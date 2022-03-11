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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un üvey kızı lüks hayatıyla gündemde! Kötü haber geldi: Mal varlığına el konulabilir

11.03.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle tüm dünyanın gözü bakanlara ve ailelerinin hayatına çevrildi. Putin’in yıllar önce yasak aşk yaşadığı Svetlana Krivonogikh'ten dünyaya gelen 18 yaşındaki kızı Luiza sosyal medyanın en çok eleştirdiği isimlerden biri haline gelmişti. Şimdi ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Londra'da yaşayan üvey kızı Polina Kovaleva'nın lüks yaşantısı ortaya çıktı. Aktivistler, Kovaleva'ya da yaptırım uygulanması için baskıyı artırmaya başladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un üvey kızı lüks hayatıyla gündemde! Kötü haber geldi: Mal varlığına el konulabilir

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un üvey kızı olarak bilinen 26 yaşındaki Polina Kovelava’nın İngiltere’deki lüks yaşaımı ifşa edildi. The Times’da yer alan habere göre, Lavrov’un 2000 yılından beraberlik yaşadığı ancak hiç evlenmediği Svetlava Polyakova’ının kızının mla varlığı ve lüks yaşamı ortaya çıktı. Verileri Rus muhalif Alexei Navalny’nin oluşturduğu yolsuzlukla mücadele grubu FBK ifşa etti.

5 MİLYON DEĞERİNDE BİR DAİREDE YAŞIYOR

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İngiliz The Times gazetesinde yayınlanan haberde 26 yaşındaki Kovaleva’nın Londra’nın lüks muhitlerinden Kensington’da yaklaşık 5 milyon dolar değerindeki bir dairede yaşadığı ve lüks içinde olduğu belirtildi. Kovaleva’nın mal varlığına yatırım uygulanması gerektiğini dile getiren akvisitler genç kızın Lavrov’un bütün uluslararası seyahatlerine katıldığını ve en az 60 kez resmi uçakla seyahat ettiğini açıkladı.

Kovelava’nın Bristol’da özel bir lisede eğitim gördükten sonra Louughborough Üniversitesi’nde ekonomi ve siyaset bilimi eğitimi aldığı belirtildi. Imperial College London’da ekonomi üzerine yüksek lisans yapan Kovaleva’nın bir Rus maden şirketin olan Gazprom’da çalıştığı söylendi. Kovaleva’nın yaklaşık 5 milyon dolarlık evi 2016’da henüz 21 yaşındayken aldığı belirtilirken evin bulunduğu binada yüzme havuzu, spor salonu, sinema, spa gibi hizmetler de bulunuyor.

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“KAYNAĞI AÇIKLANMAYAN SERVETİNE EL KONULABİLİR”

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Kovaleva’ya yaptırım uygulanması gerektiğini açıklayan FBK, “Polina’nın biyolojik babası çok zengin değil. Eşi de oligark değil. Fakat 21 yaşında Londra’nın göbeğinde bu kadar pahalı bir ev almayı nasıl başardı” yorumunu yaptı. FBK yetkilisi Pevchikh, “Onun tek para kaynağı Lavrov’un gayrıresmi eşi olan işsiz annesi. Bu, açıklanamayan servetin en güzel örneği. Onun varlıklarına el konulabilir” ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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