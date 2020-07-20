Rüyada ağlamak düşünüldüğünün aksine iyiye yorulur. Rüyanın ayrıntıları ve ağlamanın nasıl gerçekleştiği gibi unsurlar rüyanın yorumunu etkilese de genel anlamda hayırlı ve sağlıklı bir ömrün işaretçisidir. Peki, rüyada ağlamak ne demek, ne anlama gelir? Rüyada Ağlamak Ne Demek? Rüyada ağlamak hayırlı ve bereketli bir durum olarak nitelendirilir. Hem mutluluktan hem de kederden gözyaşı dökülebilir. Rüyanızda mutluluk gözyaşları döküyorsanız bu yakın zamanda bir işe başlayacağınız ve bundan kazançlı çıkacağınız anlamına gelirken, kederden dolayı ağlıyorsanız bu yakın zamanda manevi olarak büyük bir rahatlama yaşayacağınız ve huzura kavuşacağınız anlamına gelir. Rüyada ağlamak içsel huzura ve mutluluğa kavuşmanın işaretçisidir. İçinizde biriken sıkıntı, üzüntü, mutsuzluk ve derdin yavaş yavaş sizden ayrılacağı ve bir arınma yaşanacağı anlamına gelmektedir. Uzun zamandır bir düşünce ile kafanızı oyalıyor, canınızın sıkılmasına izin veriyor olabilirsiniz. Rüyada ağlamak bu sancılı sürecin biteceğine ve olumsuz düşüncelerin atılacağına yorumlanır.

Rüyada Çok Ağlamak Rüyada çok ağlamak, gerçek hayatta bir nedenden dolayı ağlayacağınız ve bu ağlama sonucunda rahatlama yaşayacağınız anlamına gelmektedir. Bir nedenden dolayı aileniz ya da yakın çevreniz ile tartışma içine girebilir, bunun sonucunda düşündüğünüzden daha fazla üzülebilir ve gözyaşı dökebilirsiniz. Gözyaşı dökmeniz bu tartışmanın son bulmasına, tartışmanın tatlılığa bağlanmasına sebep olabilir. Rüyada Hıçkırarak Ağlamak Rüyada hıçkırarak ağlamak gelecek olan bir haberin ve bunun sonucunda büyük sevinç duymanın işaretçisidir. Sevinç gözyaşlarına yorulan hıçkırarak ağlamak, gelecek olan haberin sizinle alakalı ve uzun süredir istediğiniz bir haber olacağı anlamına gelmektedir. Alacağınız haber sonucunda sevinç gözyaşları dökebilir ve uzun süre bu haberin etkisinde kalabilirsiniz. Rüyada Birine Sarılıp Ağlamak Rüyada birisine sarılarak ağlamak bir yardımlaşma ve dertleşme olarak yorumlanır. Yakın çevrenizde birinden yardım isteyebilir ya da bir konuda birisinin fikrine ihtiyaç duyabilirsiniz. Karşılıklı konuşma ve yardımlaşma sonucunda kendinizi çok rahatlamış ve derdinizden kurtulmuş hissedebilirsiniz. Tek başınıza altından kalkamayacağınız, size büyük sorumluluklar yükleyen, sizi çok fazla yoracak bir işe kalkışmak size ağır gelebilir. Yardım almaktan, birisine derdinizi anlatmak çekinmemelisiniz. Yardımlaşmanız sonucunda büyük oradan rahatlayacak, sırtınızdaki yükten böylece kurtulabileceksiniz.

Rüyada Hüngür Hüngür Ağlamak Rüyada hüngür hüngür ağlamak değer verilen ve sevilen bir kimseyle yaşanacak tartışmanın işaretçisidir. Yaşanacak tartışma sonucunda işler büyüyebilir ve kırgınlıklar oluşabilir. Her iki tarafında sakin kalması ve tartışmanın altında bir art niyet aramaması çok önemlidir. Rüyada hüngür hüngür ağlamanın bir diğer anlamı da bir süre sessiz sakin kalınacağı ve köşeye geçilme ihtiyacının doğmasıdır. Bir süre kendinizi insanlardan çekebilir, yalnız kalmak ve kafa dinlemek isteyebilirsiniz. Yalnız kalarak daha sağlıklı düşünebilir ve bunun sonucunda kendinizden emin bir tavır takınabilirsiniz. Rüyada Bağırarak Ağlamak Rüyada bağırarak ağlamak kalabalık bir ortama gireceğiniz ve burada sesinizi duyuracağınız anlamına gelir. Kendi düşüncelerinizi ve fikirlerinizi insanlarla paylaşabilir bunun sonuncunda onların size saygı duymasını sağlayabilirsiniz. Rüyada bağırarak ağlamanın diğer bir anlamı ise maddi kayıplar yaşanabileceğidir. Maddi harcamalarınıza dikkat etmeli, gelebilecek herhangi bir maddi sıkıntıya kendinizi hazırlamalısınız.

Rüyada Sevinçten Ağlamak Kendinizi rüyada sevinç gözyaşları dökerken görmeniz oldukça hayırlı ve bereketlidir. Rüyada sevinçten ağlamak gerçek hayatta da mutluluk gözyaşları dökeceğinize işarettir. Maddi, manevi bir kazanç sağlayabilir bunun sonucunda mutluluk gözyaşları dökebilirsiniz. Rüyada mutluluktan ağlamak etrafınızdaki insanlarında sizin için mutluluk duyacağı, sizin sevinciniz ile sevinecekleri anlamına da gelir. Rüyada Sessiz Ağlamak Rüyada sessiz ağlamak insanlar ile paylaşmak istemeyeceğiniz ve gizli tuttuğunuz bir derdinizin olduğu anlamına gelir. Kimsenin duymasını istemeyeceğiniz bir sırrınız olabilir ve bunu sakladığınız için acı çekiyor ya da sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Rüyada Ölmüş Birini Görmek ve Ağlamak Rüyada ölüm görmek ölen kişinin ömrünün uzayacağı ve bereketli bir hayat yaşayacağı anlamına gelir. Rüyada ölmüş biri görmek ve ağlamak ise ölü olarak gördüğünüz kişi ile geçireceğiniz güzel günlerin ve dolu dolu yaşanacak zamanların habercisidir. Rüyada Mezarlıkta Ağlamak Rüyada mezar başında ağlamak önceden alınan bir karardan ya da yapılan bir işten pişman olmak anlamına gelir. Önceden vermiş olduğunuz bir karar sizi zor duruma sokabilir ve bu yüzden kararınızdan pişman olabilir, kendinizi sıkıntı içinde bulabilirsiniz.