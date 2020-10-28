En önemli bilgi aktarma araçlarından biri olan kalem, günümüze kadar ulaşan pek çok önemli eserin yazılmasına da olanak sağladı. Bu doğrultuda son derece derin ve kapsamlı çağrışımlara sahip olan kalem, rüyalarda da sıklıkla karşımıza çıkan imgeler arasındadır. Nitekim rüya tabiri kaynaklarında da kalem görmek ile ilgili oldukça geniş bilgilere rastlamak mümkündür. Yazımızın devamını inceleyerek "Rüyada kalem görmek ne demek, ne anlama gelir?" gibi sorulara çeşitli kaynaklar tarafından verilmiş cevapları bulabilir, rüyanız hakkındaki merakınızı giderebilirsiniz. Rüyada Kalem Görmek Rüyada kalem görmek, çeşitli rüya tabircileri tarafından farklı şekillerde yorumlanmıştır. Özellikle günümüze yakın kaynaklar, kalem imgesini daha çok finansal meseleler ile ilintili bir biçimde değerlendirir. Bu doğrultuda yapılan yorumlar, rüya sahibinin yüklü bir borç altında kalabileceği şeklindedir. Bu noktada kalemin bir senet ya da çek altına atılacak imzayı sembolize ettiği düşünülür. Kimi kaynaklarda ise rüyada kalem görmek, evlilik olarak tabir edilir. Bu tür bir rüya gören kimsenin, eğer bir ilişki içerisinde ise kısa zamanda evliliğe doğru hızlı adımlar atacağına inanılır. Burada kalemin nikah defterini imzalamayı temsil eden bir imge halini aldığını söylemek mümkündür.

Geleneksel kaynaklar ise rüyada görülen kalem imgesini daha çok ilimle alakalı bir biçimde anlamaya eğilimlidir. Dolayısıyla rüyasında kalem gören bir kimsenin, özellikle genç ya da çocuk yaşta olması halinde, son derece başarılı bir öğrenci olacağı varsayılır. Yetişkin bir kimsenin kalem gördüğü durumlarda ise rüya sahibinin yeni bir iş öğreneceği yorumu yapılır. Ayrıca çeşitli yorumcular buradan yola çıkarak iş hayatında yaşanabilecek sektör değişikliklerinin söz konusu olabileceğini belirtir. Rüyada Yeşil Kalem Görmek Rüyada yeşil kalem görmek, bilhassa sağlıkla ilgili bir alamettir. Rüya yorumcuları, özellikle hane içerisinde bir hastalıkla mücadele eden bir kimse varsa, bu rüyanın şifa anlamına geldiğini söyler. Eğer bir yakınınız hasta olmamasına rağmen bu tür bir rüya gördüyseniz sağlıklı ve uzun bir ömre sahip olacağınızı düşünebilirsiniz. Rüyada Kalem Silgi Görmek Rüyada kalem ve silgi görmek, genellikle kararsızlığa ya da pişmanlığa delalet eder. Rüya sahibinin kararsız karakter yapısından dolayı bir şeyler yapmaya karar verip sürekli vazgeçmesi gibi bir durum söz konusu olabilir. Ayrıca verdiğiniz önemli bir karardan dolayı pişmanlık duyacağınız neticeler ile karşılaşmanız muhtemeldir.

Rüyada Kalem Kutusu Görmek Rüyasında kalem kutusu gören bir kimsenin çalışma hayatında çeşitli problemlerle karşı karşıya kalacağı varsayılır. Nitekim kişinin, bu sorunları çözebilmek adına oldukça emek harcaması ve kafa patlatması gerekecektir. Ayrıca bu tür bir rüya gören kimselerin iş hayatlarında motivasyonlarını kaybetmelerine sebep olacak olaylarla karşılaşması muhtemeldir. Son olarak kalem kutusu görmeyi kimi kaynaklar, fırsatların bolluğu şeklinde değerlendirir. Bu doğrultuda rüya sahibinin kaçırdığı fırsatları rahatlıkla telafi edebileceği belirtilir. Rüyada Kalem Kağıt Görmek Rüyada kalem kağıt görmek ile ilgili günümüz kaynaklarında rastlanılan yorumlar daha çok maddi meselelere odaklıdır. Bu tabirlere göre, rüya sahibinin yakın zamanda ciddi ekonomik sıkıntılar yaşaması muhtemeldir. Burada kalem ve kağıt daha çok yapılan hesap kitabı temsil eden imgelerdir. Ancak daha geleneksel kaynaklar ise kalem ve kağıt görmenin anlaşma sağlamak ile alakalı olduğunu rivayet eder. Bu doğrultuda, rüyasında kalem kağıt gören bir kişinin kendisiyle zıt fikirde olan kişilerle uzlaşmaya varacağı düşünülür. Bu durum iş hayatı ile alakalı olabileceği gibi özel hayatla da alakalı bir biçimde gerçekleşebilir.

Rüyada Kalem Defter Görmek Rüyada kalem defter görmek, özellikle ticari anlamda yaşanacak gelişmelere işaret eder. Kalem ve defterin rüyada nasıl görüldüğü de son derece önemlidir. Kişi rüyasında deftere harıl harıl bir şeyler yazdığını görüyorsa bu genelde ciddi bir borç yükü olarak ele alınır. Ancak tam tersi bir biçimde kalem ve defter kapalı olarak bir kenarda duruyorsa rüya sahibinin alacaklarını toplayacağı ve finansal açıdan rahat edeceği bir dönem yaşayacağı belirtilir. Rüyada Fosforlu Kalem Görmek Rüyada fosforlu kalem görmek son derece hayırlı bir alamettir. Pek çok rüya yorumcusu, bu tür bir rüya gören kimsenin huzur içinde sürüp gidecek bir aile yaşantısına sahip olacağını ve ayrıca maddi açıdan da hiçbir zaman zorluk görmeyeceğini belirtir. Rüyada Kalem Aldığını Görmek Rüyada kalem almak, genellikle rüya sahibinin ilme ve öğrenmeye karşı açlığını gösterir. Bu doğrultuda rüya sahibinin hayatı boyunca öğrenmeye devam eden insanlardan olacağı varsayılır. Rüyada Kalem Kırıldığını Görmek Rüyada kalem kırıldığını görmek, rüya tabiri kaynakları tarafından olumsuz bir biçimde tabir edilir. Rüyasında kalem kırıldığını gören bir kimsenin girişeceği bir işten dolayı büyük bir zarara uğrayacağı düşünülür.