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  4. Rusya’da eski asker devlet dairesine ateş açtı: 2 ölü, 3 yaralı

Rusya’da eski asker devlet dairesine ateş açtı: 2 ölü, 3 yaralı

07.12.2021 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’da bir devlet dairesine giden eski asker, maske tartışması sonrası silahıyla 2 kişiyi öldürüp 3 kişiyi de yaraladı.

Rusya’da eski asker devlet dairesine ateş açtı: 2 ölü, 3 yaralı

Rusya’nın başkenti Moskova’nın güneyindeki Ryazansky kentinde Belediye ve Kamu Hizmetleri Merkezi’ne (MFC) giden, 45 yaşındaki eski Rus askeri Sergey Glazov, güvenlik görevlilerinin maske uyarılarına olumsuz cevap verince tartışmaya başladı.

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2 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ, 3 KİŞİYİ YARALADI

Tartışma üzerine Rus ordusundayken kullandığı silahını çıkararak etrafa ateş etmeye başlayan Glazov, bir memur ile güvenlik görevlisini öldürdü.

Olay yerinde bulunan 10 yaşındaki bir kız çocuğunun da içlerinde bulunduğu 3 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Başka bir güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya silahlı saldırı
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