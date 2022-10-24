Rutubet eş anlamlısı nedir? Rutubet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Rutubet kelimesi nesnelerde ve havada bulunabilen, gözle görülemeyecek derecedeki su veya su buharı için kullanılan bir ifadedir. Dilimize Arapçadan geçen rutubet kelimesi Türkçenin eski dönemlerinden beri kullanılan bir kelimedir. Türk Dil kurumuna göre rutubet kelimesi "nem" anlamına gelir. Hafif ıslak olan, havadaki su buharı, herhangi bir maddenin içerdiği su olarak da tanımlanır.

Rutubet kelimesi genel olarak halk dilinde evlerin duvarlarında ya da tavanlarında, evin eskiliğinden ve nemden kaynaklı oluşan leke anlamında kullanılır. Bu kullanım genelde olumsuz bir anlam içermesinin yanı sıra bu anlamıyla birlikte mecaz olarak da kullanılabilir. Ancak bu kullanımına Türk Dil Kurumunda rastlamayız. Eski kullanımlarda rutubetin hem "mal çokluğu" hem de "eski tıbba göre tabiatta bulunan dört rükün ve esastan biri" anlamında kullanıldığını görürüz. Ancak bu anlamlar da günümüzde kullanımını yitirmiş ifadelerdir.

Rutubet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Kelimelerin zaman içerisinde gerek yapısal gerekse anlamsal değişiklikler yaşadığı gözlemlenir. Bu değişiklikler kelimelerin sesteş olmasına ya da eş anlamlılık durumu göstermesini sağlar. Rutubet kelimesinin eş anlamı olan kelime dilimizde bulunur. Rutubetin eş anlamlısı olan kelime:

Nem

Rutubetin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Rutubet ve rutubet eş anlamlısı olan nem kelimesiyle ilgili çeşitli cümleler kurabiliriz. Rutubet ve rutubetin eş anlamlısı kelime olan nemle ilgili örnek cümleler:

Dün baktığımız evi çok rutubetli olduğu için tutmamaya karar verdik.

İçini rutubet kaplamış sanki yanından o kadar çok sıkıldım ki!

Ciğerleri rutubetten dolayı mahvolmuş.

Eklemlerimin ağrısı havadaki nem yüzünden bugün iyice arttı.

Odanın duvarlarında nem oluşmuş.

O kadar eski bir evdi ki ne yaparsak yapalım tavandaki nemler düzelmiyordu.

Rıhtımın rüzgarı ve nemi yüzünden o bölgede bulunan evlerin duvarları nemden dolayı kabarmıştı.

Nemin etkisinden dolayı eklemlerim ağrımaya başlamıştı.



