Rüyada sevgili görmek ne anlama gelir? Sevdiğini görmek ile ilgili rüyalar neye delalettir?

Rüyada sevdiğinizi, sevgilinizi gördüğünüz zaman anlamını merak edersiniz. Bir de bu gördüğünüz kişi eski sevgiliniz ise rüyanın tabiri daha çok merak edilir. Rüyada sevgili görmek için yapılan tabir değişmektedir. Genelde olumlu olarak yorumlansa bile bazen kötü bir habere delalet edebilir. Bu durumda ise sevdiğinizi gördüğünüz rüyanın detaylarının önemi ortaya çıkar. Gördüğünüz eski sevgili mi yoksa yeni sevgili mi? Bir sevgiliniz varken rüyanızda eski sevgilinizi mi gördünüz? Rüyada sevdiğinizi gülerken, ağlarken, uyurken, mutlu, üzgün, hasta mı gördünüz? Bu ve buna benzer şekilde sevgili görmek, sevdiğini görmek ile alakalı rüyaların tabirlerini haberimizde bulabilirsiniz. RÜYADA SEVGİLİ GÖRMEK NE DEMEKTİR? Rüyada sevgili görmek, rüya sahibinin bekar veya evli olmasına göre değişmektedir. Görülen sevgilinin kız ya da erkek olmasına bakılmaksızın, rüyayı gören kişi bekar ise mutlu bir karşılaşma, evli ise aile içinde olacak mutsuzluğa işarettir. Bekarın eski sevgiliyi rüyasında görmesi, uzun zamandır ödemediği bir borçtan dolayı sıkıntıya girmesi, evliler için ise eski sevgiliyi görmek aile huzurunun bozulması anlamına gelmektedir.

Rüyada sevgili görmek, mevcut olan sevgiliniz ile aranızın bozulacağı anlamına gelebilir. Rüyanızda sevgiliniz ile nasıl vakit geçiyorsanız yorumu da ona göre değişmektedir. Eğer güzel vakit geçirdiyseniz sevgiliniz size hoş davranacak, aranızda bir tartışma yaşandı ise sevgiliniz arkanızdan konuşacak demektir. Rüyada sevdiğini görmek, hayra yorumlanır. Aşk hayatında sürprizlerle karşılaşmaya, güzel anılara işaret eder. Bazen sevgilisi olanlar için ayrılığa, sevgilisi olmayanlar için yeni bir birlikteliğe yorumlanır. Rüyanızda, siz mutsuz, huzursuz buna karşın rüyanızda ki sevdiğiniz mutlu ise, rüyayı gören kişinin sevgilisine karşı olan hislerinin azalacağına işaret eder. Rüyanızda siz mutlu ve huzurlu iken, rüyanızda ki sevdiğiniz kişi mutsuz ise, dikkatli olmanızda fayda var, sevgilinizin size karşı olan hisleri zayıflıyor demektir ve ilişkinize eskisine nazaran daha fazla özen göstermelisiniz. Rüyada sevgiliyi görmek; güler yüzlü ise ondan güzel bir haber alacağınıza, sinirli ise bir dedikodu yüzünden ufak bir tartışma yaşayacağınıza, sevgili ile gezmek; muradınıza ereceğinize, kavga etmek; evleneceğinize işarettir. Rüyada sevgili görmek ile ilgili olarak detayları, farklı konu başlıklarını aşağıda bulabilirsiniz.

RÜYADA YENİ SEVGİLİ GÖRMEK Rüyada yeni sevgili görmek, henüz başlangıcı yapılan bir durumun kişide uyandırdığı heyecanın hala devam ettiğine ve özellikle yeni işe giren kişilerde işe her gün şevkle ve mutlulukla gidildiğinin, azim içinde çalışıldığının işaretidir. Yeni evlenmiş kişilerde veya yeni bir ilişki içinde olanlarda görülen rüyalar arasında olduğu gibi, kişinin içinde bulunduğu durumda özellikle duygusal olarak çok mutlu olduğuna ve tatmin yaşadığına alamet eder. Her açıdan güzel ve mutluluk verici olaylara işaret eder ve kişinin duygusal hayatının en kısa zamanda düzene gireceğini bildirir. RÜYADA ESKİ SEVGİLİYİ GÖRMEK Rüyada eski sevgili görmek borçlarınızın canınızı sıkacağına delalet eder. Rüyayı gören kişi evli ise, eşiyle arasında bazı tartışmalar geçebilir. Evde çeşitli huzursuzluklar yaşanabilir. Kız arkadaşı ya da erkek arkadaşı olduğu halde rüyasında eski sevgilisini gören kişinin ilişkisi bitecek demektir. Rüyanızda her bir şekilde eskiden olan sevgilinizi görmeniz yenilik ve barışa tabir edilir. Sevgilisi olduğu halde Rüyasında eski sevgilisini gören kişinin ilişkisinin biteceğine yorumlanır. Ama sevgilisi olmadığı rüyasında eski sevgilisini görmek yeni bir birliktelik anlamına, yeni bir aşka adım atacağına işarettir. Yine eski olan sevgili rüyada görmüş olmanız evli biri için huzursuzluğa, bekar için ise müjdeli ve mutlu bir habere işarettir. Rüyada eski sevgiliye sarılmak Mutluluğa işarettir.

