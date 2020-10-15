Genellikle sevindirici bir rastlantı olarak görülen eski bir arkadaşla karşılaşma durumu, rüya alemi için de çoğunlukla hayra yorulan bir alamettir. Gerçi rüyalar üzerine çalışmalar yürüten uzmanlar açısından bu tür rüyalar, birer problem çözme çabası olarak anlaşılabilir. Ancak ortada böyle bir durum yoksa geriye duyduğumuz meraktan başka bir kalmaz. "Rüyada eski arkadaşını görmek ne demek, ne anlama gelir?" sorusuna cevap bulabilmek için yazımızın devamını inceleyebilirsiniz.
Rüyada eski bir arkadaşı görmek; neredeyse bütün rüya tabiri kaynaklarında rüyayı gören kişinin beklenmedik bir yardım alacağına yorulur. Özellikle rüyayı gören kişi maddi bakımdan sıkıntı çektiği bir dönemden geçiyorsa, ağır bir borç yükü gibi durumlar söz konusuysa yakın zamanda bu durumdan kurtulmayı umabilir. Bir anda gelecek yardım sayesinde yeniden düzlüğe kavuşabilir.
Benzer bir şekilde, bu tür rüyalar aile için problemlerin de aşılacağının işareti sayılır. Bilhassa uzun zamandır devam eden ve kopma noktasına gelen bazı sorunları bu rüyayı gördükten sonra, kısa bir dönem içinde çözmeniz mümkündür. Dolayısıyla rüyada eski bir arkadaşınızı görmek her yönden müjdeli bir haber alabileceğinizin işaretidir. Ancak rüyanızda gördüğünüz arkadaşınızla aranızda büyük bir kırgınlık oluşmuşsa ya da artık hiç sevmediğiniz biriyse, rüyanız tam aksi bir yoruma sahiptir. Genellikle artık sevilmeyen bir arkadaşla karşılaşmak üzücü bir olayın ya da kazanın habercisi kabul edilir.
Rüyada eski iş arkadaşını görmenin tabiri, orta ya da uzun bir dönemi kapsayacak şekilde yapılır. Genellikle bu tür rüyalar, başlangıç olarak çalıştığınız yerde sıkıntılar yaşayacağınızın habercisidir. Ayrıca ulaşmak istediğiniz mevkiden daha da uzaklaşmanıza yorulabilir. Ancak bir süre devam eden bu durum, eğer gösterdiğiniz kararlılıkta ısrar ederseniz çözülecektir. Rüyada eski iş arkadaşını görmek, bu uzun sürenin nihayetinde istenilen sonucun hasıl olacağı şeklinde yorumlanır. Benzer bir yoruma göre de, bu zorlu süreçte tam pes etmeye yaklaştığınızda durumunuzu anlayan bir yönetici tarafından desteklenmeniz olasıdır.
Rüyada eski bir okul arkadaşınızı görmek, nasıl gördüğünüze bağlı olarak farklı anlamlara gelebilir. Genellikle, geçmişe dair bir durumun geleceğinize olacak etkileriyle ilişkisi kurulan bu tür rüyalar, ayrıca çeşitli psikolojik nedenlere de bağlı olabilir.
Kimi rüya tabiri kaynaklarına göre; rüyada eski okul arkadaşı görmek; geçmişteki yakın bir dostunuzdan gelecek iyi bir haberin müjdecisi sayılır. Benzer bir şekilde, gelecek bu haber arkadaşlarınıza danışarak çözmeniz gereken bir problem anlamına gelebilir. Ancak arkadaşlarınızla beraber bu problemi çözdüğünüzde çok olumlu sonuçları olacağına inanılır.
Rüyayı gören kişi eğer bir iş arayışı içindeyse; rüya genellikle eski bir tanıdık vesilesiyle iş bulunacağının habercisi sayılır. Benzer bir biçimde, bekar bir insanın da bir tanıdık aracılığıyla evliliğe adım atacağı düşünülür.
"Rüyada eski arkadaşını görmek ne demek, ne anlama gelir?" diye kaynaklara bakıldığında karşımıza çıkanlar genelde pozitif yorumlardır. Ancak rüyada eski bir okul arkadaşını görmek; geçmişe ait bir sırrınızın ifşa olacağı şeklinde de tabir edilir. Öyle ki bu ifşa olan sır yüzünden son derece zor bir durumun içerisinde kalabilirsiniz.
Rüyada eski okul arkadaşınızı görmek; eğer yeni boşanmış ya da sevgilisinden ayrılmış bir kimseyseniz barışmanın, işinizden yeni çıkmışsanız aynı işe geri dönmenin habercisi olabilir.
Eğer rüyanızda eski okul arkadaşınızla bir tartışma yaşıyor ya da kavga ediyorsanız; hayatınızda ortaya çıkabilecek yeni gerginliklere hazırlanmalısınız. Bu gerginlikler iş, aile ya da sosyal yaşamınızın herhangi bir alanıyla ilgili olabilir.
Rüyada eski bir arkadaşı hamile olarak görmek genellikle mal ve mülkün artacağının habercisi olarak kabul edilir. Eğer arkadaşınızın çocuk doğurduğunu görüyorsanız bu da elinize geçecek büyük bir paranın işareti olabilir. Ayrıca bu tür rüyalar, kişinin zihinsel olarak büyük bir aşama kaydedeceğine ve fikir ya da dünya görüşü bakımından daha geniş ufuklara sahip olacağına dair bir alamet olarak da yorumlanır.
Bu tür rüyalar insanları üzebilse de genellikle olumlu bir biçimde yorumlanır. Rüyada eski bir arkadaşınızı ağlarken görmeniz de; alacağınız güzel bir haberin aracısının o arkadaşınız olacağı anlamına gelebilir. Bunun dışında, gördüğünüz kişi size, doğrudan sizin hayatınızla ilgili olmayan, yeni bir bebek, bir evlilik gibi güzel haberler verebilir.
Rüyada eski bir arkadaşın yüzünde sivilceler görmek; daha çok hayırlı pek çok evlada sahip olacağınızın habercisi kabul edilir. Son derece olumlu yorumlanan bu rüya ayrıca şansınızın açılacağını, sağlıklı bir hayat süreceğinizi, mutluluğunuzun artacağını size müjdeler.
Rüyana eski bir arkadaşını gördüyseniz yeni tanıştığınız birinin size aşık olacağını bekleyebilirsiniz. Bunun dışında böyle bir rüya, uzun zamandır uğraştığınız bir işte büyük bir başarı yakalayacağınıza yorulur.
Rüyada eski bir arkadaşınızı sarhoş görmeniz pek tecrübeli olmadığınız bir alanda yeni deneyimler yaşayacağınızın habercisi olabilir. Başlangıçta bocalayacak olmanıza rağmen ısrarlı olursanız bu işin de altında kalkarak başarılı bir mevkiye ulaşabilirsiniz.
Rüyada eski ve özellikle sevdiğiniz bir arkadaşınızı gördüyseniz, gerçek hayatta sizden böyle bir kimsenin yardım isteyeceğini düşünebilirsiniz. Yardım isteyen kişinin rüyanızda gördüğünüz kişi olması şart değildir. Ancak bu kişinin eski ve sevdiğiniz bir arkadaşınız olması muhtemeldir.
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