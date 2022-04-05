Rüyada göz görmek ne anlama gelir? Rüyada göz renginin değiştiğini, mavi olduğunu görmek ne demek?

Toplumsal inanışa göre, insanlar sözleriyle her ne kadar tersini iddia etseler de iyilik, kötülük, kıskançlık, mutluluk gibi duygular doğrudan gözlerinden yansır. Yerleşik inanışlarımız çerçevesinde dilimize pelesenk olmuş birtakım ifadelerde bu ortak toplumsal anlayışı görebiliriz. Örneğin, bir insanın bir işi yarıda kalmışsa ya da aniden başına kötü olaylar gelmeye başlamışsa birilerinin o kişinin üzerinde gözü olduğu söylenir. Kötü gözlerden korunmak için edinilen nazar boncukları da göz formunu taşır. Bu boncukların insanı kötü gözlere karşı koruyacağına inanılır.

Rüyada göz görmek de genel olarak nazara dayandırılır. Rüya sahibinin iç ya da dış güzelliğinin herkes tarafından imrenildiği şeklinde yorumlanır. Ancak rüyanın anlamı gözün rengine, bakış şekline, gözün durumuna göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle rüyasında göz gören bir insanın hemen telaşa kapılmasının bir anlamı yoktur. Öncelikle rüyasının anlamını ve gözün ne şekilde yorumlandığını öğrenmesi daha iyi olacaktır.

Rüyada Göz Bebeği Görmek

Rüyada göz bebeği görmek rüya sahibi için bir uyarıdır. Göz bebeği gözün görme işlevinin gerçekleştiği kısımdır. Bu yüzden bu rüya ortada duran ancak fark edilmeyen bir sorunun varlığına işaret eder. Rüya sahibini farkına varmazsa başına gelecek kötü olaylar karşında uyaran bu rüya, tabiri caizse gözün dört açılması gerektiğini söyler.

Rüyada Göz Renginin Değiştiğini Görmek

Rüyada göz renginin değiştiğini görmek sosyal, maddi veya manevi anlamda değişiklikler yaşanacağı şeklinde yorumlanır. Göz renginin ne olduğuna göre rüyanın anlamı değişir.

Rüyada Göz Renginin Mavi Olduğunu Görmek

Mavi göz rengi gönül işleri ile ilişkilendirilir. Rüyasında mavi göz gören ve gözlerinin mavi olduğunu gören kişilerin hayırlı bir kısmet ile karşılaşacakları, bu ilişkinin evliliğe kadar gideceği söylenir. Eğer rüya sahibi evli bir insansa evliliği son derece huzurlu olacaktır. Rüya gören kişinin yetişkin çocukları varsa evlilik onlar için de söz konusu olabilir.

Ayrıca nazardan korunma amaçlı kullanılan boncukların rengi de mavidir. Mavi renk ilişkiler üzerinde koruyucu bir gücü temsil eder.

Rüyada Beyaz Göz Görmek

Rüyada beyaz göz görmek huzura, mutluluğa işaret eder. Gelecek tıpkı beyaz renk kadar tertemiz olacaktır.

Beyaz göz görmek aynı zamanda yaşamda yeni bir sayfa açılacağına dair de yorumlanır. Yepyeni bir hayata doğru adım atılacak ve bu değişiklik son derece istikrarlı bir şekilde devam edecektir.

Rüyada Kırmızı Göz Görmek

Rüyada kırmızı göz görmek kıskançlığa, kavgaya, işaret eder.

Yakın zamanda tanıdıklardan birisi ile yaşanacak bir tartışma da bu rüyanın anlamlarından biri olabilir. Bu yüzden kırmızı göz iyi şeylere yorulmaz. Düşünülmeden yapılan hareketlerin insanın başına sorun yaratabileceğini işaret eder.

Rüyada Ela Göz Görmek

Rüyada ela göz görmek çok nadir rastlanabilecek bir fırsata işaret eder. Ela göz diğer bütün göz renklerine göre daha az rastlanılan bir göz rengidir. Rüya sahibinin karşısına çıkacak bu fırsatta tıpkı bu göz rengi gibi çok değerli olacaktır. Bütün yaşamını baştan aşağı değiştirebilecek bu şans karşısında rüya sahibi sorunsuz ve mutlu günler yaşamaya başlayacaktır.

Rüyada Göz Renginin Yeşil Olduğunu Görmek

Rüyada göz renginin yeşil olduğunu gören kişiyi büyük bir maddi kazanç bekliyor demektir. Bu kişi işinde yükselerek bir maaş zammı alabilir ya da kendisine miras kalabilir. Rüya sahibinin eline geçecek para her şekilde hayırlı ve helal bir kazanç olacaktır. Bu kazanç ile birlikte o kişi refaha kavuşacaktır.

Rüyada Başkasının Göz Renginin Değiştiğini Görmek

Bu rüya rüya sahibinin gördüğü kişi ile alakalıdır. Rüya sahibi kimin göz renginin değiştiğini görmüş ise o kişinin yaşamında birtakım değişiklikler olacaktır.

Rüyada Alında Göz Görmek

Rüyasında alnında göz gören kişinin hislerinin kuvvetleneceğine, önünde bambaşka bir dünya açılacağına inanılır.

Alındaki göz aynı zamanda inancı da gösterir. Rüya sahibinin inancının kuvvetleneceği, ibadetlerini aksatmadan yerine getireceği ve bunun karşılığında da bütün dualarının kabul edileceği şeklinde yorumlanır.

Rüyada Yaralanmış Göz Görmek

Rüyada yaralanmış göz görmek hayra yorulmaz. Bu rüyanın da anlamı gözün ne şekilde yaralandığına göre değişiklik gösterir.

