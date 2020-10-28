Rüyada devlet adamı görmenin birçok manası olabilir. Rüya tabircileri ise rüyada bulunan diğer ayrıntıları da göz önünde bulundurarak çeşitli yorumlar yapar. Rüyada devlet adamı görmek ne demek, ne anlama gelir? Hepsi ve daha fazlasını bu yazıda sizler için derledik. Rüyada Devlet Adamı Görmek Rüyada devlet adamı görmek, rüya sahibinin kısa zamanda bir yere para göndermek zorunda kalacağına yorulur. Bu rüya, aynı zamanda aile içerisinde meydana gelecek sorunların haberini verir. Rüya sahibi, rüyasında bir devlet adamı ile toplantıya girip çıktığını görmüşse bu rüya, bir aile büyüğünden kısa zaman içerisinde borç alacağına delalet eder. Rüyada görülen devlet adamı bir kadınsa bu rüya, rüya sahibinin kısa zamanda evlenip yuva kuracağına işaret eder. Şayet rüyayı gören kişi evliyse de, evliliğinin daha da huzurlu bir hal alacağı yorumu yapılır. Rüyada görülen devlet adamı yaşlı bir erkekse rüya sahibinin büyük bir sağlık problemi yaşayacağı söylenir. Tam aksine devlet adamı çok genç biriyse rüya sahibinin çevresinde yer alan birinin tez zamanda sağlığına kavuşacağı söylenir.

Rüyada Yabancı Devlet Adamı Görmek Rüyada yabancı devlet adamı görmek, rüya sahibinin haber beklediği bir işten olumlu haber alacağının müjdesini verir. Kişinin rüyasında gördüğü yabancı devlet adamı gerçekte var olan biri ise rüya sahibinin yakın bir arkadaşıyla arasında husumet yaşanacağı şeklinde yorum yapılır. Rüyada yabancı bir devlet adamı ile kötü işlere karışmak, rüya sahibinin yanlış yolda ilerliyor olduğunu simgeler. Şayet yabancı devlet adamı ile hayırlı bir iş yapılıyorsa bu rüya, kişinin maddi anlamda ailesine yardım edeceğine delalet eder. Bir kişi, rüyasında yabancı bir devlet adamı ile yumruk yumruğa dövüştüğünü görmüş ise hayırsız bir işin içerisine adının karışacağına dair yorum yapılır. Dövüştüğü esnada kırmızı bir kan lekesi görürse rüyanın kötü anlamı bozulur. Rüyada Devlet Büyüğü Görmek Konuşmak Rüyada devlet büyüğü görmek konuşmak, rüya sahibinin heyecanlanacağı bir durum yaşayacağını simgeler. Rüya, bu durumun bir gönül meselesi ile alakalı olacağına delalet eder. Rüyada devlet büyüğü görüp huzursuz bir şekilde konuşmak ise rüya sahibinin ufacık şeyleri büyüttüğüne ve kendisini boş yere üzdüğüne yorulur. Rüyada konuşulan devlet büyüğü eğer bir erkekse, rüya sahibinin çok para harcayacağı bir durumun içine düşeceğine delalet eder. Fakat görülen kişi bir kadınsa, tam aksine kişinin eline beklemediği miktarda bir para geçeceği şeklinde yorumlanır. Rüya sahibi bir devlet büyüğü ile karanlık bir yerde konuşuyorsa kısa zamanda bir yere yolculuk etmek zorunda kalacağı şeklinde yorumlanır.

Rüyada 3 Devlet Büyüğü Görmek Rüyada 3 devlet büyüğü görmek, kişinin kararsızlık yaşayacağı olağanüstü bir durum ile karşılaşacağına delalet eder. Her kim rüyasında 3 devlet büyüğü ile piknik yaparsa, o kişinin tez zamanda hayırlı bir kısmet bulacağı yönünde yorum yapılır. Rüyada görülen 3 devlet büyüğü gerçekte de var olan kişilerse bu rüya genel manasıyla rüya sahibinin manevi anlamda huzura ereceğine delalet eder. Tam aksine bu kişiler gerçekte var olan birileri değilse bu rüya genel olarak rüya sahibinin manevi anlamda zorlu bir sürece gireceğine işaret eder. Bir kişi, rüyasında 3 devlet büyüğü ile akşam yemeği yiyorsa ve halinden memnun görünüyorsa, tez zamanda sosyalleşeceği ve yeni bir iş bulacağı bir ortama gireceği söylenir. Rüyada 2 Devlet Büyüğü Görmek Rüyada 2 devlet büyüğü görmek, rüya sahibinin hiçbir işinin yolunda gitmeyeceğine delalet eder. Şayet bu 2 devlet büyüğü ikiz ise rüya sahibinin maddi açıdan büyük bir rahatlama yaşayacağı manasına gelir. Kişi rüyasında 2 devlet büyüğü ile iştahlı bir şekilde yemek yiyorsa bu rüya, kavuşmak istediği bir hayaline kavuşacağı manasına gelir. Rüya sahibi eğer 2 devlet büyüğünün yanında çalıştığını görüyorsa, kısa zamanda iş hayatında önemli gelişmeler yaşayacağı söylenir. Kim 2 devlet büyüğü ile rüyasında yurt dışına seyahat ederse, o kişinin başına talih kuşu konacağı söylenir. Bu talih kuşunun ise bir şans oyunun sonucunda elde edilecek yüklü miktarda bir para olduğu belirtilir, birçok rüya tabircisi bu rüyayı böyle yorumlar.

Rüyada Zalim Devlet Adamı Görmek Rüyada zalim devlet adamı görmek, rüya sahibinin bir konuda merhametle dolarak birine yardım edeceği yönünde yorumlanır. Rüyada görülen zalim devlet adamı ile hararetli bir sohbetin içine girmek, rüya sahibinin iyi bir haber alacağının müjdesini en güzel şekilde verir. Kişi eğer bu devlet adamı ile kavga ediyorsa, ailesi ile arasının açılacağı yorumu yapılır. Tam aksine bu kişi ile iş birliği yaptığını görüyorsa bu rüya, tez zamanda iyi bir iş kapısı bulacağına yorulur. Rüyada görülen zalim devlet adamı kısa boylu biriyse, rüya sahibinin özel hayatının karmaşık bir hal alacağı şeklinde yorum yapılır. Tam aksine bu kişi uzun boylu biriyse, rüya sahibinin mal varlığını arttıracağına dair yorumlar getirilir. Rüyada Rahmetli Devlet Adamı Görmek Rüyada rahmetli devlet adamı görmek, harcanacak pek çok çabanın boşa gideceğini gösterir. Rüyada görülen rahmetli devlet adamı gerçekte yaşıyorsa, rüya sahibinin bol bereketli bir döneme gireceğine delalet eder. Şayet rüyada görülen rahmetli devlet adamı gerçekte de rahmetli olmuşsa rüya sahibinin hayırlı bir kısmet ile tanışacağı şeklinde yorumlanır.