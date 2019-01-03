Rüyada karınca görmek ne demek? Rüyada karınca görmek ile ilgili rüya tabirleri

Kimi rüyalar vardır ki sabah uyanıp da hatırladığımızda aklımıza takılır, gün boyu rüyanın ne anlama geldiği üzerine düşünürüz. Böyle rüyalar insanları rüya tabirlerine yönlendirmektedir. İnsanların rüya tabirlerini öğrenmek için araştırdıkları konulardan biri de karıncadır. Peki rüyada karınca görmek ne demek? Bu çalışkanlıkları, toplu halde büyük bir koordinasyonla çalışmaları ile tanınan karıncalar rüyamıza girince gerçek hayat için nasıl bir anlam taşımaktalar? Bunun cevabını bulabilmeniz için rüyada karınca görmek ve bununla ilgili rüyada karınca sürüsü, karınca yuvası, kanatlı karınca, uçan karınca görmek gibi farklı rüyaların tabirlerini yazımızda toparladık. RÜYADA KARINCA GÖRMEK Rüyada karınca görmek önemli şeylerin simgesidir. Kalabalık insan topluluklarını temsil eden karıncalar askerî veya kolluk kuvvetleri ile ilgili hadiselerin habercisi olabilir. Tabii rüyadaki karıncaların görüldüğü mekan rüyanın anlamı bakımından kritik bir öneme sahiptir. Örneğin karıncaların evi, şehri veya ülkeyi sarması kolluk kuvvetlerinin geleceğine yorulur. Bunun yanında karıncanın bereket ve kazançla da ilgili olduğu düşünülmektedir. Bu açıdan da rüyada karınca görmek olumlu olarak nitelendirilir. Rüyasında karınca gören kişinin kazanç açısından iyi zamanlar geçireceği, kazanımlarının bol olacağı söylenir.

RÜYADA KARINCA SÜRÜSÜ GÖRMEK Rüyada karınca sürüsünün görülmesi ilerleyen zamanlarda büyük mevkilere gelineceğini işaret eder. Sıkıntıların ve zorlukların uzak olacağı bu dönem büyük kazançların yaşanacağı bir dönemdir. Rüyada karınca sürüsü görmek aynı zamanda belli konularda yetenekli olan kişinin ön plana çıkacağı bir dönemi de işaret etmektedir. RÜYADA KARINCA YUVASI GÖRMEK Rüyada karınca yuvası görmek kolektif çalışmaya, dayanışmaya ve yardımlaşmaya delalet eder. Karınca yuvası bir yerde insanlar arasında meydana gelecek olan imece çalışması ile yardımlaşa anlamına gelir. RÜYADA KANATLI KARINCA GÖRMEK Rüyada kanatlı karınca görmek iyi değildir. Kanatlı karınca ölüme işaret eder. Kanatlı karınca kolluk kuvvetlerinin ölümüne delalettir. RÜYADA UÇAN KARINCA GÖRMEK Bir insanın rüyasında karıncaların evden uçarak çıktıklarını görmesi; o evde yaşayan kişilerden biri veya birilerinin gurbete gideceklerine, yolculuğa çıkacaklarına işaret sayılır. Rüyada uçan karıncalar gökyüzünde ise bir mağduriyeti, savaş yapılan bir yerde birçok askerin öleceğine rivayet edilir. Bir yoruma göre de toprağa inen karıncalar o alanın askerler tarafından işgal edileceğine işarettir.

RÜYADA KARINCA ISIRMASI Rüyada karınca ısırması görmek, çok zayıf bir düşmana sahip olunduğuna ve zarar görülmeyeceğine işarettir. Kendisini karınca ısırdığını gören kişi çok küçük yatırımlar yaparak çok büyük paralar kazanır. Maddi açıdan şansın arttığı bir döneme, borçların ufak ufak ödeneceğine ve sonrasından refaha kavuşulacağına işaret olduğu gibi, kişinin kendini dev aynasında gördüğünü ve egolarının çok fazla olduğunu da işaret eder. Bencil ve cimri kişilere de yorumlanır. RÜYADA KAFADA KARINCA GÖRMEK Rüyada kafada karınca görmek, alınacak hayırlı bir habere tekabül eder. Aynı zamanda zengin olmanın, mal, mülk biriktirmenin ve kaliteli bir hayat sürdürmenin habercisi olarak görülür. RÜYADA KARINCA GÖRMEK İLE İLGİLİ DİĞER RÜYA TABİRLERİ Rüyada Karınca Öldürmek

Rüyasında karınca öldürdüğünü gören kişi, birinin aklına uyarak, bir hata yapacak demektir. Rüyada Karınca Yemek

Rüyada karınca yemek, hayırlı bir şeydir. Rüya sahibinin hanesine bolluk, bereket, huzur, mutluluk ve refah geleceğine işaret eder. Rüyada karınca yemek de eve karınca girmesi de aynı şekilde yorumlanır. Rüyada Vücudunda Karınca Görmek

Rüyada vücudunda karınca olduğunu gören kişi eğer hasta ise bu o kişinin ya hastalığının çok daha ilerleyeceğine ya da öleceğine işaret eder.

Rüyada Vücudundan Karıncalar Çıktığını Görmek

Hasta bir kişinin rüyasında vücudunun bir yerinden karınca çıktığını görmesi o kişinin durumunun iyi olmadığına, ölümünün yakın olduğuna tabir edilir. Bazı yorumlara göre de bu rüya kişinin çok sayıda çocuk sahibi olacağına işarettir. Rüyada Sofrada Karıncalar Görmek

Rüyada sofrada yemek yerken tabağınızın etrafında gezinen karıncalar yorumu da ikiye ayrılır. Bazı rüya tabircilerine göre hırsız veya asalak kimselere, bazı rüya tabircilerine göre de rızkınızın çoğalacağına, beklenen mahsulün iyi verim vereceğine, berekete yorumlanır. Rüyada Yatakta Karınca Görmek

Rüyada yatakta karınca görmek kendine olan güveni kaybetmeye ve mutsuz olmaya hayata kötü bakmaya delalet etmektedir. Planlarını hayata geçirmek için biraz daha beklemeye ve sabrederek zamanında harekete geçmeye, yeni bir hayat kurmaya ve başarılı olmaya işaret etmektedir. Rüyada Karınca Sürüsü Öldürmek

Rüyada karınca sürüsü öldürmek, rızk kapılarını kapatmaya, fırsat kapılarını ters tepmeye, size karşı yakınlık gösteren kimselere karşı düşmanlık gütmeye yorumlanır. Rüyasında karınca sürüsü öldüren kimse, düşmanlarının hedefi olup hayatı olumsuz yönde karartır.