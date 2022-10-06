Eser eş anlamlısı nedir? Eser kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Diller de tıpkı insanlar gibi gelişen, değişen canlı bir yapıdadır. Özellikle de başka toplumlarla olan temaslar bu değişimi tetikler. Asya'dan Anadolu'ya göçen Türkler de yüzyıllar boyunca farklı halklarla ilişkilerini sürdürmüşlerdir. Bundan dolayı hem onlardan etkilenmiş hem de onları etkilemişlerdir. Bu etkileşim özellikle Arapça, Fransızca, İngilizce ve Farsça gibi dillerle olmuştur. Örneğin eser kelimesi de Arapça kökenlidir. Hem gerçek anlamda hem de mecazi anlamda kullanılabilen bu sözcüğün en bilinen eş anlamlısı "yapıt"tır. TDK’ye göre farklı anlamlara gelebilen eserin eş anlamlıları da buna paralel olarak farklılaşmaktadır.

Eser, Arapça kökenli bir kelimedir ve “as̠ar” kelimesinden alıntıdır. Eser kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı şudur:

Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt

Yayın, kitap, yapıt

İz, işaret, im

Soyut kavramlarda belirti

Eser ile ilgili örnek cümleler kurmak gerekirse:

Eserinle gurur duyuyor musun?

Böylesine eşsiz eserlerin hiç takdir görmemesi ne kadar da ahmakça.

Eserin eş anlamlısı nedir?

Eş anlamlı kelimelerin hepsi benzer anlama gelse de cümlede kulanım alanları farklılaşabilir. Bu nedenle her bir kelimeyi bağlama uygun olarak kullanmak gerekir. Eser eş anlamlısı kelime pek çok kaynakta "yapıt" olarak geçer. Fakat aynı zamanda eser kelimesinin eş anlamı olan başka kelimeler de vardır. Eser kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

Yapıt

İz

Kitap

Ürün

Nişane

Eserin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eser kelimesinin eş anlamı olan kelimelerin yer aldığı örnek cümleler şöyledir:

Böyle bir yapıt karşısında dilim tutuldu, konuşamadım.

Sanatçının yapıtlarının, o ölünceye kadar hiçbir ilgi görmemesi çok üzücü.

Duvarımdaki renkli boyalar senden evimize kalan küçük bir iz.

Uygarlıktan geriye kalan hiçbir iz yoktu.

Adamın ona aldığı pahalı hediyeleri, sevgisinin bir işareti olarak kabul etmesi mantıklı değildi.

Yazarın bu son kitabı herkesi hayal kırıklığına uğrattı.

Bu kitapla birlikte hayata karşı tüm bakışım değişti.

Dönemin ressamlarının ürünleri sergilendi.

Topraktan nişaneleri kaldırmak maziyi unutturmaz.