Rüyada Sevgiliden Mektup Almak Rüyada sevgiliden aşk mektup almak kişinin en çok istediği dileğinin gerçekleşmesi ve büyük bir saadet yaşaması anlamına gelir. Rüyada sevgiliye aşk mektubu yazmak da sevince, ferahlığa ve huzur bulmaya işaret eder. Rüyada Eski Sevgiliyle Kavga Etmek Rüyada eski sevgiliyle kavga etmek rüyanın tam tersine güzel bir izdivaca işaret eder. Rüyasında eski sevgilisiyle kavga ettiğini gören kişi güzel bir evlilik yapacak demektir. Rüyada Eski Sevdiği Kızı Görmek Rüyada eski sevdiği kızı gören kişi üzerindeki ağır maddi sorumluluk nedeni ile bir süre daha sıkıntı çekecek demektir. Rüyada Eski Sevgili Barışmak Rüya sahibinin, moralini yerine getirecek ve birçok sorununu alıp götürecek bir işe soyunacağına, bu işten kazanacağı para sayesinde hayallerindeki eve kavuşacağına, birçok insanın “olmaz” ya da “zor yapılır” dediği bir projeyi gerçeğe dönüştüreceğine ve geçmişte yaşadığı bir kalp kırıklığını gidereceğine alamettir. Rüyada Eski Sevgili İle Tartışmak Sevgi dolu bir yuva demektir. Aile bireylerinden iş dolayısıyla kısa bir süre de olsa uzak kalınacağına, bu dönem içerisinde yokluklarının çok hissedileceğine, bu yüzden dönünce hepsiyle ayrı ayrı hasret giderileceğine ve bir daha uzak kalmamak için elden ne geliyorsa yapılacağına işarettir.

RÜYADA SEVDİĞİNİ BAŞKASIYLA GÖRMEK Rüyada sevdiğini başkasıyla görmek, rüyada sevdiğiniz kişiyi başkasıyla görmek iki şekilde yorumlanır. Eğer rüyayı gören kadın ise sevdiği kişinin etrafında dolaşarak onu kendi yanına çekmeye çalıştığına, bu amaç doğrultusunda elinden gelen her şeyi yapan hevesli bir kadının varlığına yorulur. Rüyayı gören erkekse, kız arkadaşına güvenmesi gerektiğine, onun başka erkeklere bakmadığına, kendisine sadık biri olduğuna işaret eder. Yaşanılacak huzursuzluklara, yakın zamanda başınızdan geçecek kötü olayların habercisidir. Rüya sahibinin geçmişte yaşadığı tatsız ve acı veren olayların tekrardan yaşayabileceği anlamına gelir. Kişinin psikolojisini olumsuz yönde etkileyen bu rüya, kişinin üzülmesine, dertlenmesine, uykularının bölünmesine neden olacaktır. RÜYADA SEVDİĞİ KIZI GÖRMEK Rüyada sevdiği kızı görmek, rüya sahibinin, uzun zamdan beri birlikte olduğu kız arkadaşı ile kendisinden kaynaklı bazı sorunların ve maddi sıkıntıların çözüme kavuşmasından sonra kısa bir zamanda evleneceğine yorulur. Uzun yıllar boyunca mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayacaklarına, hatta bu şekilde yaşlanacağına delalet eder.

