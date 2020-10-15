Genellikle sevindirici bir rastlantı olarak görülen eski bir arkadaşla karşılaşma durumu, rüya alemi için de çoğunlukla hayra yorulan bir alamettir. Gerçi rüyalar üzerine çalışmalar yürüten uzmanlar açısından bu tür rüyalar, birer problem çözme çabası olarak anlaşılabilir. Ancak ortada böyle bir durum yoksa geriye duyduğumuz meraktan başka bir kalmaz. "Rüyada eski arkadaşını görmek ne demek, ne anlama gelir?" sorusuna cevap bulabilmek için yazımızın devamını inceleyebilirsiniz.

Rüyada Eski Arkadaşını Görmek

Rüyada eski bir arkadaşı görmek; neredeyse bütün rüya tabiri kaynaklarında rüyayı gören kişinin beklenmedik bir yardım alacağına yorulur. Özellikle rüyayı gören kişi maddi bakımdan sıkıntı çektiği bir dönemden geçiyorsa, ağır bir borç yükü gibi durumlar söz konusuysa yakın zamanda bu durumdan kurtulmayı umabilir. Bir anda gelecek yardım sayesinde yeniden düzlüğe kavuşabilir.

Benzer bir şekilde, bu tür rüyalar aile için problemlerin de aşılacağının işareti sayılır. Bilhassa uzun zamandır devam eden ve kopma noktasına gelen bazı sorunları bu rüyayı gördükten sonra, kısa bir dönem içinde çözmeniz mümkündür. Dolayısıyla rüyada eski bir arkadaşınızı görmek her yönden müjdeli bir haber alabileceğinizin işaretidir. Ancak rüyanızda gördüğünüz arkadaşınızla aranızda büyük bir kırgınlık oluşmuşsa ya da artık hiç sevmediğiniz biriyse, rüyanız tam aksi bir yoruma sahiptir. Genellikle artık sevilmeyen bir arkadaşla karşılaşmak üzücü bir olayın ya da kazanın habercisi kabul edilir.