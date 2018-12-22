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Rüyada arı görmek ne anlama gelir? Arı ile ilgili görülen rüyaların hikmeti nedir?

Deniz Barış Deniz Barış
YAŞAM  | 22.12.2018 16:27 | Son Güncelleme

Rüyada arı görmek, bereket, başarı, mutluğun işareti sayılmış ve genel anlamda olumlu olarak yorumlanmıştır. Helal mal, bol kazanç, iş ve çalışma gibi manaları olan rüyada arı görmek, hayırlı bir rüya olmasının yanında bazı durumlarda sıkıntılı durumlara işaret etmektedir. Rüyada arı görmek konusunu, arı sürüsü görmek, arı kovanı görmek, arı soktuğunu görmek, arı sokması görmek, arı yuvası görmek gibi başlıklar ile birlikte diğer rüya tabirlerini haberimizde derledik.

Rüyada arı görmek ne anlama gelir? Arı ile ilgili görülen rüyaların hikmeti nedir?

Rüyada arı görmek hayırlı bir haber anlamına gelir. Çoğunlukla olumlu olarak yorumlanan rüyada arı görmek; başarı ve mutluluğun simgesi olarak görülür. Rüyada arı para, arı görmek rızkla yorumlanır. Arı aynı zamanda çalışkan biri olarak görülür. İş hayatına yönelik iyi haberlerin işaretçisi sayılan rüyada arı görmek, bazı durumlarda olumsuz anlama gelebilir. Mesela rüyada arı sokması, kıskançlık, haset, güvendiğiniz biri tarafından hayal kırıklığına uğratılmak anlamlarına gelir. Rüyada arı görmek ile alakalı olarak rüyada arı sürüsü görmek, arı kovanı görmek, arı sokması veya arı soktuğunu görmek, arı yuvası, arı peteği görmek ve birçok rüyanın tabirlerini haberimizde derledik.

RÜYADA ARI GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada arı görmek çok hayırlıdır, bolluk ve bereket anlamına gelir. Rüyasında arı gören kişi ticaret hayatında da aile hayatında da çok mutlu ve başarılı olacak demektir. Rüya sahibi özellikle de iş hayatında rakiplerine karşı açık ara başarılar ve zaferler elde edecek, evliliğinde ve özel hayatındaki saadeti ile herkesin imrenerek baktığı biri olacak demektir. Rüyada arı görmek kişinin hayatının çok güzel, ömrünün de uzun olacağına delalet eder. Rüyada arı kovanından arıların içeri girip çıkması kazancın bol olacağına, hiç yokluk ya da darlık çekilmeyeceğine bereket içinde bir yaşama delalet eder. Rüyada arıyı bir çiçeğe konmuş olarak görmek, davetsiz ama sevilen bir konuğun gelmesi anlamına gelir.

Rüyada arı görmek, bilgin bir kişiliğe yorumlanır. Rüya sahibi insanlara yaptığı yardımlarıyla bilinir. İhtiyacı olan insanlara yaptığı hayırlar kişinin dualar almasını sağlayacak ve manevi duygularını güçlendirmesini sağlayacaktır. Kendisini bu tarz işlere adayarak mutlu olan biri olacaktır. İnsanların görüşüne değer verdiği, bilgileri insanların faydasına olan biri olacaktır.

RÜYADA ARI SÜRÜSÜ GÖRMEK

Rüyada arı sürüsü görmek, her zaman hayra yorumlanan bir rüyadır. Bu bağlamda rüyada arı sürüsü görmenin anlamı, bolluk ve bereket demektir. Rüya sahibinin maddi anlamda bahtının tamamen açılacağı ve ömrü hiç olmadığı kadar daha huzurlu olacağı şeklinde tabir edilir.

Rüyada arı sürüsü görmenin yorumu, rüya sahibinin ömür boyu olarak maddi sıkıntı çekmeyeceği şeklinde ifade edilir. Rüya sahibinin işlerinin yoluna gireceği ve basit bir şekilde yüklü miktarlarda paralar kazanacağına delalet eder.

RÜYADA ARI KOVANI GÖRMEK

Rüyada arı kovanı görmek, sağlık, moral ve can bulmaya delalet eder. Rüya sahibinin hastalığından, sorunlarından, parasızlığından ve ağır sorumluluklarından kurtulacağı, silkelenip kendine geleceği ve üzerindeki ağırlığı atacağı, yaşam enerjisine, eski neşesine, keyfine ve huzuruna yeniden kavuşacağı anlamına gelir. Rüyayı gören kişinin, hak yoluna sıkıca tutunacağı, inancını dilediğince ve doyasıya yaşayacağı ve manevi huzuru bulacağı şeklinde değerlendirilir.