Rüyada Birinin Gözünün Çıktığını Görmek

Rüyada birinin gözünün çıktığını görmek, o kişinin sağlığını kaybedeceği ve hastalanacağı şeklinde olumsuz bir anlamda yorumlanır. Rüya sahibi kimin gözünün çıktığını görmüş ise o kişinin sağlığına dikkat etmesi gerekir.

Rüyada Kanlanmış Göz Görmek

Kanlanmış göz görmek de sağlığa işaret eder. Ancak bu sağlık sorunu kısa sürede üstesinden gelinebilecek bir sorundur. Rüya sahibinin biraz dikkatli olması yönünde ufak bir uyarı niteliği de taşır. Basit problemlerin zamanında giderilmesi gerektiğini, önemsenmeyen sağlık sorunlarının daha sonra ciddi sıkıntılara yol açabileceğini söyler.

Rüyada Gözün Morardığını Görmek

Rüyada gözün morardığını görmek gerekli ya da gereksiz yere yapılan alınganlıklara işaret eder. Rüya sahibi ortada neden yokken çevresindeki insanların canını boş yere sıkıyor demektir. Bu tavırlarını sürdürmeye devam ederse bu insanlar ondan birer birer uzaklaşacaklardır.

Rüyada Gözlerinin Kör Olduğunu Görmek

Rüyada kör olmak rüya sahibinin adaletsiz tavırlarına işaret eder. Karşısındaki insanlara sürekli haksızlık yaptığı ve onları kırdığı anlamına gelir. Dolayısıyla bu rüya, rüya sahibini bu şekilde davranmaya devam ettiği sürece çevresindeki insanları kaybedebileceği konusunda da uyarır.

Rüyada kör olmanın bir başka anlamı da bilinen bir gerçek karşısında susmak ve bunu inkar etmektir.

Rüyada Gözlerinin Ağrıması

Rüyada gözlerin ağrıması can sıkıcı olayların yaşanacağına dalalettir. Rüya sahibinin etrafında olan birisi onun sıkıntılı günler geçirmesine neden olacaktır. Rüya sahibinin yakınında olan bu kişi yüzünden yaşanacak sorunlar, bir süre rüya sahibinin de mutsuz olmasına yol açacaktır.

Rüyada Göz Bebeğinin Olmadığını Görmek

Rüyasında göz bebeği olmadığını gören kişinin inanç yönünden zayıfladığı söylenir. Rüya sahibinin manevi yönü zayıflamış ve bu zayıflama ile birlikte ibadetlerini aksatmaya başlamıştır. Eğer o kişi bu yoldan geri dönmez ise başına kötü olaylar gelecek demektir.

Rüyada İri Göz Görmek

Rüyada iri göz görmek manevi bir yardıma yorumlanır. Büyük bir kuvvet bu kişiye destek oluyor demektir. Rüya sahibi kendisinin de farkında olmadığı bir güç tarafından destekleniyor ve işleri bu sayede yolunda gidiyordur.

Rüyada Gözlerini Kucağına Düşmüş Görmek

Rüyasında gözlerinin kucağına düştüğünü gören kişi büyük bir çaresizlik içindedir. Bu kişi önünde bulunan sorunlara bir çözüm bulamıyor, sürekli kara kara düşünüyordur. Rüya sahibi eğer sorunlarını çözmek yerine içinde bulunduğu çaresizlikten şikayet etmeye devam ederse daha büyük dertlerin içerisine girecektir.

Rüyada Başkasının Gözünü Yediğini Görmek

Rüyada başkasının gözünü yediğini gören kişi başkasının rızkını yiyordur. Bu haksız kazanç elde ediyor ya da bir başkasına kötü davranıyor demektir. Rüya, sahibini bu yoldan dönmesi konusunda uyarır. Aksi halde başına gelecek olumsuz olaylardan kendisi sorumlu olacaktır. Bu tür kazançlar bir şekilde rüya sahibinden kat kat fazlası ile çıkacaktır.

Rüyada Güzel Göz Görmek

Rüyada güzel göz görmek güzel olaylara işaret eder. Mutlu günlere, sevinçli haberlere delalet eden bu rüya, rüya sahibinin içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulacağı şeklinde yorumlanır.

Ayrıca bu rüya, sahibinin çevresinde sevilen ve sayılan bir insan olduğunu da söyler. Çevresindeki bu insanlar onu kıskanmak yerine onun sözlerine değer verir.

Rüyada Vücudunda Çok Fazla Göz Olduğunu Görmek

Rüyasında vücudunda çok fazla sayıda göz olduğunu gören kişinin üzerinde birçok insanın gözü var demektir. Rüya sahibi başarıları nedeniyle insanların gözüne batıyor, arkasından çok fazla insan onun dedikodusunu yapıyordur. Her ne olursa olsun rüya sahibi bu kötü gözlerden etkilenmeden yoluna devam ederse başarılarına zarar gelmeyecektir.

Rüyada Tek Göz Görmek

Rüyada tek göz görmek hayırsız ve uğursuz birinin varlığına işaret eder. Rüya sahibine yaklaşmak isteyen bu insan onun başına bela açacaktır. Kötülükten başka bir durum yaratmayacak olan bu insana karşı rüya sahibinin dikkatli olması konusunda fal onu uyarır.

Rüyada Göz Göze Gelmek

Rüyada birisi ile göz göze gelmek o kişi ile ufak bir pürüz yaşanacağı anlamına gelir. Rüya sahibi karşısındaki insanla tartışacak ve bunun sonunda da canı sıkılacaktır. Bu rüya, sahibini aklı selim davranması konusunda uyarır. Karşısına çıkacak insanların onu kışkırtmasına izin vermemesi gerektiğini söyler.

Rüyada Gözlerinin Az Görmesi