EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Rutubet eş anlamlısı nedir? Rutubet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Rutubet eş anlamlısı nedir? Rutubet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

24.10.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Farklı dillerden birçok kelime dilimize girmiştir. Bu kelimeler zamanla aldıkları eklerle ya da söyleniş biçimleri ile değişerek Türkçeye yerleşmiştir. Rutubet de dilimize Arapça dilinden gelmiş bir kelimedir. Arapçada "nem, nemli olma" anlamlarını karşılayan "ruṭūbet" kelimesinden alıntıdır. Türkçeleşmiş ve dilimize "rutubet" olarak geçmiştir. Rutubet kelimesinin eş anlamı olan kelime dilimizde mevcuttur. Peki, rutubetin eş anlamlısı nedir?

Rutubet eş anlamlısı nedir? Rutubet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Rutubet kelimesi nesnelerde ve havada bulunabilen, gözle görülemeyecek derecedeki su veya su buharı için kullanılan bir ifadedir. Dilimize Arapçadan geçen rutubet kelimesi Türkçenin eski dönemlerinden beri kullanılan bir kelimedir. Türk Dil kurumuna göre rutubet kelimesi "nem" anlamına gelir. Hafif ıslak olan, havadaki su buharı, herhangi bir maddenin içerdiği su olarak da tanımlanır.

Rutubet kelimesi genel olarak halk dilinde evlerin duvarlarında ya da tavanlarında, evin eskiliğinden ve nemden kaynaklı oluşan leke anlamında kullanılır. Bu kullanım genelde olumsuz bir anlam içermesinin yanı sıra bu anlamıyla birlikte mecaz olarak da kullanılabilir. Ancak bu kullanımına Türk Dil Kurumunda rastlamayız. Eski kullanımlarda rutubetin hem "mal çokluğu" hem de "eski tıbba göre tabiatta bulunan dört rükün ve esastan biri" anlamında kullanıldığını görürüz. Ancak bu anlamlar da günümüzde kullanımını yitirmiş ifadelerdir.

Körpe eş anlamlısı nedir? Körpe kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerKörpe eş anlamlısı nedir? Körpe kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Rutubet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Kelimelerin zaman içerisinde gerek yapısal gerekse anlamsal değişiklikler yaşadığı gözlemlenir. Bu değişiklikler kelimelerin sesteş olmasına ya da eş anlamlılık durumu göstermesini sağlar. Rutubet kelimesinin eş anlamı olan kelime dilimizde bulunur. Rutubetin eş anlamlısı olan kelime:

  • Nem
Kederli eş anlamlısı nedir? Kederli kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerKederli eş anlamlısı nedir? Kederli kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Rutubetin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Rutubet ve rutubet eş anlamlısı olan nem kelimesiyle ilgili çeşitli cümleler kurabiliriz. Rutubet ve rutubetin eş anlamlısı kelime olan nemle ilgili örnek cümleler:

  • Dün baktığımız evi çok rutubetli olduğu için tutmamaya karar verdik.
  • İçini rutubet kaplamış sanki yanından o kadar çok sıkıldım ki!
  • Ciğerleri rutubetten dolayı mahvolmuş.
  • Eklemlerimin ağrısı havadaki nem yüzünden bugün iyice arttı.
  • Odanın duvarlarında nem oluşmuş.
  • O kadar eski bir evdi ki ne yaparsak yapalım tavandaki nemler düzelmiyordu.
  • Rıhtımın rüzgarı ve nemi yüzünden o bölgede bulunan evlerin duvarları nemden dolayı kabarmıştı.
  • Nemin etkisinden dolayı eklemlerim ağrımaya başlamıştı.
Eser eş anlamlısı nedir? Eser kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerEser eş anlamlısı nedir? Eser kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alelade eş anlamlısı nedir?Alelade eş anlamlısı nedir?
Kız çocuklarının okullaşma oranı rekor seviyeye ulaştıKız çocuklarının okullaşma oranı rekor seviyeye ulaştı
KPSS 2022 branş bazında sıralama nasıl öğrenilir?KPSS 2022 branş bazında sıralama nasıl öğrenilir?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Rüzgâr eş anlamlısı nedir?

Rüzgâr eş anlamlısı nedir?

Millet eş anlamlısı nedir?

Millet eş anlamlısı nedir?

Rüya eş anlamlısı nedir?

Rüya eş anlamlısı nedir?

İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İlginizi Çekebilir

Çektiği işkenceyi anlattı: “Hayvanlara bile böyle davranmazlar”

Çektiği işkenceyi anlattı: “Hayvanlara bile böyle davranmazlar”

Kocasının zorladığını gözyaşlarıyla anlatmıştı! Yeni hamle geldi

Kocasının zorladığını gözyaşlarıyla anlatmıştı! Yeni hamle geldi

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

TikTok’a uyup cinsel organınızı yakmayın! Uzmanları çıldırtan trend

TikTok’a uyup cinsel organınızı yakmayın! Uzmanları çıldırtan trend

Hedefleriniz hakkında belirsiz olmayı göze alamazsınız

Hedefleriniz hakkında belirsiz olmayı göze alamazsınız

Bu küçük hileleri mutlaka öğrenmelisiniz! Gözünüze çok güzel görünücek...

Bu küçük hileleri mutlaka öğrenmelisiniz! Gözünüze çok güzel görünücek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.