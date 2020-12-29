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Rüyada etek giymek ne demek, ne anlama gelir?

Ali Gövel Ali Gövel 29.12.2020 10:30 | Son Güncelleme:
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Rüyada etek giymek ne demek, ne anlama gelir?

İçindekiler

  • Rüyada Etek Giymek
  • Rüyada Beyaz Etek Giymek
  • Rüyada Siyah Etek Giymek
  • Rüyada Kısa Etek Giymek
  • Rüyada Yeşil Etek Giymek
  • Rüyada Kırmızı Etek Giymek
  • Rüyada Uzun Etek Giymek
  • Rüyada Sarı Etek Giymek
  • Rüyada Pembe Etek Giymek
  • Rüyada Çiçekli Etek Giymek
  • Rüyada Yeni Etek Giymek
  • Rüyada Lacivert Etek Giymek
  • Rüyada Etek Denemek
  • Rüyada Yırtmaçlı Etek Giymek
  • Rüyada Pileli Etek Giymek
  • Rüyada Krem Rengi Etek Giymek
  • Rüyada Etek Ceket Takım Giymek
  • Rüyada Üç Etek Giymek
  • Rüyada Etek Yırtılması Görmek

Rüyada etek giydiğini gören kişinin cinsiyeti çok önemlidir. Rüya tabircileri, rüyada etek giymek imgesini kadın ve erkek için farklı şekillerde yorumlamıştır.

Rüyada etek giydiğini gören kişi erkekse bu rüya pek de hayra yorumlanmaz ama rüya sahibi kadınsa o zaman rüyada giydiği eteğin uzunluğu, rengi ve kumaşı farklı anlamlar taşır. Sizler için "Rüyada etek giymek ne demek?" sorusunun yanıtını bütün detaylarıyla araştırdık ve anlattık.

Rüyada Etek Giymek

Rüyada etek görmek, rüya sahibinin yakın zamanda seyahat gerçekleştirileceği anlamına gelir. Bu seyahat; sevilen birini ziyaret etmek amaçlı olabilir, iş için gidilecek bir yer olabilir ya da gezi, tatil amaçlı gidilecek bir lokasyon söz konusu olabilir. Rüyada etek giydiğini gören kişi eğer erkekse; hayırlı yorumlanmaz. Gündelik hayatında dikkatli olması gerekir.

Rüyada Beyaz Etek Giymek

Ünlü rüya tabircilerine göre rüyada beyaz etek giymek ya da rüyada beyaz etek görmek; rüya sahibinin iyi niyetli, duygusal ve çevresindeki herkesin iyiliğini isteyen bir kişi olduğuna delalet eder.

Rüyada Siyah Etek Giymek

Rüyada siyah etek giydiğini görmek; rüya sahibinin ağırbaşlı biri olduğu ve bu huyu nedeniyle çevresi tarafından takdir topladığı anlamına gelir. Rüyada siyah etek giydiğini gören kişi; kısa zamanda mevki sahibi olur, bu mevki ona şöhret ve ün getirir. Bazı rüya tabircilerine göre rüyada siyah etek görmek; yönetici anlamına da gelebilir.

Rüyada Kısa Etek Giymek

Rüya tabircilerine göre rüyada kısa ya da mini etek giydiğini gören kimse; sevdiği arkadaşları ya da aile üyeleriyle bir yolculuğa çıkar ve bu yolculukta oldukça eğlenceli vakit geçirir. Rüyada kısa etek görmek; şan, şöhret, ün ve yükseliş anlamına da gelir. Rüya sahibi yakın zamanda tanınan biri hale gelecektir.

Rüyada Yeşil Etek Giymek

Rüyada yeşil etek görmek; haneye dahil olacak iyi kalpli ve merhametli biri sayesinde geçmişte yaşanan tatsızlık ve huzursuzlukların son bulacağına delalet eder. Ayrıca ev halkının arkasından yapılan dedikodunun son bulacağına da işarettir.

Rüyada Kırmızı Etek Giymek

Rüyada uzun ya da kısa kırmızı etek giydiğini gören kişi; yurt dışında yaşayan ve uzun süredir görüşmediği, hasretini çektiği bir kişi ile en yakın zamanda kavuşur. Bu buluşma iki tarafı da çok mutlu edecektir.

Rüyada Uzun Etek Giymek

Rüyada uzun etek giydiğini görmek; rüyayı gören kişinin en kısa zamanda rahata ve huzura kavuşacağına, yaşanan kötü olayların unutulması için herkesten uzaklaşarak bir süre için inzivaya çekileceğine işaret eder. Aynı zamanda rüya sahibi, yardım istediği bir kişiden yanıt alamaz ve sıkıntısını kendisi çözmek zorunda kalır.