RÜYADA SEVDİĞİ ADAMI GÖRMEK Rüyada sevdiği erkeği görmek, İş hayatında yaşadığı sıkıntıların sona ereceğine, bol kazançlar elde edeceğine yorulmaktadır. Rüya sahibinin eskisi kadar insanlara güvenmeyeceğine, verdiği sırların ortaya çıkacağına, huzursuz ve mutsuz günlerin yaklaşacağına delalet etmektedir. RÜYADA SEVDİĞİNİ GÖRMEK AMA KONUŞMAMAK Rüyada eski sevgiliyi görmek ama hiç konuşmamak, ümidinizi yitirmiş olduğunuz bir konuda tekrar bir umut ışığı görmek demektir. Bir süredir beklenti içerisine girdiğiniz bir şeyden artık sonuç alabileceksiniz. Sizin için her şey yolunda gitmeye başlayabilir. Özel hayatınızda da mutluluğunuz artabilir. Bunun en büyük nedeni ise, iş hayatında huzuru sağlamanız ve özel hayatınıza da bunun yansıması olabilir. Rüyanızda eski sevgilinizi görürseniz, yüz yüze geldiğiniz halde aranızda herhangi bir konuşma geçmiyorsa, artık geçmiş defterlerin kapanması ve önünüze yeni şans kapıların açılmasına delalettir. Artık geçmişte takıntı hale getirmiş olduğunuz düşüncelerden sıyrılabilecek, geleceğe daha umutla bakabilecek, kendinize yetebileceksiniz.

RÜYADA SEVDİĞİNİ GÜLERKEN GÖRMEK Rüyada sevdiğini gülerken görmek çekilen hasretin biteceğine, başarısızlıklara düşeceğine, işlerinden ve özel hayatından yana umduklarını bulamayacağına, ruhunun da şifaya kavuşacağına, çok hayırlı ve büyük kazançlar elde edeceğine, sıkıntılarından bu sayede kurtulacağına, arabuluculuk yapılacağına, işlerinin bu şekilde devam etmesi sayesinde çok rahat bir ömür geçireceğine, sorunlarını kısa zaman içinde ortadan kaldıracağına, işlerine engel olan kişiler ile ilişkilerini koparacağına ve daha iyi bir hayata kavuşacağı bir işe gireceğine, manevi olarak da kendisini çok iyi hissedeceğine rivayet etmektedir. RÜYADA SEVDİĞİNİ AĞLARKEN GÖRMEK Tabirciler, ağlamayı, sevinç olarak tabir ederler. Rüyada sevgilinin ağladığını görmek, ferah ve sevince ve iyi akıbete delalet eder. Rüyada sevdiğinin, sevgilinin ağlaması bir saflık göstergesidir. Onun gözyaşları sizin yanaklarınızı yakıyorsa; bu durum sevineceğinize işarettir. Eğer üşütüyorsa üzüleceğinize işarettir. Eski sevgilinin ağlaması da bu şekilde tabir edilir. Bazı rüya yorumcularına göre ise; zorluklarla mücadele ettikten sonra zamanla istenilen güce ve zorlukların sonucundaki başarıya ulaşabileceğine işarettir. Bu anlamda kişi muradına erer ve istediği gerçekleşir. Sevgilinin ağlaması hayırlı kimselere, zikir meclislerine, ibadet ve taata delalet eder.

Bir başka yoruma göre de rüyada sevgilinin ağlaması; Allah'ın izniyle sevinecek haberler alınacağına işarettir. Rüyada sevgiliden ayrılıp ağlamak, gören kişi sevgilisinden ayrıysa, o kişi sevgilisine kavuşur veya sevinçli olaylar yaşar ve kötü günleri unutur şeklinde yorumlanır. RÜYADA SEVDİĞİNİ UYURKEN GÖRMEK Rüyada sevdiği kişiyi uyurken görmek zahmetli bir işle uğraşmak zorunda kalınacağına, ardı ardına güzel ve hayırlı haberler alınacağına ve rahata erileceğine, bilge ve kudretli kimselerle karşılaşılacağına, sıkıntılı ve sorunlu bir işe girdiği sırada durumunu düzeltmek için birisinden çok büyük miktarda bir borç alacağına, bu borç sayesinde çok zor durumlardan kurtulacağına, çok rahat bir nefes alacağına ve çok huzurlu bir döneme gireceğine, uzun bir zaman boyunca üzerinde düşüneceği bir proje sayesinde büyük başarılara imza atacağına, yenileneceğine ve can bulacağına, böylece kendisini işine ve ailesine daha çok vereceğine, birçok kişi tarafından beğenilen bir kişi olacağına delalet eder. RÜYADA SEVDİĞİNİ HASTA GÖRMEK Rüyada sevdiğini hasta görmek büyük atılımlar ve yenilikler yapacağına ve hayatını çok iyi bir noktaya getireceğine, aynı zamanda karşısına birçok kısmet çıkacağına ve bu iki durum sayesinde sıkıntılarından ve sorunlarından kurtulacağına, daha önce çözüldüğü düşünülen problemlerin tekrar ortaya çıkacağına, bolluk ve bereketin haneyi terkedeceğine, yeteri kadar kazanç elde ettikten kendi işini kurmak için adım atacağına, rüya sahibinin önceliklerinin farklılaşacağına, başka kişilere iş olanağı sağlayacak bir projeye girileceğine, bir sebeple kendisini bir türlü toparlayamayacağına, maddi açıdan büyük bir zenginlik kazanacağına rivayet eder.

