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Rusya'ya bir yaptırım daha! Eurovision'dan çıkarıldı

26.02.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'yı işgalinin ardından Formula 1 takviminden çıkarılan ve Şampiyonlar Ligi final maçı elinden alınan Rusya, Eurovision Şarkı Yarışmasından da diskalifiye oldu.

Rusya'ya bir yaptırım daha! Eurovision'dan çıkarıldı

Putin'in emriyle Ukrayna'ya giren Rusya'ya karşı yaptırımlar devam ediyor. Siyasi ve ekonomik yaptırımların yanı sıra kültürel anlamda da önemli kararlar alınıyor. Formula 1 yönetimi, Rusya Grand-Prix'sinin 2022 takviminden çıkardı. 2021-2022 Şampiyonlar Ligi final maçı, Rusya'nın Saint Petersburg şehri yerine Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacağı açıklandı.

RUSYA, EUROVİSİON'DAN DİSKALİFİYE EDİLDİ

Son olarak ise Avrupa Yayın Birliği, Rusya'nın Eurovision Şarkı Yarışmasından diskalifiye edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada "Uluslararası etkileşimi öne çıkaran, karşılıklı anlayışı ve izleyicileri, müzik aracılığıyla bir araya getirmeyi amaçlayan bu kültürel yarışmanın değerlerini koruma kararlılığımızı sürdürüyoruz."

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Rusya
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