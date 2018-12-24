Rüyada cami görmek ne anlama gelir? Cami görülen rüyaların tabirleri nasıl yorumlanır?

Güzel ve iyi haberlere delalet sayılan rüyada cami görmek, çoğunlukla hayırlı olarak yorumlanır. Rüyayı gören kişi için dindar, harama karışmayan olarak tabir edilen cami görülen rüyalar; ruh, beden temizliği gibi iş hayatına dair kazançlara ve mevki yükselmesi, terfi gibi olaylara da işaret etmektedir. Tabii ki rüyada caminin görülüş biçimine göre yapılan tabirlerin içeriği değişmektedir. Haberimizde cami ile alakalı olarak görülen rüyalardan başta cami minaresi, cami inşaatı, cami hocası görmek, camide olduğunu görmek, cami yapıldığını ya da yıkıldığını, yandığını görmek, camide kadın veya kalabalık, cemaat görmek, camiye gittiğini görmek gibi birçok farklı durumlar için yapılan rüya tabirlerini derledik. RÜYADA CAMİ GÖRMEK NE DEMEKTİR? Güzel ve iyi olarak yorumlanan bu rüyayı gören kişi için harama karışmayan, dini görevlerini eksiksiz yerine getiren kişi olarak tanımlanır. Bu rüya, aynı zamanda ruhun ve bedenin temizliğine, adil olmaya, eline, diline ve beline hakim olmaya ayrıca dine duyulan sevgi ve saygıya işaret eder. Rüyada cami görmek için yapılan farklı bir tabirde ise para kazanmak için bir işle meşgul olmak anlamına geldiği belirtilmiştir. Genel anlamda cami ile alakalı görülen rüyalar olumlu olarak görülür.

Rüyada camii görmek, dini açıdan güzelliklere yorumlanır. Rüya sahibi din işlerinde yer alacaktır. İnsanlara hayır dağıtan, onların eksikliklerini tamamlayan, ihtiyacı olana destek olan bir kişi olacaktır. Haramdan uzak duracak, helale yönelecektir. Bu nedenle hayatında bolluk ve bereket eksik olmayacaktır. Mütevazı bir hayat sürecek, kimsenin malında gözü olmayacaktır. Çok fazla göz önünde olmayacaktır. Cami ile ilgili olarak görülen rüyaların tabirleri genel anlamda olumlu olması ile birlikte içeriğine göre değişmektedir. Detaylarına göre farklı olayların habercisi olan cami görülen rüyaların çeşitli tabirlerini aşağıdaki konu başlıklarına göre derledik. RÜYADA CAMİ MİNARESİ GÖRMEK Rüyada cami minaresi görmek, insanları doğru yola eriştiren ve kötülüklerden alıkoyan ahlaklı ve güçlü bir adamın sembolüdür. Bu rüya gören kişinin hareketleri ve güzel düşünceleri ile insanları çevresinde toplayacağının ve onları yanlış hareketlerden kurtaracağının göstergesidir. Minareyi yıkmak veya tahrip etmek birlik ve beraberliği bozmaya veya insanlar arasında ihtilaf meydana getirmeye delalettir. Minare bazı alimlere göre ise saygınlık ve takdir toplama anlamlarına gelir. Rüyada cami minaresine çıkan kimse, büyük bir makama ulaşır ve herkes tarafından tanınarak şan ve şöhret kazanır. Rüyasında evin içinden minarenin çıkması aile efradından birinin çok büyük bir isme sahip olacağının ve tahmin edilemeyecek kadar yükseleceğinin göstergesidir.

