Suudi Arabistan’da Umre ziyaretini Kraliçe’ye adayan bir kişi tutuklandı! Sosyal medyadan tepki yağdı

Yemen vatandaşı olduğu belirtilen ve ismi açıklanmayan bir kişi Kraliçe 2. Elizabeth’in anısına ilginç bir anma töreni gerçekleştirdi. Elinde Arapça ve İngilizce pankartlar bulunan kişi sosyal medyadan o anların görüntülerini paylaştı. İhram kıyafetleri içinde çekilen video kısa sürede sosyal medyada tepkilere neden oldu. Suudi Arabistan yetkilileri tarafından yapılan açıklamada adamın tutuklandığı doğurulandı ve savcılık kutsal mekan yönetmeliklerini ile talimatlarını ihlal etmekle suçlanan adamın mahkemeye çıkacağını belirtti. Suudi Arabistan yetkililerinin, Twitter üzerinden yapılan açıklamada "Caminin güvenlik görevlileri, Ulu Camii içinde bir pankart taşıyarak kuralları ve Umre düzenini ihlâl eden Yemen vatandaşı bir kişiyi tutukladı" ifadelerine yer verildi.

“ONU CENNETİNE KABUL ETMESİNİ İSTİYORUZ”

Yemenli vatandaşın elinde tuttuğu pankartta ise "Kraliçe 2. Elizabeth'in ruhu için Umre, Allah'tan O'nu cennetine kabul etmesini istiyoruz" yazıyordu. Sosyal medyada tepki çeken görüntülerin sonrasında kullanıcılar Arrest_Theimmoral (Ahlaksızı Tutukla) etiketini paylaşarak çok sayıda tweet paylaştı.

Ulu Camii ve Mescid-i Nebevi'den sorumlu Şeyh Abdül Rahman bin Abdülaziz Al Sudais, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Kutsal camilerin sadece Allah'a ibadet etme mekanlarını olduğunu, slogan veya pankart taşımanın kuralları ve talimatları ihlâl etmek anlamına geldiğini" söyledi.



