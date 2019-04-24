Rüyada gemi görmek ne demek? Rüyada gemi görmek ile ilgili rüya tabirleri

Gemiler bir rüya teması olarak farklı anlamlar taşır. Hayatımızın önemli parçalarından biri olan gemilerin rüyada ne anlama geldiği de merak edilen konulardan biridir. Gemilerin insanlar için anlamları çeşitlidir ama bu anlamlar rüyadaki gemi ile aynı olmayabilir. İşte rüyada gemi görmek ve beraberinde gemi kazası, gemiler, gemi yolcuğu vb. görmek ile ilgili rüyaların yorumlarını derledik. RÜYADA GEMİ GÖRMEK Rüyada gemi görmek genel olarak olumlu kabul edilen bir rüyadır. Geleceğe dair aydınlık ve güzel bir mesaj taşır. Tabii gemi iyi durumda ve bakımlıysa. Kimi yorumcular rüyada görülen gemi harap, kirli ve kötü durumdaysa bunun rüyayı gören kişiyi maddi açıdan kötü günlerin beklediğinin işareti olduğunu kabul ediyor. Geminin görüldüğü yer de yorumla ilgili farklılıklara yol açmaktadır. Örneğin rüyanızda gemi denizde değil de limandaysa bu sizi başarı getirecek hedefe ulaşmanıza çok az kaldığını gösterir. RÜYADA GEMİ KAZASI GÖRMEK Rüyada Gemi Kazası Görmek, rüya sahibinin birikmiş işlerini sonunda düzene sokacağına, yaşanın sıkıntıların ve zorlukların biteceğine, huzurlu ve mutlu bir kişi olacağına, dert ve tasalardan uzak, keyifli bir hayat sürmeye işaret edilir. Rüya sahibinin sağlığının düzeleceğine, iş hayatında başarılı olmaya ve kazancının artacağına, borçlarını ödeme imkanı bulacağına delalet edilir. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Unutkanlık mı yoksa depresyon mu? Diyarbakır'da köylüler leopar yavruları buldu Sevilen şarkıcıdan hayranlarına müjde: 11. yıla 11 şarkı!

RÜYADA GEMİLER GÖRMEK Rüyada gemiler görmek, rüyada görülen gemilerin durumuna bağlı olarak iki farklı şekillerde yorumlanır. Eğer rüyada görülen gemi temizse rüyayı gören kişinin, karşısına çıkacak tüm kötü durumlara, sıkıntılara ve sorunlara rağmen iş hayatını çok iyi bir şekilde idare edeceğine, sıkıntılarını ve sorunlarını ortadan kaldıracağına ve büyük kazanç elde edeceğine işaret eder. Eğer rüyada görülen geminin içi pisse, rüya sahibinin, işlerinin karşısına çıkacak bir sorun yüzünden çok kötü bir duruma düşeceğine ve neredeyse durma noktasına geleceğine tabir edilir. RÜYADA GEMİ YOLCULUĞU YAPTIĞINI GÖRMEK Sabredilirse eğer güzel ve bahçeli bir eve sahip olunacaktır. Kişinin, iş dünyasından büyük başarı kazanmasına yardım edecek ve birçok konuda rahat nefes almasını sağlayacak bir çalışma ortaya koyacağına, bu sayede hem kendisinin hem ailesinin maddi durumunun düzeleceğine, kendi işini kurmak için türlü adımlar atacağına ve vereceği kararların ardından tüm toplum tarafından çok sevilen ve takip edilen bir kişi olacağına tabir edilir. Rüyada gemi yolculuğu için hazırlanmak, maddi açıdan çok büyük getirisi olacak bir çalışma için oturup uzun uzun düşünüleceğine, ardından verilen kararın uygulamaya konulacağına, çok verimli bir çalışma içine girileceğine, zenginlik sahibi olunacağına ve atılan her adımın çok güzel bir işin kapısını açacağına işarettir.

RÜYADA GEMİNİN UÇTUĞUNU GÖRMEK Rüyada geminin uçtuğunu görmek hayallerin gerçekleşmesine, keyfin yerinde olmasına ve kendini hiç olmadığı kadar iyi hissetmeye, yüzün gülmesine tabir edilir. Rüyada geminin uçmasını engellemek ise kendini kısıtlamaya, hayata hep olumsuz tarafından bakmaya ve güç kaybetmeye, zorlu ve sıkıntılı bir hayata yorulur. RÜYADA GEMİ GÖRMEK İLE İLGİLİ DİĞER RÜYA TABİRLERİ Rüyada Sevgiliyle Gemiye Binmek

Rüyada sevgiliyle gemiye binmek faydalı işlerle uğraşmaya, evli kimse için erkek bebeğinin olacağına işaret eder. Rüyada Büyük Gemiler Görmek

Ortaya koyacağı çalışmalar ve gerçekleştireceği projelerin büyük başarılar kazanması sayesinde rüyayı gören kişinin, iş hayatında çok üst bir mevkiye geleceğine, içinde bulunduğu sorunları çözeceğine ve çevresindeki insanlar tarafından el üstünde tutulacağına alamet eder. Rüyada Limanda Gemiler Görmek

Rüya sahibinin, hanesinde meydana gelecek mutlu ve güzel bir olaydan ötürü insanların evine adeta dolup taşacağına, bu durumdan ötürü çok mutlu olacağına ve içine düştüğü sıkıntılı durumdan kurtulacağına rivayet eder. Aynı zamanda, uzun bir yoldan gelmesi beklenen bir kişinin yakın bir zaman içinde geleceğine işaret eder.