Rüyada Cami Minaresinin Yanması Rüyada minarenin yanması, rüya sahibinin yaşadığı yerde dini eksikliklerin olmasına, fitnenin ve karmaşanın çıkmasına, insanların dinden uzaklaşmalarına yorumlanmaktadır. Minarenin çökmesi, büyük bir zatın ölümüne, minarenin tamir olunması ise doğru yola erişip mutlu olmaya yorumlanır. Rüyasında minarede yaşayan kişinin hayatı güzelliklerle dolu olur ve uzun bir ömre sahip olur. Bu rüya aynı zamanda din yoluna girmeye, manevi anlamda yükselmeye de işarettir. RÜYADA CAMİ İNŞAATI GÖRMEK Rüyada cami inşaatı görmek çalışma hayatı içinde bilgi ve tecrübe sahibi olarak işlere liderlik edileceğine, bolluk ve bereket içinde bir hayat yaşanacağına, uzun zamandan beri hayalini kurduğu şeyden ötürü kendisini istemeyeceği olayların içinde bulacağına, öfkesine yenilerek onlara hakaret ve haksızlık edeceğine, insanları kıracağına, kötü günlerini atlatmayı başaracağına, hanesine bereketin ve bolluğun geleceğine, çok yükseleceğine, varlıklı kimse olacağına, yakın bir arkadaştan gelecek iş fikrinin değerlendirileceğine, rüya sahibinin karşısına art niyetli ve belalı kişilerin çıkacağına işaret eder.

RÜYADA CAMİ YIKILDIĞINI GÖRMEK Rüyada cami yıkıldığını görmek bir sebeple maddi bir kaynak bulunup çeşitli harcamalar yapılacağına, zorlukların ve zorunlulukların kısa süre içinde ortadan kalkacağına, sıkıntılı geçen ve çok büyük zararlara sebep olan bir dönemin kapanacağına ve hayırlı bir işe girileceğine, artık refah içinde, sevdikleri ile mutlu bir şekilde, herhangi hastalıktan sıkıntı çekmeden, kötü insanların kıskançlıklarından ve kötülüklerinden uzak bir hayat süreceğine, çok büyük bir rahatlık yaşanacağına, sürekli koşturmasına sabırla ve azimle çalışmasına rağmen çok fazla ileri gidemeyeceğine ve bu yüzden kendi kendisine çok büyük bir kızgınlık besleyeceğine ve sürekli kötü düşüncelere kapılacağına, iş hayatında ve aile hayatı içinde karşısına çıkan sorunlarından kurtulup mutlu zamanlar geçireceğine, atacağı adımlar ve gerçekleştireceği çalışmalar sayesinde iş hayatında ve aile hayatında çok hayırlı ve güzel durumlar ile karşılaşacağına, hayır duaları alınacağına, zaman zaman farklı yerlere tatile ya da iş gezilerine gidileceğine ve huzurlu bir ruh yapısına sahip olunacağına, rahat bir hayata sahip olunacağına, rüya sahibinin de gerek eğitim hayatı için gerekse de iş hayatı için kendisine çok büyük yardımlarda bulunacağına yorulmaktadır.

RÜYADA CAMİ HOCASI GÖRMEK Rüyada cami hocasını görmek sıkıntıların ve zorlukların aşılacağına, bir sebeple çok zarar göreceğine, kötü alışkanlıklarından arınacağına, geçim sıkıntısının ve huzursuzluğunun biteceğine, ancak gereken aşamalar aşılmadığı için yer yer sıkıntı çekileceğine, dertlerinin bir kalemde silinip gideceğine ve uzun zamandan beri kafasına taktığı konuların çok yakın bir zaman içerisinde kendiliğinden ortadan kalkarak sorun olmaktan çıkacağına, neredeyse işten güçten el etek çekileceğine ve uzunca bir süre boyunca herhangi bir mutluluk haberi alınmayacağına, emeklerinin karşılığını fazlasıyla alacağına tabir olunur. RÜYADA CAMİDE OLDUĞUNU GÖRMEK Rüyada camide olmak, büyük bir hayır elde edeceğiniz anlamına gelmektedir. Bu rüyayı gören kişinin tüm dünyevi istek ve arzuları gerçekleşir. Böyle bir rüya hastalar için şifaya, arzulara ulaşmaya, maddi manevi her türlü sıkıntıdan kurtulmaya işarettir. Rüyasında camide oturduğunu gören kişi büyük bir işe girişir. Rüyada camide ibadet etmek manevi huzura, dini yolda kendini geliştirmeye, insani anlamda derecenin yükselmesine işarettir. Rüyada camide namaz kılmak, her türlü isteklerin gerçek olmasına, camide imamın yanında olduğunu görmek, herkesi doğru yola eriştiren bir mürşide öğrenci olmaya ve böyle bir kişi ile arkadaşlık kurmaya delalet eder.

