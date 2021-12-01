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ABD'de lisede silahlı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı

01.12.2021 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Michigan eyaletindeki lisede yaşanan silahlı saldırıda 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

ABD'de lisede silahlı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı

Oakland İlçe Şerif Ofisi, Oxford Lisesi'nde bir öğrencinin okula getirdiği silahla 6 kişiyi yaraladığını, 3 kişiyi de öldürdüğünü açıkladı.

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Şerif Yardımcısı Mike McCabe, tutuklanan lise öğrencisinin silahından 15 ile 20 arasında kurşunun çıktığını tespit ettiklerini, tutuklama sırasında saldırganın direnmediğini ifade etti.

"YALNIZ HAREKET ETTİĞİNE İNANIYORUZ"

Zanlının saldırının nedenine ilişkin konuşmayı reddettiğini belirten McCabe, "Geldiğimiz noktada yalnız hareket ettiğine inanıyoruz." dedi.

Saldırganın aynı okulda eğitim gören 15 yaşında bir erkek olduğu bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Öğle saatlerinde, ABD'nin Michigan eyaletindeki bir lisede gerçekleştirilen silahlı saldırıda, 4 ila 6 kişinin yaralandığı, olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Oakland İlçe Şerif Ofisi tarafından, Oxford Lisesi'ne bir SWAT timi ile havadan helikopterle müdahale edildiği bilgisi paylaşılmıştı.

40 YILDIR YAŞANMIYORDU

Saldırının yaşandığı okul tahliye edilirken, yetkililer, 40 yıla yakın süredir Michigan'da benzer bir saldırı yaşanmadığını kaydetmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı
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