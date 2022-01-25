Faciadan dönüldü! Yunanistan’da kar esnasında çıkan hortum böyle görüntülendi

Yunanistan’da etkili olan Elpis kar fırtınası ülkede yaşayanlara zor anlar yaşattı. Ülkenin birçok bölgesindeki yoğun kar yağışı nedeniyle Atina’nın çevresindeki yolların trafiğe kapanmasına neden oldu ve toplu taşımada aksaklıklar yaşandı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Ülke basınında yer alan haberlere göre, yaklaşık 55 kilometrelik otobanda mahsur kalanların kurtarılması için ordu yardıma çağrıldı. Kar fırtınası nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandığı ifade edildi. Ülkede etkili olan kar yağışı Stenies Andros bölgesinde su hortumuna neden oldu. Yerleşim bölgesine doğru ilerleyen hortum güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.