RÜYADA CAMİ YAPILDIĞINI GÖRMEK Rüyada cami yapıldığını görmek; rüyayı gören kişinin iş hayatında yaşayacağı olumlu gelişmeler sonucunda yabancı kişiler ile gireceği ortaklıktan çok büyük getiriler sağlayacağına, geçmişinde hayal kurduğu şeyleri gerçekleştirip sevineceğine işaret eder. Rüya sahibinin sosyal hayatında gerçekleşecek olan güzel olaylar sayesinde yakın çevresindeki insanlarla ilişkilerini düzelteceğine, yakınındaki kişilere daha fazla vakit ayırıp onlarla birlikte daha çok eğleneceğine, aile içinde yaşadığı problemlerin sona erip huzurun artacağına, daha mutlu bir evliliğe, aydınlık yarınlara delalet eder. Bir başka rivayete göre de rüyada cami yapıldığını görmek; rüyayı gören kişinin iş hayatında önüne çıkan fırsatları değerlendirip büyük projelere imza atacağına, bu büyük projelerle birlikte adından oldukça söz ettirip saygıdeğer birisi olacağına, yakın çevresindekiler tarafından parmakla gösterilecek kadar örnek birisi olmaya işaret eder. Rüya sahibinin geçmiş hayatında yaşadığı üzüntü, sıkıntı, dert ve zorlukların artık sona ereceğine, kabarık olan borç defterini tamamen kapatıp maddi durumunu düzelteceği anlamına gelir.

Rüyada Cami Yaptırmak Rüyada cami yaptırmak tıpkı gerçek hayatta cami yaptırmak gibi hayırlı bir iştir. Rüyasında cami yaptırdığını gören kişi büyük bir ilim adamı olabilir. Ayrıca cami yaptırmak rüya sahibinin umreye yapacağı ziyarete ve kendisi gibi dini bütün ve tüm dini vecibeleri yerine getiren biri ile yapacağı izdivaca işaret eder. RÜYADA CAMİ YANDIĞINI GÖRMEK Rüyada cami yandığını görmek, hayatınızın bir kâbus gibi görünmesini sağlayacak bazı karmaşık durumlar ya da zorluklarla karşı karşıya kalacağınız bir işarettir. Rüyada cami yandığını görmek, kötü bir yangının ardından ve ölümle sonuçlanan ölümlerin görmesi, bir zamanlar büyük umutlarla karşıladığınız önemsiz bir plan ya da projeyle meşgul olmak için bir uyarıdır. Bu plan veya proje beklenmedik sonuçlar üretmek için ortaya çıkacak. Rüyada cami yandığını görmek, size ait olan eşyalarınızı veya sevdiğiniz şeyleri görmek, gerçek hayatta ateşte gördüğünüz aidiyete aşırı derecede dini konularda saplantılı olduğunuz anlamına gelir. Rüyada, cami yandığını görmek, bazı acil konular hakkında endişe duymanın bir işaretidir. Rüyada cami yandığını görmek, daha fazla dikkat gerektiren şeyleri halletmek için öncelik vermektir. Ve diğer yükümlülükleri yerine getirmek zorunda kalacağınız anlamına gelir.