Rüyada Arı kovanı kişinin eşiyle tabir edilir. Arı kovanı edinmek insan için verimli işe ve yardımcıya işarettir.

Kovandaki bal kadının malı, arılar ise ondan olan çocuklardır. Arı kovanındaki peteklerin tamamını çıkarmak insanlara zulmetmeye, arılara yiyecek kadar bal bırakıp geri kalanını almak adaletli iş görmeye; Sarı arı görmek zehirli şeyleri yemeye, mimar ve mühendise işarettir. Rüyada Kovanla arı ise zenginliktir.

Rüyasında bir arı kovanının başında bulunduğunu ve arıların kovana girip çıktıklarını görmek geçim sıkıntısı çekmeyeceğine, rızkının bol olduğuna delalet eder.

RÜYA ARI SOKTUĞUNU GÖRMEK

Rüyada arı soktuğunu görmek, kişinin kazancının çevresi tarafından kıskançlıkla karşılandığını, hakkında ileri geri sözler konuşulduğunu ve dedikodular nedeni ile bazı dargınlıkların yaşanacağını tabir eder. Rüyada arı sokan kişi düşmanlarının zehirli sözlerine maruz kalır. Rüyasında birden çok arının kendisini soktuğunu gören kişi ise kötü bir mesele nedeniyle evini terk eder, başka şehre veya ülkeye göç eder.

RÜYADA ARI SOKMASI VE ŞİŞMESİ

Rüyada arı sokması görmek; rüyayı gören kişinin iş hayatında azmi ve kararlı çalışmaları ve dik duruşu ile üst yöneticilerine karşı daima başarılı olarak ileriye dönük sağlam adımlar atacağına, yaptığı her işte başarı sağlayarak ileriye dönük olarak hayatını garanti altına alacağına, kısa süreliğine ailesi ve sevdikleriyle ayrı kalarak iş amaçlı farklı mekanlarda yer alacağına işaret edilir. Rüyasında arı soktuğunu gören kimse çok sevdiği, değer verdiği bir kimseden zarar görerek hane içinde sorunların yaşanmasına sebep olurlar. Rüyada eşek arısı sokması görmek, kişinin çevresi tarafından tanınan bir kimsedir. Ancak kişinin tanınma sebebi oldukça sert ve katı bir kişilik olmasından kaynaklanmaktadır. Çevresine karşı sinirli ve soğuk bir hava çizen bu kimse aslında kendi içinde daha sakin ve ürkek bir kimsedir.

RÜYADA ARI YUVASI GÖRMEK

Rüyada arı yuvası görmek büyük problemler yaşanacağına, elinde bulunan çalışmaların kısa sürede elinden gideceğine, almış olduğu bir borcu sıkıntısız ve kesintisiz bir şekilde ödeyeceğine ve insanların parmakla göstereceği ve saygı duyacağı bir kişi olacağına, sevgisinin ve saygısının bir ömür boyu süreceğine, sağlık sorunları ile geçecek bir döneme girileceğine, beklediği olumlu bir haber üzerine rahat bir nefes alacağına, işinde profesyonel kimse olacağına, bu sayede hayatını çok daha rahat şekilde idame ettireceğine, kibir nedeni ile karşısına çıkacak kısmetleri beğenmeyip, her zaman daha iyisini isteyeceğin de işaret eden rüya, aynı anda birden fazla işle meşgul olunduğu için tam olarak bir konuya konsantre olunamadığı için istenilen başarıya henüz ulaşılamayacağına, ailede var olan sıkıntıların bir ayrılığa neden olacağına yorulmaktadır.

RÜYADA ARI PETEĞİ GÖRMEK

Bir kimsenin rüyada arı peteği görmesi, yakın akrabalarına yardım edeceğine, petekten bal aldığını görmek, bir yerden büyük bir miktarda eline geleceğine işarettir.

Rüyada petek bal görmek, yakında akrabaya yapılacak yardıma ve herkes tarafından takdir edilmeye işaret eder.

Rüyada içi bal veya arı dolu petek görmek, helal ve güzel rızka, helal mirasa, ganimete, şirket yahut ortaklıktan elde edilecek kazanca, şifa bulmaya, izzet ve itibarın artmasına, akra­baya yapılacak yardıma ve herkes tarafından takdir edilmeye işarettir.

Dağ ya da ormanda bal petekleri bulmak, miras ve ganimete işaret eder.

Rüyada petekten bal aldığını ve yediğini görmek, ilme, Kur an öğrenmeye ve hayırlı amellere işaret eder.

Arı kovanındaki peteklerin tamamını çıkar­mak, insanlara zulmetmeye, arılara yiyecek kadar bal bırakıp geri kalanını almak adaletli iş görmeye işaret eder.

Petek balı, bazen ibadete gösteriş karıştır­maya işaret eder.

