Rüyada ördek görmek, çoğu zaman olumlu yönde yorumlanır. Fakat rüyada bulunan diğer ayrıntılar göz önüne alındığında rüyanın yorumu değişebilir. Rüyada ördek görmek ne demek, ne anlama gelir? Hepsi ve daha fazlasını bu içerikte sizler için derledik. Keyifli okumalar... Rüyada Ördek Görmek Rüyada ördek görmek, rüya sahibinin yeni bir iş bulacağı yönünde yorumlanır. Rüyada ördekle konuşmak ise kişinin iç sıkıntılarının biteceğini müjdeler. Kim rüyasında bir ördeği gezmeye çıkarıyorsa o kişinin hayırlı bir kısmet bulacağı söylenir. Rüyada ördekle havuza girmek ve ördeğe yüzme öğretmek ise rüya sahibinin tüm amaçlarına ulaşacağını gösterir. Rüyada görülen ördek devasa bir büyüklükteyse, kişinin tez zamanda bir yerden para bulacağı söylenir. Rüyada altın gövdeli ördek görmek, kişiyi yıpratan her şeyin son bulacağına delalet eder. Ördek eğer altın başlıysa ve altın sarıysa, kişinin babasıyla arasının iyi olacağı söylenir. Rüyada Ördek Yavrusu Görmek Rüyada ördek yavrusu görmek, tüm dertlerin bir anda silinip gideceğini gösterir. Ördek yavrusunu sevmek ise kişinin yardıma muhtaç birine maddi yardım yapacağına işaret eder. Rüyada ördek yavrusunu gezmeye götürmek, kişinin sorun ettiği her şeyin aslında önemsiz olduğunu gösterir. Bu rüya genel anlamda gelecek güzel günleri haber verir. Fakat rüyada ördek yavrusu vurmak, rüya sahibinin geri dönüşü olmayan hatalar yapacağına delalet eder. Ördek yavrusunu başkalarına gösterip ördeğin ne kadar tatlı olduğunu anlatmak ise kişinin gösteriş meraklısı biriyle tanışıp kendini huzursuz hissedeceği günler yaşayacağını gösterir. Ördek yavrusuyla kavga etmek ve ısırılmak ise kişinin bir şeyleri yanlış yaptığına işaret eder. Bu yanlışları düzeltmesi için kendisine ailesi tarafından zaman verileceği söylenir. Çünkü rüya genel olarak bunun tüm sinyallerini verir.

Rüyada Ördek Sürüsü Görmek Rüyada ördek sürüsü görmek, bolluk ve bereketi müjdelemesi ile bilinir. Rüyada ördek sürüsüyle yolculuğa çıkmak, kişinin kısa zamanda iyi bir iş bulacağına delalet eder. Ördek sürüsünü vurmak, kişinin ailesi ile ilgili bir konuda hata yapacağına yorulur. Ördek sürüsü ile denizde yüzmek ise rüya sahibinin uzun ömürlü bir ilişki yaşayacağını gösterir. Rüyada ördek sürüsüyle yemek yemek, kişinin tüm hayallerine kavuşarak huzurlu olacağına yorulur. Ördek sürüsü ile kır gezintisi yapmak, rüya sahibinin her şeyi boş verip huzurlu olacağına yorulur. Rüyada ördek sürüsüyle keyifli bir kamp yapmak ise rüya sahibinin her şeyin en güzelini hak eden bir insan olduğuna delalet eder. Rüyada Ördek Isırdığını Görmek Rüyada ördek ısırdığını görmek, parasal anlamda çekilecek zorlukları haber verir. Rüyada ördek ısırıp kaçtığını gören biri ise pişmanlık duyduğu bir şeyden ders alır. Eğer ördek kızıl bir renkteyse, kişinin kararsızlık yaşadığı bir konuda olumlu sonuca varacağı yönünde yorum yapılır. Rüyada ördek ısırdığını gören birinin tez zamanda hayırlı bir kısmet bulacağı söylenir. Eğer rüya sahibi evli ise eşiyle arasının her zaman çok iyi olacağı yönünde yorum yapılır. Rüyada ördek sürüsü ısırdığını görmek ise kişinin dertlerini kendi elleriyle def edeceğini gösterir.

Rüyada Ördek Vurduğunu Görmek Rüyada ördek vurduğunu görmek, kişinin pişmanlıkları ile yüzleşeceği manasına gelir. Eğer ördeği vurduğunda kırmızı renk kan çıkıyorsa kişinin bu rüyasının olumsuz etkisinin bozulduğu söylenir. Ördek vurup ördeği pişirip yemek ise kişinin hayırsız bir evlat olacağına delalet eder. Her kim rüyasında ördek vurup huzurlu hissediyorsa, tez zamanda bir belaya bulaşacağı söylenir. Bu rüya aynı zamanda kardeş kavgasına işaret eder. Ördek vurup polise teslim olduğunu görmek ise birinden özür dileneceğini gösterir. Ördek öldüğü halde vurmaya devam etmek, kişinin gereksiz şekilde hırs yapacağına işaret eder. Her kim rüyasında ördek vurup o ördeği çukur bir yere atarsa, tez zamanda işi ile alakalı sorunlar yaşayacağı söylenir. Rüyada Beyaz Renkli Ördek Görmek Rüyada beyaz renkli ördek görmek, temizliği simgeler. Kişinin temiz biriyle tanışıp çok huzurlu olacağı şeklinde yorumlanır. Bu rüyanın bir diğer anlamı da uzun süredir beklenen bir işten olumlu haber gelmesi şeklinde yorumlanır. Beyaz renkli bir ördekle beraber yüzmek, sıkıntıların biteceğine işaret eder. Beyaz renkli ördek ile gezintiye çıkmak, helal rızka ve bol kazanca yorulur. Kişi eğer bembeyaz bir ördekle evde oturup konuştuğunu görüyorsa haneye hayırlı bir kişinin katılacağı söylenir. Beyaz ördek sürüsü görmek, kişinin işiyle alakalı büyük bir yoğunluk yaşayacağını gösterir. Beyaz bir ördeği pişirip çöpe atmak ise kişinin kötü bir insanla tanışacağını gösterir.