RÜYADA CAMİDE KADIN GÖRMEK Rüyada camide kadınlar görmek kısa bir zaman için alınmış olan borcun ödenemeyeceğine, kaybettiği herşeye geri kavuşacağına, işlerinin yoluna gireceğine, çok üzücü olaylar işe karşılaşacağına, bu durumlardan kurtulmak için çok sevdiği ve değer verdiği kişilerden destek isteyeceğine, mal mülk sahibi olup sıkıntılardan kurtuluşa erileceğine, hayırlı bazı çalışmalar gerçekleştirip büyük kazançlar elde edeceğine, dertlerin ve sorunların artacağına, maddi olarak çok sıkıntılı bir döneme gireceğine, garanti olacak makama oturacağına delalet eder. RÜYADA CAMİDE KALABALIK GÖRMEK Rüyada Camide Kalabalık Görmek bu rüyayı görmek, rüya sahibinin yakın zamanda büyük sevaplar işleyeceğinin, kalabalık tarafından çok sevileceğinin göstergesidir. Rüyada camide kalabalık görmek, rüyayı gören kişinin doğru yolda olduğunu gösterir. Rüyayı görmüş olan kişinin hayatta büyük problemlerle karşılaşmayacağına delalet eder. Rüyada camide kalabalık görmek, rüya sahibinin iyi niyetli, kötü düşünceleri olmayan bir insan olduğunu gösterir. Rüya sahibi için kalabalık içinde olduğunu görmek oldukça hayırlı olarak kabul edilir.

Bazı tabirlere göre ise rüyada camide kalabalık görmek, kişinin aslında yanlış işlerde olduğunun işaretidir. Rüyadaki kalabalık ise rüyanın sahibinin çevresindekileri örnek alması ve kendine dikkat etmesi gerektiğine dair bir uyarıdır. Rüyada camide kalabalık görmek kesinlikle dikkate alınması gereken bir rüyadır. Ancak genel olarak bu rüya hayra yorulur ve kişinin büyük sevaplar işleyeceğinin göstergesidir. RÜYADA CAMİ KAPISI GÖRMEK Rüyada cami kapısı görmek ortaya çıkan sorunlarının en kısa zaman içinde çözüleceğine, o kapıyı kapatacağına, evliyse aşk tazeleyeceklerini, kişi bekarsa karşısına çıkan yeni bir kısmetle dünya evine gireceğine, çok büyük işlere girişip hepsinden alnının akı ile çıkacağına ve bütün işlerin çok büyük başarılar ve çok büyük paralar getireceğine, çevresindeki kişilerin de katkıları ile sorunlarını çok zarar etmeden ortadan kaldıracağına ve rahat edeceğine, aile hayatının çok daha mutlu bir hal alacağına, eğer hayatı zaten yolunda gidiyor ve olumlu şekilde sürüyorsa bundan sonrasında da sıkıntıya ve zorluğa düşmeyeceğine, kişinin uzun süredir beklediği huzurlu aile ortamına kavuşacağına yorulmaktadır.

RÜYADA CAMİ CEMAATİ GÖRMEK Rüyada cami ve cemaat görmek doğru yolda dürüstçe ilerlediği takdirde bir ömür süreceğine, ruhunun dinleneceğine, gönlünün ferahlayacağına, kişinin her akşam bir davete ya da toplantıya gideceğine, sık sık şehir dışına çıkarak yeni insanlarla tanışacağına, uzun süre birçok sorunla boğuşacağına, uzun zamandan beri askıda kalmış olan bir işin nihayete erdirileceğine, güzel günlerin yakında olduğuna, hayırlı bir kısmetle dünyaevine girileceğine ve bazı tatsızlıklar yaşanacağına, insanlarla muhabbetinin koyulaşacağına, eline geçen her fırsatı değerlendirerek toparlanmak istese de bir türlü başaramayacağına, maddi ve manevi açıdan tam bir yıkım yaşanacağına, sorunlarının ardının arkasının kesilmeyeceğine delalet eder. RÜYADA CAMİYE GİTTİĞİNİ GÖRMEK Rüyada camiye gitmek ile aynı anlama gelmektedir. Rüyayı gören kişinin, huzursuzluk çıkaran durumlardan Allah’ın yardımı ile kurtulacağına, maddi ve manevi bütün sorunlarının zor da olsa sona ereceğine ve çok büyük işlere girilerek büyük başarılar ve kazançlar elde edileceğine işaret eder. Ayrıca, aile hayatında yaşanan tartışmaların son bulacağına yorumlanır.

