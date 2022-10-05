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Körpe eş anlamlısı nedir? Körpe kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

05.10.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazılışları ve okunuşları farklı olsa da anlamları aynı olan kelimelere anlamdaş yani eş anlamlı kelimeler denir. Türkçede birçok kelimenin eş anlamlı kelimesi bulunur. Eş anlamlı kelimeler herhangi bir cümle içerisinde kullanıldıkları zaman cümlenin anlamı değişmez ya da bozulmaz. Körpe kelimesinin de eş anlamlısı kelimeler bulunur. Peki, körpe eş anlamlısı nedir?

Körpe eş anlamlısı nedir? Körpe kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eski Türkçe bir kelime olan körpe kelimesi çok eski zamanlardan beri dilimizde kullanılır. Eski Türkçede "geç mahsul" anlamında kullanılan "körpe" kelimesinden evrilmiştir. Körpe, yeni filiz vermiş bütün bitkiler için kullanılan bir kelimedir. Körpe kelimesinin sözlük anlamı tazedir. Eski dönemlerde bitkiler için kullanılan bu kelime daha sonraki yıllarda insanlar için de kullanılmaya başlanmıştır. Türk Dil Kurumuna göre körpe kelimesi hem taze hem de genç anlamlarına gelir. Aynı zamanda körpe eş anlamlısı kelimeler de dilimizde mevcuttur.

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Körpe kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Eş anlamlı kelimeler dilimizin zengin bir kelime içeriğine sahip olduğunun da bir göstergesidir. Eş anlamı bulunan kelimelerden biri de körpe kelimesidir. Körpe kelimesinin eş anlamı olan sözcük cümlede körpe yerine kullanılabilir. Körpe eş anlamlısı olan kelimeler yazılış bakımından farklı olsa da anlam bakımından körpe ile aynıdır. Körpe kelimesinin eş anlamı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

  • Taze
  • Taravetli
  • Terütaze
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Körpenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe kelime bakımından oldukça zengin bir dildir. Eş anlamlı sözcükler de yazılışları ve okunuşları farklı olsa da aynı anlamı ifade ettikleri için cümle içinde o kelime yerine kullanılabilir. Eş anlamlı kelimelerin daha iyi anlaşılabilmesi için cümle örneklerini incelemek gerekir. Körpenin eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler şu şekildedir:

  • Köşedeki masada oturan taravetli kadın, tüm gözleri etkisi altına almıştı.
  • Henüz tarütaze olduğu için hayat hakkında çok şey bilmiyor.
  • Erikler daha taze olduğu için biraz fazla ekşi.
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