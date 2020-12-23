Rüyada iftiraya uğramak, rüya sahibinin sosyal alanda genel geçer kabul edilen normlara çok önem verdiğini gösterir. Rüya sahibinin, benliğinin istek ve beklentilerini sürekli bastırarak toplumun bireylere dayattığı davranış kalıplarına göre hareket ettiği anlamında yorumlanır. Kişinin benliği üzerinde yoğun bir toplum baskısı hissettiğini gösterir. Rüya sahibi toplum tarafından beğenilmeyi, kabul görmeyi arzuladığı için aksi durumlardan korkar, kaçınır. Rüya ile ilgili dinsel, psikolojik ve etik anlamda farklı yorumlar da yapılır. Yazımızda "Rüyada iftiraya uğramak ne demek, ne anlama gelir?" sorusuna karşılık gelen değişik tabirleri bulabilirsiniz. Rüyada İftiraya Uğramak Rüyada iftiraya uğradığını gören kişinin psikolojik açıdan öz kontrolünün çok yüksek seviyede olduğu söylenir. Bu rüya kişinin toplum tarafından ayıplanmaktan, kınanmaktan, dışlanmaktan son derece korktuğuna işaret eder. Kişinin yaptığı davranışlarda kendi istek ve ihtiyaçlarından önce sosyal çevrenin genel kabullerini yerine getirmeye çalıştığı şeklinde yorumlanır.

Rüya sahibinin insan ilişkilerinde çok fedakar davrandığını gösterir. Bazı rüya tabirlerinde kişinin kendi benliğini bu denli baskı altına alması, toplumsal kural ve değerlere aşırı derecede önem vermesi, rüya sahibinin kişiliğinin zayıflayacağı yönünde yorumlanır. Ayıplanma korkusuyla hareket eden kişinin kendi isteklerini ihmal edeceği düşünülür. Kişinin adeta kendisi için değil, çevresindeki insanlar için yaşıyor durumuna düşeceği belirtilir. Rüya sahibinin iyilik - kötülük, övülme - yerilme, günah - sevap, gaddarlık - vicdan gibi zıt kavramlar hakkında çok düşündüğünü, bunları analiz ettiğini gösterir. Rüyada İftiraya Uğramak ve Kurtulmak Psikolojik tabirlere göre toplumsal ve dinsel değerler üzerinde çok duran ve davranışlarını bunlara uygun şekilde ayarlama konusunda titiz hareket eden bireyler, bu tip rüyaları görebilirler. Çünkü davranış bilimlerinde insanın kaçtığı, korktuğu şeylerin bilinçaltına itildiği ve uyku sırasında görülen rüyada aniden ortaya çıktığı kabul edilir. Rüyada iftiraya uğramak ve kurtulmak, rüya sahibinin kişilik dengesini kurarken hem benliğinin istek ve ihtiyaçlarını karşılamasının hem de toplumsal değerlere, asgari ölçüde uyum sağlamasının gerektiği şeklinde tabir edilir. Kişinin istek, ihtiyaç ve beklentilerini toplum içinde yadırganmayacak şekilde, kabalıktan uzaklaşarak gidermesinin kişiliği dengeleyeceği belirtilir.

Rüya sahibinin çevresindeki insanlar tarafından ayıplanmaktan bu kadar korkmaması, kendi benliğine de değer vermesi gerektiğine işaret eder. Rüyada iftiraya uğramak ve kurtulmak, kişinin tehlikelere karşı savunma mekanizmaları geliştireceğini ve böylece kendine güvenini üst seviyeye taşıyacağını gösterir. Kişinin bu güven sayesinde türlü tehlikeleri aşmayı başaracağına delalet eder. Bu rüya kişinin sorunlar karşısında sağlam ve öz güvenli durarak kendini savunacağını, rahata ereceğini belirtir. Rüyada Hırsızlıkla İftiraya Uğramak