Rüyada camiye gitmek, rüyayı gören kişinin, sevdiği insanlar ile bir araya geleceğine, sorunların ve dertlerin en kısa süre içinde son bulacağına, üzüntü duyulmasına sebep olan durumların ortadan kalkacağına ve düşmanlık yapanların kendi dertlerine düşeceğine alamet eder. Aynı zamanda, uzun bir zamandan beri iş hayatında çok büyük parasal sorunlar çeken rüya sahibinin, alacağı borçlar ile sıkıntılarını gidermeye çalışacağına ancak borçların daha fazla büyüyeceğine daha alınan tedbirler ve gösterilen kararlılık sayesinde çok daha iyi bir duruma gelineceğine ve borçların sıfırlanacağına tabir edilir. GÖRÜLÜŞ BİÇİMİNE GÖRE CAMİ GÖRÜLEN RÜYALARIN TABİRLERİ Rüyada Cami Avlusu Görmek Güzel bir işin başına geçip birbirinden hayırlı ve iyi çalışmalara imza atılacağına, herkes tarafından takip edilen ve kıymet gören bir kişi olunacağına, aile içinde yaşanan tatsızlıkların sona ermesi için çalışılacağına, rahat bir hayata sahip olunacağına, dertlerin biteceğine, sıkıntıların aşılacağına, yeni bir hayata merhaba denileceğine ve kısa sürede çok mutlu olunacağına rivayet edilir. Rüyada cami avlusunda beklemek, gelecek bir haber üzerine birçok kişinin istediği ancak zor olduğu için kimsenin girmeye pek yanaşmadığı bir işe adım atılacağı, bu iş içinde gösterilecek azim ve kararlılık sayesinde yüksek verim alınacağı ve güzel bir işe sahip olunacağı anlamına gelir.

Rüyada Cami Aramak Rüyayı gören kişinin hem kendi hayatını hem ailesinin hayatını çok büyük bir şekilde etkileyecek bir karar vermek zorunda kalacağına, bu kararla birlikte istediği şeylere kavuşurken başka şeyler kaybedebileceğine, rahat ettim derken çok sıkıntılı bir duruma düşebileceğine ve bu yüzden doğru karar vermesi gerektiğine yorulur. Rüyada cami arayan birini görmek, yakın bir akrabanın ya da arkadaşın zor zamanlar geçiren ve bu sebeple ruhen kötü bir durumda olan sevdiği bir kişiye destek olunacağına, sorunların kurtulması için elden ne geliyorsa yapılacağına ve hem kendisi için hem diğer insanlar için daha olumlu ve daha sağlıklı düşünmesi için telkinde bulunulacağına tabir edilir. Rüyada Camide Ölmek Rüya sahibinin camide öldüğünü görmesi çok hayırlı bir rüyadır. Bu rüyaya göre kişi bu dünyadan tüm günahlarından arınmış olarak tertemiz ayrılacak demektir. Rüyada Camide Namaz Kılmak Rüyada camide namaz kılmak güzel ve hayırlıdır. Rüya sahibi eğer camide namaz kıldığını ve namazını bitirme şerefine nail olduğunu görürse bu rüya sahibinin istediklerinin ve gönlünden geçen dileklerin gerçek olmasına işaret eder.