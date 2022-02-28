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Rusya'nın ünlü ismi Kristina Rihanoff'tan şoke eden savaş paylaşımı!

28.02.2022 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV şovlarıyla tanınan profesyonel dansçı Kristina Rihanoff, Twitter'da yaptığı paylaşımla tartışma yarattı. İngiltere'de yaşayan ünlü isim, kısıtlamalardan dolayı etkilendiğini dile getirerek, Boris Johnson'a seslendi. Ünlü isim "Savaş umrumda değil" sözleriyle tepki çekti.

Rusya'nın ünlü ismi Kristina Rihanoff'tan şoke eden savaş paylaşımı!

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal girişiminde 5. güne girildi. Sabah saatlerinde Harkov ve başkent Kiev'den patlama sesleri duyulmaya başlarken, Rus ordusunun ilerleme çabaları sürüyor. Bütün dünya yaşanan dramı takip ederken, Rusya'nın ünlü tv yıldızı Kristina Rihanoff'un yaptığı paylaşım tartışmalara neden oldu.

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Rusya'nın Vladivostok şehrinde büyüyen ancak şimdi Birleşik Krallık'ta yaşayan 44 yaşındaki ünlü isim, işinin kısıtlanmasından dolayı nasıl etkilendiğini dile getirerek şok edici çıkışta bulundu.

"AİLEM KISITLAMALARDAN İŞİNİ KAYBETTİ"

Yaptığı paylaşımda Birleşik Krallık Başbakanına seslenen Rihanoff, "Boris Johnson'ın ailemin işlettiği işletmeyi ve diğer 1000 kişiyi yok ettiği için ne tür bir ceza alacağını merak ediyorum. Arkadaşlarımın çoğu, hükümet kısıtlamaları nedeniyle işlerini kaybetti. Sava umurumda değil ama iş yapamadığım için borçlarım birikiyor." dedi.

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Kristina Rihanoff'un paylaşımı Twitter'da gündem olurken, ünlü isim duyarsızlıkla suçlandı.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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