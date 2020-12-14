Doğal felaketler, son derece korkutucu olmalarına karşın hayatımızın önemli parçalarından biri haline gelmiştir. Bu doğrultuda pek çok insanın, bilinçaltı düzeyinde olsa dahi bu tür felaketlere karşı büyük bir korku beslemesi şaşırtıcı değildir. Bu nedenle deprem ya da tsunami gibi afetler, sıklıkla rüyalarda işlenen ve uykudan korku ile uyanılmasına sebep olan imgelere dönüşmüştür. Zihnin uyku esnasında, böylesine çarpıcı olguları yeni baştan ele almasını şaşırtıcı karşılamamak gerekir. Yazımızın devamını inceleyerek "Rüyada tsunami görmek ne demek, ne anlama gelir?" gibi soruların yanıtını görebilir, rüyanız hakkındaki merakınızı önemli rüya tabiri kaynaklarından derlediğimiz yorum ve tabirlerle giderebilirsiniz. Rüyada Tsunami Görmek Rüyada tsunami görmek, insanlar tarafından zaman zaman karşılaşılan korkutucu imgelerden biridir. Gerçek hayatta yarattığı felaketin büyüklüğü göze alındığında, insanların bu tür rüyaları korku ile karşılamaları ve tabiri merak etmeleri son derece doğal karşılanmalıdır. Nitekim rüya tabiri kaynaklarında da rüyada tsunami görmek ile ilgili çok sayıda yoruma rast gelmek mümkündür.

Rüyada tsunami görmek, rüyanın görülme şekline ve içerisinde barındırdığı diğer imgelere bağlı olarak farklı biçimlerde tabir edilebilir. Ancak pek çok rüya alimi, tsunami imgesini tek başına da ele almıştır. Bu doğrultuda, tsunami görmek ile ilgili yapılan pek çok yorumun olumsuz bir eğilime sahip olduğunu söylemek gerekir. Dolayısıyla bu tür bir rüya gören kimselerin sıkıntılı bir dönem geçirmesi söz konusu olabilir. Ayrıca rüyada tsunami görmek, daha çok psikanalitik olarak açıklanması gereken bir imge olarak da düşünülebilir. Özellikle daha önce deprem ya da tsunami gibi bir doğal afet ile karşı karşıya kalmış insanların bu tür olaylara dair içten içe bir korku beslemesi son derece doğaldır. Böyle bir rüya görüyorsanız bunun sebebi, zihninizin, bilinçaltınızdaki bu korkuyu daha üst bir bilinç düzeyine taşıması ile ilgili bir biçimde değerlendirilebilir. Rüya tabiri kaynaklarında rüyada tsunami görmek ile ilgili en öne çıkan yorum, aile hayatında yaşanacak problemler şeklindedir. Öyle ki rüya sahibinin aile içerisindeki bu sorunları çözmek için büyük çabalar sarf ederek ruhsal açıdan yorgun düşmesi muhtemeldir. Ancak rüya tabircilerine göre, tüm çabalarınıza rağmen sorunlar başınızı ağrıtmaya devam edecektir. Nitekim böylesi bir durumun kişiyi ruhsal açıdan da bir çöküntüye uğratması beklenebilir.

Buna ek olarak az sayıda bazı rüya yorumcusu, rüyada tsunami görmenin, rüya sahibinin ekonomik durumu ile ilgili bir biçimde ele alınabileceğini belirtir. Ancak bu yoruma göre de karşılaşacağınız gelişmeler olumsuz yöndedir. Bu tür bir rüya gördüyseniz ekonomik anlamda ciddi bir dar boğazdan geçmek zorunda kalmanız ve sonrasında da yıllarca ödemek için çabalamanız gerekecek bir borç yükü altına girmeniz söz konusu olabilir. Rüyada Tsunamiden Kaçmak Rüyada tsunamiden kaçmaya çalışmak, rüya yorumcularının büyük çoğunluğu tarafından kibirli bir karakterin alameti olarak kabul edilir. Rüya sahibinin, özellikle iş hayatında insanlara tepeden bakan ve son derece acımasızca tavırlar sergileyen bir kimse haline geleceği varsayılır. Ayrıca bunun tersi bir biçimde, böyle bir patron ya da idareci sebebi ile çeşitli sorunlar yaşamanızda seçenekler arasındadır. Rüyada tsunamiden kaçmaya çalışmak hakkında yapılan diğer bir yorum ise rüya sahibinin sıkıntı ya da stresli durumlardan uzak kalabilmek için titiz bir çaba göstereceği şeklindedir. Öyle ki rüya sahibinin tüm çabalarına rağmen kendisini zorlayacak yeni gelişmelerle karşılaşması beklenir. Benzer bir biçimde böyle bir rüya görmek, kişinin tövbe ettiği günahlarının sürekli karşısına çıkması olarak da ele alınır. Dolayısıyla bu tür bir rüya gördüyseniz hatalarınızdan ders alıp almadığınıza dair, hayat tarafından sıklıkla sınanmanız olasıdır.

Bazı yorumcular ise rüyada tsunamiden kaçmaya çalışmayı mutlu bir yuva kurmak olarak değerlendirir. Özellikle rüya sahibinin bekar bir kimse olması halinde, son derece hızlı geçen bir gençlik döneminin ardından durularak evliliğe doğru adımlar atacağı düşünülebilir. Bu doğrultuda rüya sahibinin, farklı bir hayat istemesine sebep olabilecek bir kimse ile tanışması beklenir. Rüyada Deprem ve Tsunami Görmek Rüyada deprem görmek, genellikle kişinin kendisini güvensiz hissedeceği bir ortama girmek zorunda kalmasına yorulur. Bu doğrultuda deprem ve tsunami görmek, rüya sahibinin iş hayatında yeni gelişmelerle karşılaşması ve bu gelişmeler sonucunda pozisyonunun tehlikeye girmesi olarak tabir edilebilir. Rüyada Deniz Olmayan Yerde Tsunami Görmek Rüyada deniz olmayan yerde tsunami görmek, beklenmedik tehlikelere işaret eder. Rüya sahibinin, hayatının hiç beklemediği bir alanında büyük bir çöküntü yaşaması ya da son derece güvendiği bir insanın ihaneti ile karşılaşması söz konusu olabilir. Rüyada Tsunaminin Yaklaştığını Görmek Rüyada tsunaminin yaklaştığını görmek; deniz olmayan yerde tsunami görmenin tam tersi bir şekilde, kişinin kendisini hazırlamaya çalıştığı bir felaketin göstergesidir. Ancak tüm hazırlıklarınıza ve tedbirlerinize rağmen bu felaketin üzerinizde ciddi anlamda yıkıcı bir etkisi olacağını ifade etmek gerekir.