RÜYADA SEVDİĞİNİ GELİNLİKLE GÖRMEK Rüyada sevilen kişinin gelinlikle görülmesini de yine gündelik hayat içerisinde değerlendirmek mümkün. Evlenilmek istenen kişi hakkında görülen bir rüyanın, gerçek hayat üzerinden yorumlanması düşünülebilir. Bunlardan bağımsız olarak, görülen rüyanın genel bir yorumla değerlendirilmesi ise 2 farklı anlamı beraberinde getirir. Rüyada görülen gelinlik temiz ve beyaz ise berekete yorulabilir. Refah artışı olarak yorumlanabilecek olan beyaz ve pak gelinlik dışında, koyu renk ve özellikle siyah gelinlikte kötü bir dönem yaşanacağı anlamı çıkabilir. Rüyada sevdiğin bu şekilde görülmesi, yaşanacak kötü olayları simgelemektedir. RÜYADA SEVDİĞİNİ ÜZGÜN GÖRMEK Rüyada sevdiğini üzgün görmek zor günlerin biteceğine, ünlü biri olarak herkesin saygısını kazanacak olan kişinin yaşamı boyunca ismini duyuracak işler yapacağına, eline geçen paraları tutamayacağına, huzurunu yerine getireceğine, böylece yaşanan uykusuz gecelerin biteceğine, eline geçen fırsatların hepsinin çok büyük hayır getireceğine ve yakın zaman içinde başarılı adımlar atılacağına, kalabalık bir fotoğrafta kendisini görüyorsa sevdiği insanlardan bazıları ile ayrı düşeceğine, kısmetlerinin çok kısa zamanda tükeneceğine ve bu sebeple rüya sahibinin kendisinin atacağı her adımı önceden hesaplayarak atacağına, şansının ve kısmetinin önündeki engellerin kalkacağına işarettir.

RÜYADA SEVDİĞİNİ BAŞKASIYLA SEVİŞİRKEN GÖRMEK Rüyada sevdiğini başkasıyla sevişirken görmek koltuğunun da yükseleceğine, zevke aşırı düşkünlük gösteren rüya sahibinin maddi sorunlarının da büyüyerek borç almak zorunda kalacağına, maddi ve manevi açıdan çok zor bir duruma düşüleceğine, uzun uğraşlar sonucunda bazı çalışmalar gerçekleştirip bu çalışmalar ile büyük kademelerdeki kişilerin dikkatlerini çekeceğine, diğer taraftan iş hayatında çok büyük ve güzel gelişmeler yaşanacağına, çok büyük miktarda kazanç elde edileceğine, bazı kimselere haksızlık edeceğine, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyeceğine ya da kolay ama doğru olmayan yollardan kesesini dolduracağına, çok büyük miktarda para elde edeceğine, kişinin ümidini kaybederek pes etme noktasına geleceğine işaret eder. RÜYADA SEVGİLİSİNİ EVLENİRKEN GÖRMEK Rüyada sevgilisini evleniyor görmek, yakında atlatılacak olan bir zorluğa, kısa süreli ayrılığa yorumlanır. Alacağınız bir haber ya da yaşanacak bir olay yüzünden sevdiğiniz insan ile aranız açılabilir. Ona karşı bazı şüpheler duyabilirsiniz. Belki aranıza girmek isteyen üçüncü şahıslar da olabilir ve kıskançlık yüzünden ilişkinizde zor günler atlatabilirsiniz. Bir süreliğine huzurunuzu kaçıran insanlar olabilir. Belki birbirinizden uzak kalmanız ya da ortaya çıkacak başka engeller de ilişkinize zarar verebilir.