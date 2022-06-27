Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Dünya liderlerinden şaşırtan Putin yorumu! Üstsüz fotoğrafını ti’ye aldılar: Ceketimizi çıkartalım mı?

Dünya liderlerinden şaşırtan Putin yorumu! Üstsüz fotoğrafını ti’ye aldılar: Ceketimizi çıkartalım mı?

27.06.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya devlet başkanı Vladimir Putin’in geçtiğimiz yıllarda üstü çıplak olarak ata bindiği balık tuttuğu fotoğrafları basına yansımıştı. Almanya’daki Elamu Şatosu’nda gerçekleştirilen ve dünyanın 7 büyük ekonomisine sahip ülke liderlerinin bir araya geldiği G7 zirvesinde Putin’in o pozları esprili bir dille bir kez daha gündeme geldi.

Dünya liderlerinden şaşırtan Putin yorumu! Üstsüz fotoğrafını ti’ye aldılar: Ceketimizi çıkartalım mı?

Dünyanın en güçlü ülkelerinden bazılarının liderleri, Almanya'nın Bavyera dağlarındaki G7 toplantısında bir araya gelerek dünyanın mevcut durumunu değerlendirdi. Toplantı başlamadan önce liderler arasındaki konuşmalar dünya basınının dikkatini çekti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Vladimir Putin'in üstsüz ata binerken çekilmiş fotoğraflarını hatırlatarak o anları ti’ye aldı.

Bütün dünyanın gözü onun üzerinde! İşte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 24 saati...Bütün dünyanın gözü onun üzerinde! İşte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 24 saati...

“DAHA SERT OLDUĞUMUZU GÖSTERMELİYİZ”

dünya liderleri2

Dünya liderleri Ukrayna'daki mevcut durumu tartışmaya başlarken İngiltere Başbakanı Boris Johnson diğer liderlere dönerek, ''Ceketlerimizi giyelim mi? Çıkaralım mı? Onlara Putin'den daha sert olduğumuzu göstermeliyiz'' dedi.

kapak 4

Kanada Başbakanı Trudeau ise İngiltere Başbakanı Johnson’un sözlerine, ''Üstümüz çıplak şekilde ata binme gösterisi yapacağız.'' şeklinde cevap verdi.

Suikast korkuları arttı! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zehirlenme korkusuyla her öğününü tattırıyorSuikast korkuları arttı! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zehirlenme korkusuyla her öğününü tattırıyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kolyeyle mastürbasyon yapmak istedi! Sonrasında...Kolyeyle mastürbasyon yapmak istedi! Sonrasında...
Bikinisiyle meydan okudu! “Daha önce hiç bu kadar iyi olmamıştı”Bikinisiyle meydan okudu! “Daha önce hiç bu kadar iyi olmamıştı”
“Kocam bir kadın çıktı, cinsel ilişki sırasında...”“Kocam bir kadın çıktı, cinsel ilişki sırasında...”
Anahtar Kelimeler:
Vladimir Putin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Evinin önünde sevişen çifti kilometrelerce öteden yakaladı!

Evinin önünde sevişen çifti kilometrelerce öteden yakaladı!

Hayvanat bahçesinde oral seks skandalı!

Hayvanat bahçesinde oral seks skandalı!

Dekoltesini bir gören bir daha baktı! “Giymesen de olurmuş”

Dekoltesini bir gören bir daha baktı! “Giymesen de olurmuş”

Tam 30 yıl! Issız bir adada çırılçıplak yaşadı

Tam 30 yıl! Issız bir adada çırılçıplak yaşadı

İlginizi Çekebilir

Evinin önünde sevişen çifti kilometrelerce öteden yakaladı!

Evinin önünde sevişen çifti kilometrelerce öteden yakaladı!

Nişanda ilginç dans! "O etek boyuyla iyi cesaret"

Nişanda ilginç dans! "O etek boyuyla iyi cesaret"

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Seks bebekleri yok satıyor! ''İşimin en sevdiğim yanı para''

Seks bebekleri yok satıyor! ''İşimin en sevdiğim yanı para''

Dünya liderlerinden Putin yorumu! “Ceketimizi çıkartalım mı?”

Dünya liderlerinden Putin yorumu! “Ceketimizi çıkartalım mı?”

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.