RÜYADA ARI İĞNESİ GÖRMEK

Rüyada arı iğnesi görmek büyük sorunlar ile karşı karşıya kalacağına, maddi ve manevi birçok şey kazanılacağına, bu sayede mal mülk sahibi olup sıkıntılardan kurtuluşa erileceğine, kendisi için isabetli adımlar atacağına, kısa süre içinde büyük kazanç sahibi olunacağına, gerçekleştiren çalışmaların yeterli verimi sağlayacağına, çok zor bir durumdan çıkıldığı için bir tatilin iyi gelebileceğine, ancak daha sonra yakın bir arkadaştan alınacak destek sayesinde zorlukların aşılacağına, dertlerin, üzüntülerin ve tartışmaların biteceğine, çok büyük ve güzel atılımlar gerçekleştireceğine, olumlu birçok adım atılmasına vesile olacağına, çok uzun bir zamandan beri beklenen hayırlı haberlerin en sonunda geleceğine rivayet eder.

RÜYADA ARI ÖLÜSÜ GÖRMEK

Rüyada arı ölüsü görmek kader çarkının kişiden yana döneceğine, çok büyük kazançlar elde edeceğine, çok hayırlı ve başarılı işler gerçekleştirileceğine, insanlar, çevre ve hayvanlar konusunda daha ilgili ve daha girişken biri olunacağına, maddi açıdan pek getirisi olmayacağına, onları gerçekleştirmek için her türlü fırsatı kullanacağına, sevdiği kişilerin hayallerini gerçeğe çevireceğine, bir anda ortaya çıkan bir aksilik yüzünden büyük bir istekle peşinden koştuğu bir işin bir türlü gerçekleşmeyeceğine, kazancının epey düşeceğine ve aile hayatında hiç aklına gelmeyecek olaylar ile karşılaşacağına, akıllıca adımlar atıp toplum tarafından çok takdir edileceğine delalet eder.

ARI İLE GÖRÜLEN FARKLI RÜYALARIN TABİRLERİ

Rüyada Arı Öldürdüğünü Görmek

Rüyada arı öldürdüğünü gören kişi beklemediği bir olay yaşayacak ya da ani bir haber alacak demektir.

Rüyada Çok Sayıda Arı Görmek

Rüyada çok sayıda arı görmek özel ve kişisel bilgilerin herkes tarafından öğrenilmesi anlamına gelir.

Rüyada Arı Yakalamak

Rüyada arı yakalamak çok güzeldir, kişinin gerçekleştirmek istediği hayalleri için yakalayacağı fırsatlara işaret eder.

Rüyada Büyük Bir Arı Görmek

Rüyada büyük bir arı görmek iki şekilde yorumlanır. Evli bir kadının ya da evli bir erkeğin rüyasında büyük bir arı görmesi bir kız evlada işaret ederken evli olmayanlar için babadan ya da deden kalacak olan mülke delalet eder.

Rüyada Siyah Arı Görmek

Rüyada siyah arı görmek önemli olmayan, kısa sürede çözüme kavuşacak olan soruna işaret eder.

Rüyada Bal Arısı Görmek

Kişinin çok çalışkan biri olduğuna ve her zaman güler yüzüyle insanların beğenisini ve takdirini topladığına işaret eder. Ailesine ve çevresine yardımcı olduğu gibi, işveren ise çalışanlarına haksızlık yapmadığına, iyi davrandığına tabir edilir. Rüyada bal arısı görmek aynı zamanda bekar kimseler için tatlı dilli bir eşe de yorumlanır. İş hayatında bol kazanca da işaret eden rüya, zengin bir hayat sürüleceğine de yorumlanmaktadır. Birden çok bal arısı görmek ise yüklü miktarda bir paraya, aileden kalan çok değerli bir mirasa kavuşmaya da yorulur. Rüyada çok sayıda bal arısı gören kimse bilim alanında büyük başarılara imza atar.

Rüyada Eşek Arısı Görmek

Rüyada eşek arısı görmek, rüya sahibinin kendine olan inancına tabir edilir. Kişi, başarıya giden yolda ihtiyaç duyulan öz güvene sahip olduğu ve kararlılıkla istediklerinin üzerine gittiği ve peşinden koştuğu için hayallerini her zaman gerçekleştirebilecektir diye yorumlanır.

Rüyada Arı Öldürmeye Çalışmak

Rüyada arı öldürmeye çalışmak, bazı girişilen işlerde sonuca gidememek anlamına gelir. Çok istenilen ve uzun süredir beklenen şeyler hüsranla sonuçlanacak ve rüya sahibi sonunda pes edecektir. Rüya sahibinin yapacağı işler bazı kişileri kızdıracak ve karşı cephe almalarına neden olacaktır.

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