Rüyada öpüşmek ne anlama gelir? Rüyada eşle, patronla, dudaktan öpüşmek ne demek?

Rüyalarımızda pek çok farklı şey görürüz. Bazen yaşanmış şeyleri, bazen yaşanmasını istediğimiz şeyleri görürüz. Kimi zaman ise bizim için de çok sürpriz olan şeyler görebiliriz ve söz konusu rüyanın anlamını merak ederiz. Örneğin rüyada öpüşmek insanların anlamını öğrenmek istedikleri rüyalardan biridir. Rüyada öpüşmek rüyayı gören kişi için ne anlam ifade eder? Sizin için rüyada öpüşmek ile bu rüyanın eşle öpüşmek, sevgiliyle öpüşmek, patronla öpüşmek, dudaktan öpüşmek gibi detaylarının rüya tabirlerini bir araya getirdik.

RÜYADA ÖPÜŞMEK

Rüyada öpüşmek ile ilgili yapılan rüya tabirlerini genellikle olumludur ve sanılanın aksine çoğu zaman rüyada öpüşmenin romantik bir anlamı yoktur. Genellikle rüyada öpüşmek, insanı mutlu edecek gelişmelerin olacağı başarıların, kazanımların ve zenginliğin elde edileceğine yorulur. Bunun yanında rüyada öpüşmek samimi olunan biriyle yeniden buluşmak ve özlem gidermek anlamına da gelebilir. Tabii öpüşmenin farklı detaylarının farklı yorumları da vardır. Örneğin rüyayı gören bir erkek tanımadığı bir kadını öpüyorsa bu sürpriz bir nikah olarak yorumlanır.

RÜYADA EŞLE ÖPÜŞMEK

Rüyada eş ile öpüşmek sabırlı olmaya, eşine güvenmeye ve eşini çok sevmeye, aile hayatında güzel gelişmelere ve huzur bulmaya delalet eder. Rüyada eş ile öpüşmek sevmeye ve sevilmeye, sabırlı olmaya ve kendine güvenmeye, fedakarlık yapmaya ve eşinin güvenini kaybetmemeye yorulur.

RÜYADA SEVGİLİYLE ÖPÜŞMEK

Rüyada sevgiliyle öpüşmek, rüya sahibinin sevgilisinden gelecek mutluluğa, hayra ve iyiliğe rivayet edilir. Rüya sahibinin bekârsa ve sevgilisi varsa onunla çok mutlu olacağına, iyi gününü de, kötü gününü de paylaşacağına, zor günlerinden en çok sevgilisinden destek göreceğine yorulur. Rüyayı gören kişi eğer bekâr değil evliyse o halde bu rüya da eşi ile yaşayacağı huzurlu günlere tabir edilir.

RÜYADA DUDAKTAN ÖPÜŞMEK

Rüyada dudaktan öpüşmek, şehvetin ve zinanın, bazen de gönül ilişkilerinin bir göstergesidir. Tanımadığı bir kadınla veya adamla dudaktan öpüştüğünü gören kimse, dünya hayatına meyleder ve kendisini ahiretten ve onun gereklerinden tamamen uzaklaştırır. Bu rüya bazen de evlenmeye ve yuva kurmaya işaret eder. Özellikle evlenmek isteyen bir kadın için bu rüyası yakında çok seveceği ve kendisini de çok seven bir adamla karşılaşıp onunla evlenmesine ve birlikte uzun bir hayat geçirmeye yorumlanır. Dudaktan öpüşmek, kişinin nefsi arzularına yenilmesine ve bu nedenle günah içinde bulunmasına dalalet eder. Bu rüya bazı zamanlarda nefsi isteklerinizin ağır bastığının ve bu sebepten günaha kolayca girebildiğinizin bir göstergesidir.

RÜYADA PATRONLA ÖPÜŞMEK

Rüyada patron ile öpüşmek, kişinin patronundan alacağı bir habere, işlerinin rayında ilerleyeceğine, yaptığı çalışmaların karşılığını görmeye, takdir edilmeye tabir edilir. Patronuyla öpüşen kimsenin terfi alacağını, başarılı bir iş hayatının olacağını söyleyebiliriz. Aynı zamanda maddi olarak sıkıntılardan kurtulmanın, feraha kavuşmanın habercisidir.

RÜYADA ÖPÜŞMEK İLE İLGİLİ DİĞER RÜYA TABİRLERİ

Rüyada Bir Kadını Öpmek

Rüyasında bir kadını öptüğünü gören kişi birinden hürmet görecek demektir. Aynı zamanda rüya sahibinin duygularına karşılık alacağına ve karşı cinsle yakınlaşmasına da işaret eder.

Rüyada Bir Erkeği Öpmek

Rüyada bir erkeği öpmek biraz müstehcen bir anlama gelir. Rüya sahibinin rüyada bir erkeği öpmesi onunla büyük bir yakınlaşma içerisine girerek cinsi münasebet kuracağına işaret eder. Aynı zamanda dileğin gerçekleşmesine de yorumlanır.

Rüyada Eski Sevgiliyle Öpüşmek

Uzun zaman önce tanışılmış olan bir kişi ile bir işe girileceğine, bu kişi sayesinde hiç beklenmeyecek kadar büyük bir başarı elde edileceğine, mevki makam sahibi olunacağına, zorluklarla geçen bir dönemin biteceğine, hayırlı bir iş için bazı arkadaşlardan destek alınacağına ve çok büyük bir zenginliğe kavuşulacağına delalettir. Sağlık sorunlarının tedavisi için adım atılacaktır.