Rüyada hırsızlıkla İftiraya Uğramak, rüya sahibinin haramdan, yolsuzluk ve hileden kaçındığını, helal yollardan kazanç elde ettiğini gösterir. Kişinin dinsel ve etik konulara çok önem verdiği yönünde yorum yapılır. Rüya sahibinin dürüst kişiliğiyle çevresinin sevgisini, saygısını kazandığını anlatır. Kişinin bu sevgi ve saygıyı kaybetmekten çok korktuğuna delalet eder. Rüya sahibinin harama el uzatmaktan ve günah işlemekten imtina ettiğini, yanlışa düşmekten korkup tövbeye sığındığını gösterir.

Bazı olumsuz tabirlerde ise rüyada hırsızlıkla iftiraya uğramak, kişinin çalıp çırpmak istediği ama toplumdan çekindiği için harekete geçemediği yönünde yorumlanır. Dinsel tabirlerde rüya sahibinin hemen tövbe edip dürüst, ahlaklı davranışlar geliştirmeye çalışması tavsiye edilir. Rüya sahibinin doğru yoldan uzaklaşmaya niyet etmesi ama günah korkusundan tövbe edip bu niyetini davranışa geçirmemesi olarak da yorumlanır. Rüyada İftiraya Uğradığını Görmek ve Ağlamak Olumlu tabirlere göre rüya sahibinin ayıplanma kaygısının boşuna olduğuna işaret eder. Kişinin kendini sevmesine, değer vermesine mutlu olmasına işaret eder. Rüyada iftiraya uğradığını görmek ve ağlamak, rüya sahibinin çevresi tarafından zarara uğramaktan çok korktuğunu ve bu duruma düşmemek için özgürlüğünden çok fazla ödün verdiğini gösterir. Psikolojik tabirlere göre kişinin toplumu yüksek seviyede önemsemesi, kendi kişiliğini sağlam bir temele oturtması konusunda engel teşkil edebilir. Rüya sahibi sosyal fobi duygusu yaşayabilir, ayıplanacağı korkusu ile toplum içine çıkmaktan kaçınabilir. Bu rüya, rüya sahibinin kişiliğinin daha sağlam ve iradesinin güçlü olabilmesi için toplumun kuralları ile kendi isteklerini dengede tutması gerektiğini anlatır.

Rüyada Koca Tarafından İftiraya Uğramak Rüyada koca tarafından iftiraya uğramak, ilk bakışta çok olumsuz bir simge gibi görülse de tersi yönünde yorumlar yapılır. Rüya sahibinin eşi dışındaki erkeklere karşı mesafesini koruduğunu, davranışlarında ölçülü olduğunu gösterir. Bu rüya genellikle psikolojik olarak alt benlik kontrolü yüksek olan kişileri işaret eder. Rüyanın aksine kişinin eşinden ilgi göreceğine, yuvasında sadakat ve huzurun devam edeceğine işaret eder. Rüyada İş Yerinde İftiraya Uğramak Rüyada iş yerinde iftiraya uğramak, rüya sahibinin aşırı isteklerinin olduğunu ve bunların açığa çıkmasından çekindiğini gösterir. Bu istekler zengin olmak, çok güzel bir eşle evlenmek olabilir. Kişi zengin olma isteğini çok ön planda tutup başkalarını dolandırarak veya para çalarak bu isteğine kavuşmaya çalışırsa sorunların başlayacağı tabir edilir. Kişinin çalmadan, çırpmadan, helal yollardan para kazanması, zengin olma isteğini emekle, çalışmayla gerçekleştirmeye çabalaması sağlam karakterli olmasını sağlar. Aynı şekilde çok güzel veya yakışıklı biriyle evlenebilmek için o kişiyi rahatsız edecek kadar üstüne gitmek ve ısrarcı olmak, rüya sahibini anormalliğe sürükleyebilir. Bu rüya, rüya sahibinin benlik ve toplum dengesini kurmayı başardığında kaygılarından kurtulacağını gösterir.