Eser eş anlamlısı nedir? Eser kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Diller de tıpkı insanlar gibi gelişen, değişen canlı bir yapıdadır. Özellikle de başka toplumlarla olan temaslar bu değişimi tetikler. Asya'dan Anadolu'ya göçen Türkler de yüzyıllar boyunca farklı halklarla ilişkilerini sürdürmüşlerdir. Bundan dolayı hem onlardan etkilenmiş hem de onları etkilemişlerdir. Bu etkileşim özellikle Arapça, Fransızca, İngilizce ve Farsça gibi dillerle olmuştur. Örneğin eser kelimesi de Arapça kökenlidir. Hem gerçek anlamda hem de mecazi anlamda kullanılabilen bu sözcüğün en bilinen eş anlamlısı "yapıt"tır. TDK’ye göre farklı anlamlara gelebilen eserin eş anlamlıları da buna paralel olarak farklılaşmaktadır.
Eser, Arapça kökenli bir kelimedir ve “as̠ar” kelimesinden alıntıdır. Eser kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı şudur:
Eser ile ilgili örnek cümleler kurmak gerekirse:
Eş anlamlı kelimelerin hepsi benzer anlama gelse de cümlede kulanım alanları farklılaşabilir. Bu nedenle her bir kelimeyi bağlama uygun olarak kullanmak gerekir. Eser eş anlamlısı kelime pek çok kaynakta "yapıt" olarak geçer. Fakat aynı zamanda eser kelimesinin eş anlamı olan başka kelimeler de vardır. Eser kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:
Eser kelimesinin eş anlamı olan kelimelerin yer aldığı örnek cümleler şöyledir: