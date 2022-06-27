Dünya liderlerinden şaşırtan Putin yorumu! Üstsüz fotoğrafını ti’ye aldılar: Ceketimizi çıkartalım mı?

Dünyanın en güçlü ülkelerinden bazılarının liderleri, Almanya'nın Bavyera dağlarındaki G7 toplantısında bir araya gelerek dünyanın mevcut durumunu değerlendirdi. Toplantı başlamadan önce liderler arasındaki konuşmalar dünya basınının dikkatini çekti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Vladimir Putin'in üstsüz ata binerken çekilmiş fotoğraflarını hatırlatarak o anları ti’ye aldı.

“DAHA SERT OLDUĞUMUZU GÖSTERMELİYİZ”

Dünya liderleri Ukrayna'daki mevcut durumu tartışmaya başlarken İngiltere Başbakanı Boris Johnson diğer liderlere dönerek, ''Ceketlerimizi giyelim mi? Çıkaralım mı? Onlara Putin'den daha sert olduğumuzu göstermeliyiz'' dedi.

Kanada Başbakanı Trudeau ise İngiltere Başbakanı Johnson’un sözlerine, ''Üstümüz çıplak şekilde ata binme gösterisi yapacağız.'' şeklinde cevap verdi.



