının karşısına geçerek sahiplerini korumaya çalıştı. Kedinin hareketsiz bir şekilde durmasından rahatsız olan ayı, kediyi korkutmaya çalışsa da başaramadı. Duruşundan taviz vermeyen kedi, karşısında durmaya devam ettiği ayının, sahiplerinin yanına yaklaşmasını engelledi. Yaptığı hamlelerle kediyi alt edemeyen ayı, piknik alanından uzaklaştı.

"KÜÇÜK ASLAN" LAKABI TAKILDI

O anlar aile üyelerinin cep telefonu kamerasına yansırken, sosyal medyada kısa sürede yayılarak viral hale geldi. Büyük ilgi çeken görüntülerden sonra Rus sosyal medya kullanıcıları, ailesini korumaya çalışan cesur kediye “küçük aslan” lakabını taktı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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