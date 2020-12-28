Uyku esnasında çalışmaya devam eden insan zihni, daha önce karşılaşmış olduğu kavram ya da nesneleri tekrar karşımıza çıkarır. Rüya ismi verilen bu zihinsel süreçte pek çok nesne gündelik hayat içerisinde rast gelemeyeceğimiz bağlamlar içerisinde bulunabilir. Nitekim bu özelliğiyle rüyalar, tarih boyunca şaşırtıcı bulunmuş ve merak edilmiştir. Günümüzde de gerek psikanalitik gerekse de rüya tabiri gibi çalışmalarla açıklanmaya çalışılan rüyalara ilişkin pek çok kaynağa rast gelmek mümkündür. Yazımızın devamını inceleyerek "Rüyada çingene görmek ne demek, ne anlama gelir?" gibi soruların cevabını farklı kaynaklardan derleyerek bir araya getirdiğimiz açıklama ve yorumlar aracılığıyla bulabilirsiniz. Rüyada Çingene Görmek Rüyada çingene görmek, uyku esnasında insanların zaman zaman karşılaştığı rüya imgelerinden biridir. Buna paralel bir biçimde, rüya tabiri kaynaklarında da rüyada çingene görmek ile ilgili pek çok yorum ve açıklama mevcuttur. Rüyada çingene görmek rüya sahibinin yaşı ya da cinsiyetine göre farklı şekillerde yorumlanmaya açıktır. Nitekim rüya içerisinde bulunan diğer imgelerin de rüyanın tabiri bakımından son derece etkili olduğunu gözden kaçırmamak gerekir. Tüm bunlara bağlı olarak rüyada çingene görmek, kimi rüya tabiri alimleri tarafından olumlu bir imge olarak ele alınırken kimi yorumculara göre ise büyük ölçüde olumsuz bir imgedir.

Rüyada çingene görmek ile ilgili öne çıkan yorumlardan biri, rüya sahibini zorlu bir dönemin beklediği yönündedir. Bu doğrultuda kişinin özellikle iş hayatıyla ilgili sıkıntılar yaşaması muhtemeldir. Rüya tabiri alimlerine göre, rüyasında çingene gören bir kimsenin çalışma hayatında son derece yoğun ve yıpratıcı bir süreç oldukça yakındır. Nitekim bu sürecin bir hayli uzun süreceğine dair yorumlara da sıklıkla rastlamak mümkündür. Kimi yorumcular ise rüyada çingene görmeyi tam aksine sıkıntıların sona ereceği şeklinde değerlendirir. Özellikle yukarıda betimlediğimiz gibi yorucu bir iş döneminden geçiyorsanız nihayet bu sürecin sonuna yaklaşıyor olabilirsiniz. Ancak, rüya yorumcularına göre dinlenmek ve yeniden enerjinizi toparlayacak fırsatı bulmak için bir süre daha sabretmeniz gerekebilir. Rüya sahibinin kadın olması halinde rüyada çingene görmek, iftira ve dedikodu alameti olarak kabul edilir. Bu doğrultuda rüya sahibinin gerçeklik payı bulunmayan bir dedikodu yüzünden başının ağrıması söz konusu olabilir. Öyle ki hızla yayılan bu dedikoduların ailenizin kulağına kadar ulaşması ve bu nedenle ciddi sorunlar yaşamanız muhtemeldir. Bu nedenle rüya alimleri bu tür bir rüya gören kimselere çevrelerinde bulunan dedikoducu insanlara karşı dikkatli olmaları yönünde tavsiyelerde bulunur.

Son olarak, rüya sahibinin evlenecek yaşta erkek bir çocuğunun olması halinde rüya, sevilmeyecek bir geline delalet eder. Oğlunuzun son derece bağlanacağı bu kadın yüzünden aile içinde ciddi tartışmaların yaşanması muhtemeldir. Rüya yorumcuları, her ne olursa olsun kararı evladınıza bırakmanın hem ailenizin hem de gençlerin saadeti için büyük öneme sahip olduğu kanaatindedir. Rüyada Çingene Mahallesi Görmek Rüyada çingene mahallesi görmek, genellikle evlilik habercisi olarak kabul edilir. Ama bu evliliğe dair detaylar rüya sahibinin cinsiyetine göre değişkenlik arz eder. Rüya sahibi kadınsa rüyada çingene mahallesi görmek, daha önce başından bir evlilik geçmiş bir erkekle evlenileceğine delalet eder. Ancak eğer bu durum kişi için sorun değilse talibinizin geri kalan her şeyinin dört dörtlük olacağını belirtmek gerekir. Rüya sahibinin erkek olduğu durumlarda ise rüya, son derece eğlenceli ve kafa dengi bir kadınla evlilik yolunda atılacak adımların müjdecisidir. Rüyada Çingene Düğünü Görmek En başta, rüyada düğün görmenin çoğu zaman neşe ve mutluluk habercisi olduğunu belirtmek gerekir. Çingene düğünü görmek de rüya tabiri alimlerinin büyük çoğunluğu tarafından benzer bir biçimde tabir edilir. Ancak tek fark, bu mutlu dönemden önce bazı sıkıntılarla baş etmeniz gerekebileceği gerçeğidir. Dolayısıyla sabretmeniz halinde kısa sürede mutluluğu bulacağınızı ve keyfinizin yerine geleceğini söylemek mümkündür.

Rüyada Çingene Erkek Görmek Rüyada erkek çingene görmek, rüya sahibinin kadın olduğu durumlarda evlilik olarak yorumlanır. Bu doğrultuda rüya sahibinin içerisinde son derece mutlu olacağı bir yuvayı kurmanın hazırlıklarına başlaması beklenir. Rüya sahibinin erkek olması halinde ise erkek çingene rekabet edeceğiniz bir kimseyi gösterir. Bu rekabet iş hayatında olabileceği gibi aynı kıza aşık olan iki insanı da sembolize ediyor olabilir. Rüyada Çingene Pembesi Görmek Rüyada çingene pembesi görmek, genellikle beklenmedik üzüntülere delalet eder. Rüya sahibinin hiç ummadığı bir kimse tarafından ihanete uğraması söz konusu olabilir. Ayrıca kimi yorumculara göre çingene pembesi, duyulan üzüntünün boş yere olduğuna da yorulmaya uygundur. Dolayısıyla içinizi kemiren anlamsız bir duygu yüzünden ortada hiçbir şey yokken kendinizi ağlarken bulabilirsiniz. Rüyada Çingene Kavgası Görmek Rüyada çingene kavgası görmek, rüya yorumcularının büyük çoğunluğu tarafından kavganın uzunluğuyla bağlantılı bir biçimde değerlendirilir. Kavga kısa sürüyorsa genellikle rüya, gerçek hayatta elde edeceğiniz kazançlara ve mutlu gelişmelere delalet eder. Ancak uzadıkça uzayan ve bitmeyen bir kavga söz konusuysa maddi kayıplar yaşamanız muhtemeldir.