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Rusya S-400 hava savunma sistemlerini ateşledi

DÜNYA HABERLERİ  | 18.10.2019 19:59 | Son Güncelleme

Rusya, üç gündür sürdürdüğü balistik füze ve hava savunma sistemlerinin imhası tatbikatına S-400 hava savunma sistemleriyle devam etti.

Rusya Astrahan bölgesindeki Kapustin Yar Eğitim Üssü'nde S-400 hava savunma sistemleriyle tatbikat gerçekleştirdi. Rus kuvvetleri bu tatbikat ile havadan gelen saldırıları engellemeyi amaçladı. Rusya Savunma Bakanlığı bu tatbikatın görüntülerini paylaşarak, tatbikatta alçak uçuş gerçekleştiren 8 adet manevra hakimiyeti güçlü unsurların hedef alındığını aktardı.

Açıklamada füzelerin Kaban, Bekas ve Armavir bölgelerindeki uçak ve helikopter hedeflerine karşı ateşlendiği kaydedildi. (İHA)

Görüntüler yayınlandı! 16 kez balistik füze ateşledilerGörüntüler yayınlandı! 16 kez balistik füze ateşlediler
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Anahtar Kelimeler:
Rusya S-400 hava savunma sistemleri

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