Rüyada Yeni Sevgiliyle Öpüşmek

Rüyada yeni sevgiliyle öpüşmek, gidilen yolda çok iyi kalpli ve dürüst insanlarla tanışılacağına, bu kişilerle çeşitli işlerde çalışılacağına, aksiliklerin aşılacağına, çıkılacak bir seyahatin ardından yakın bir arkadaşla birlikte bir çalışma yapılacağına ve çok ses getireceğine alamettir.

Rüyada Müdürle Öpüşmek

Rüyada müdürle öpüşmek kişinin yaşam kalitesinin artacağına ve iş hayatında karşılaştığı engelleri aldığı destek sayesinde aşacağına, iş yaşamındaki başarılarının hane hayatına da yansıyacağına rivayet eder.

Rüyada Kadın Kadına Öpüşmek

Rüyayı gören kişinin, hiç beklemediği bir sebepten ötürü maddi sıkıntıyla tanışacağına, yaşayacağı kötü bir olaydan ötürü oturduğu semtteki insanlar tarafından eleştirileceğine, kendisine bir zamanlar destek olan ve her daim yanında duran kişilerin sırt çevireceğine, çektiği sıkıntıların daha da artacağına ve beklenmedik bir maddi zararla karşılaşacağına işaret eder. Rüyada kadın kadına öpüşenleri görmek, bir kazanın atlatılacağına, bu kazanın ardından artık daha dikkatli bir kişi olunacağına, atılan adımların daha iyi bir şekilde düşünüleceğine, ele geçen fırsatların kaçırılmasına sebep olan şeylerin ne olduğunun bulunacağına ve aynı hataları yapmamak konusunda kendi kendisini telkin edeceğine yorumlanır. Elde bulunan maddi kaynakların kısa sürede daha da arttırılacağına yorulur.

Rüyada Ünlü Biriyle Öpüşmek

Şöhret kazanmaya ya da unvan sahibi olmaya işarettir. Çok büyük ses getirecek ve deyim yerindeyse birçok insanın ağzının açık kalmasına sebep olacak bir adım atılacağı, kazancı en az iki ya da üç kat arttıracak bir yola girileceği, bolluk içinde geçecek bir iş hayatının başlayacağı, sorunların aşılacağı, haneye nifak sokan kişilerin uzaklaştırılacağı ve yaşanan tatsız bir durumdan ötürü bir dostla yaşanan küslüğün son bulacağı anlamına gelir. Rüyada ünlü biriyle öpüşüp sarılmak, uğranılan haksızlığın telafi edileceğine, kötü giden bir projenin başına geçirileceğine, ardından alınacak kararlar ve atılacak adımlar sayesinde projenin ayağa kaldırılacağına, sorunların kısa süre içinde çözüme ulaşacağına ve her adımda daha büyük başarılar ve kazanç elde edileceğine rivayet edilir.

Rüyada Öpülmek

Rüyada öpülmek; kişinin kendini biri tarafından öpüldüğünü görmesi; beklenmedik müjdeli bir haber almaya, işsiz biri için; iş teklifine veya işe başlayıp geçimini temin edeceğine, ticarette kazançlı günlere, hasta bir kimse için; şifa bulup iyileşmeye, öğrenci için; sınavında başarılı olacağına tabir edilir.

Rüyada Ölü Öpmek

Rüyada ölü öpmek; rüyasında ölmüş birini öptüğünü görmesi; kişinin içinde bulunduğu yaşam şartlarına göre yorumu değişir bazen hayırlı güzel müjdeli haberler almaya, ölümden sonraki yaşama karşı da ilgi duymaya, manevi hislerin güçlü olduğuna delalet eder.

Rüyada Arkadaşını Öpmek

Rüyada arkadaşını öpmek; kişinin sevdiği bir arkadaşını sarılıp öptüğünü görmesi; yaşanan sevinç veya kedere yürekten ortak olmaya, iyi günde, kötü günde hep birlikte olmaya, güçlü dostluklara, bazen de; böyle bir dosta duyulan özleme, küs olduğu biriyle barışmaya ve özür dileyerek ortadaki sorunu çözmeye, sevdiği ama uzun zamandır görmediği bir yakın arkadaşın sürpriz yaparak gelmesine, sevince delalet eder.

Rüyada Tanımadığın Biriyle Öpüşmek

Rüyada tanımadığın biriyle öpüşmek; kişinin rüyasında tanımadığı bir bayanla öpüştüğünü görmesi; yeni arkadaşlık kurmaya, sosyal yaşamda hareketliliğe, evlilik teklifi almaya, eğlenceli bir etkinliğe katılmaya delalet eder. Rüyada tanımadığın bir erkekle öpüştüğünü görmek; murada ermek, çevresinde popüler bir kişi ile tanışmaya, gizli, saklı işlere girmeye ve bundan dolayı tedirginlik yaşanacağına işarettir.

Rüyada Birini Öpüp Pişmanlık Duymak

Rüyada birini öpüp pişmanlık duymak; kişinin yaşamında yanlış bir ilişkiden dolayı kendini zor duruma düşürdüğü için pişmanlık içinde bulunduğuna ve son pişmanlığın bir faydası olmadığından, hatalarından ders alması gerektiğine, geçmişe değil, geleceğe bakmak gerektiğine yorumlanır.