Rüyada Sarı Etek Giymek

Rüyada uzun ya da kısa sarı etek giydiğini görmek; hane eşrafından biri ile fikir anlaşmazlığı yaşanacağına, beklenmedik bir şekilde rüya sahibinin yalnızlık çekeceğine, iç bunaltan bir olayın vuku bulacağına işaret eder.

Rüyada Pembe Etek Giymek

Rüyada uzun ya da kısa pembe etek giymek; rüya sahinin ilişkisi varsa bu ilişkinin ömürlük olacağına, hatta ilişkinin evlilik yoluna gittiğine, hanesinde huzurlu bir ev hayatı geçireceğine, dertsiz ve tasasız günlerin onu beklediğine yorumlanır.

Rüyada Çiçekli Etek Giymek

Rüyada çiçekli etek giydiğini görmek; rüyayı gören kişinin, kendisine akıl veren, mentörlük yapan birinden büyük bir ihanet göreceğine, kısa zamanda büyük maddi kazanç getirecek bir işe giriştiğine ve hayal ettiği evliliğin yakın zamanda gerçekleşeceğine işaret eder.

Rüyada Yeni Etek Giymek

Rüyada yeni etek giydiğini gören kişi; kısa zamanda sıkıntılarından kurtularak rahat bir hayat sürmeye başlar. Ayrıca düşmanlarına karşı güç sahibi olacağı bir bilgiye sahip olur, yaptığı iyiliklerin karşılığını ummadığı birinden görür.

Rüyada Lacivert Etek Giymek

Rüyada lacivert etek giydiğini görmek; rüya sahibinin bir ilişkiye başlayacağına, istemediği ve huzursuz olacağı bir ortama gireceğine, ondan haz etmeyen ama yüzüne gülen kişilerin en yakın zamanda gerçek yüzünü göreceğine işaret eder. Ayrıca rüya sahibinin yakın zamanda mülk satın alacağına da yorulur.

Rüyada Etek Denemek

Rüyada etek denediğini görmek; rüyayı gören kişinin kendi çabaları sonucu, zorlu bir işte başarı sağlayacağı, isteklerini elde edeceği ve hayalini kurduğu hayata sahip olacağına delalet eder. Ayrıca, rüya sahibinin kısmetinin açık olduğu ve fırsatları değerlendireceği anlamına da gelir.

Rüyada Yırtmaçlı Etek Giymek

Rüyada yırtmaçlı etek giydiğini görmek; isteklerine ve hayallerine nail olunacağına, hane içinde ferahlık ve mutluluk yaşanacağına, rüya sahibinin parmakla gösterilen biri haline geleceğine işaret eder. Rüyada yırtmaçlı etek giydiğini gören kişi büyük başarılara imza atar.

Rüyada Pileli Etek Giymek

Rüyada pileli etek görmek; rüyayı gören kişinin maddi açıdan her zaman rahat olacağına, para konusunda sıkıntı yüzü görmeyeceğine, sakin ve mutlu bir hayat yaşayacağına yorumlanır. Eğer rüya sahibi bekarsa, yakın zamanda evlilik yapacağına ya da ilişkiye başlayacağına işaret eder.

Rüyada Krem Rengi Etek Giymek

Rüyada krem rengi etek giydiğini görmek; uzun zamandır hedeflenen bir projenin artık hayata geçirileceğine, bu projeden maddi kazanç sağlanacağına ve aileden büyük destek alınacağına yorulur. Ayrıca rüya sahibi, kazandığı parayla büyük sevaplar işler.

Rüyada Etek Ceket Takım Giymek

Rüyada etek ceket takım giydiğini görmek; hane içinde bir ya da birkaç kişinin fikir anlaşmazlığı yüzünden tartışma yaşayacağı anlamına gelir. Rüya sahibini sıkıntılı günler bekler. Ancak, bu sıkıntılı günlerin sonu büyük bir ferahlık getirir.

Rüyada Üç Etek Giymek

Rüyada üç etek giydiğini görmek; rüya sahibini huzursuz ve mutsuz eden bütün kişilerle bağını koparacağına, çok zor ve imkansız olarak görülen işlerin altından kolayca kalkacağına işaret eder. Rüyayı gören kişi, yakın zamanda borçlarından kurtulur.

Rüyada Etek Yırtılması Görmek

Rüyada etek yırtılması görmek; rüyayı gören kişinin sevdiği kişilerle yeni bir işe kalkışacağına, hane içinde hastalık sahibi biri varsa onun eski sağlığına kavuşacağına yorulur. Rüyada etek yırtılması görmek; rüya sahibinin anne baba duası alarak işlerinin açılacağına ve hane içinde huzur bulacağına işaret eder.

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