Rüyada soğan görmek ne anlama gelir, neye işaret eder? (Rüya tabirleri)

Rüya tabircileri, rüyada soğan görmeyi hayırlı olarak yorumlarken rüyada soğan görüp yenilirse şer yani kötü haberlere işaret saymışlardır. Rüyada görülen yeşil ve kuru soğan, çok çalışıp çaba harcanıp meşakkatle elde edilen mal anlamına gelmektedir. Fakat soğanı yerken görüyorsanız rüyanızda en basitinde gizli olan şeylerin açığa çıkması şeklinde tabir edilir. Rüyada soğan görmek ile ilgili olarak soğan doğradığını görmek, soğan yediğini görmek, soğan sarımsak görmek, soğan kabuğu görmek, yeşil soğan görmek, yeşil soğan tarlası görmek, arpacık soğan görmek ve buna benzer rüyaların tabirlerini sayfamızda bulabilirsiniz. RÜYADA SOĞAN GÖRMEK NE DEMEKTİR? Rüyada soğan görmek iyiye, soğan yemek kötüye delalet eder. Rüyada yeşil ve taze soğan görmek, zorlukla kazanılan meşakkatli mal anlamındadır. Kuru soğan dünya malına, taze soğan alın teri ile kazanılan dünya malına işaret eder. Soğan yemek bilinmesi istenmeyen ve hiç kimseye söylememiş olan şeylerin ayyuka çıkması anlamına gelir. Soğan soymak, sahte olarak şirinlik yapmaya işaret ederken, hasta kişi için şifa bulmaya işaret eder. Soğanı köküyle görmek aile içinde sıkıntı anlamına gelir. Birçok soğanı bir arada görmek hem iyi olana hem de kötü olana işaret eder. Çok soğan görmek sağlık sorunlarından uzak olmak anlamına geldiği gibi aynı zamanda sıkıntı, zorluk ve keder anlamına gelir. Rüyada soğan gören kişi çevresindekiler tarafından çekilmiyor ve istenmiyor demektir.

Rüyada soğan görmek, kaygı ve tasa ile de yorumlanır. Yine rüyada soğan gören kişi için kaygı verici ve üzüntülü bir durum var demektir. Her alanda çok başarılı olduğunuz için insanların sizi kıskanmasına neden olabilirsiniz. Rüyada soğan yemek, şerre işarettir. Soğan yediğini gören kimse hasta ise, vefat eder. Yeşil soğan, meşakkatle kazanca, çok soğan, hüzün ve ayrılıkla beraber sağlamlığa işarettir. Soğanı rüyada görüp yememek hayra, yemek ise şerre işarettir. Rüyasında soğan soyduğunu gören kimse birisine yaltaklık eder. Soğan maldır. Yolcu için soğan yolculukta sıhhat ve selamette olmasıdır. Rüyada soğan görülmesi; haram mala ve bir rivayete göre de kötü söze işaret eder. Rüyanızda pişmiş bir soğan yediğinizi görmeniz; eninde ve sonunda sizin günahlarınıza tövbe edeceğinize işaret eder. RÜYADA SOĞAN DOĞRADIĞINI GÖRMEK Rüyada soğan doğramak, pek hayra yorulmaz ve genellikle rüyayı gören kişinin hastalanacağına ve iyileşme sürecinin çok uzun süreceğine işaret eder. Verilmiş sırların ulu orta dökülmesi sonucu yaşanacak bir krize, aile içinde bu sırla beraber meydana çıkacak tartışmalara ve ele güne rezil olma noktasına gelen çatışmalara da tabir edilir. Soğan doğradığını gören kişiler evliliklerini bozacak yanlış hareketlerde bulunur veya eşlerinin onaylamayacağı alışkanlıklar edinirler. Çocuğu olanların evlatlarının eğitimleri ile ilgili sorunlar yaşayacağına, yeni evli çiftlerin de bebek sahibi olmak için tedavi yoluna gitmek zorunda kalacaklarına işarettir. Soğan doğramak pişmanlık yaşamak manasına da gelir ve kişinin söylediği yalanlar yüzünden vicdanının sürekli rahatsız olduğunu, geceleri uyuyamadığı gibi, içindeki sıkıntıyı dile getirip bu yalanlardan kurtulmak için fırsat kolladığını da delalet eder.

RÜYADA YEŞİL SOĞAN GÖRMEK Rüyada yeşil soğan görmek, çok çalışmaya, zorluk çekmeye, alın teri dökmeye, hayatın ağırlığını yük edinmeye ve bu şekilde geçimini sağlamaya işaret eder. Rüya sahibinin çetin bir hayat geçireceği, sahip olduklarını da zarla zorla ve bin bir güçlükle elde edeceği anlamına gelir. Rahat yaşama ancak onun bedelini fazlasıyla ödeyerek kavuşmaya rivayet edilir. RÜYADA YEŞİL SOĞAN TARLASI GÖRMEK Rüyada yeşil soğan tarlası görmek, uğursuzluktur. Rüya sahibinin sevdikleri ile arasının açılacağı, birbirlerine karşı seslerin yükseleceği ve yumrukların kalkacağı anlamına gelir. İlişkileri noktalamaya, dostlarla düşman olmaya ve insanlarla iyi geçimin bozulmasına tabir edilir. RÜYADA SOĞAN TARLASI GÖRMEK Birçok projenin gerçekleştirileceğine, kısa zamanda çok yol alınacağına, işlerin çok iyi bir hal alacağına, verilen sözlerin çok iyi bir şekilde yerine getirileceğine, mal mülk sahibi olunacağına, eşler arasında maddi sebeplerden ötürü yaşanan tartışmaların tatlıya bağlanacağına ve ünlü bir kişi ile kurulacak ortaklık sayesinde iş dünyasında birkaç adım öne çıkılacağına alamettir. Rüyada soğan tarlası satın almak, uzun zamandan beri hayali kurulan bir mevkiye ulaşılacağı, akıllıca adımlar atılacağı, rakiplerin üzüleceği bir karar verileceği, işle ilgili olarak uzun bir seyahate çıkılacağı ve yeni bir işbirliğe gidileceği anlamına gelir.

RÜYADA SOĞAN KABUĞU GÖRMEK Rüyada soğan kabuğu görmek, bilgi birikiminizi ve bu bilgiyi biriktirmek, saklamak ve geri çağırmak için doğuştan gelen yeteneğinizi temsil eder. Daha fazla ve daha fazlasını öğrenmek istemeniz, yaşamdaki kendi yerinizi ve gerçek çağrınızın veya kaderinizin ne olduğunu sorgulamanızı da sağlayabilir. Rüyada soğan kabuğu görmek, eşiniz veya sevgilinizle zor, sıkıntılı bir dönemden geçmeyi öngörür. Rüyada soğan kabuğu görmek. Özellikle, bu işaret, diğer tarafın bir şekilde sadık kalmadığını, muhtemelen sizi aldattığını veya nihai olarak tüm ilişkiyi tehlikeye atacak bir eylemde bulunduğunu ileri sürmektedir. Rüyada soğan kabuğu görmek, size yakın olan bir kişinin size ihanet etmesinden veya size uygun olmayan bir şekilde davranmasından sonra yaşayabileceğiniz ıstırabı da temsil edebilir. RÜYADA SOĞAN YEDİĞİNİ GÖRMEK Rüyada soğan yemek, rüya sahibinin iyi niyetini geri plana atarak, sadece kendisini düşünüp bazı işler yapacağına işaret eder. Kişi, huy değiştirecek ve art niyetli kimselerle hareket ederek, hak yiyerek kazanç elde edecek, yanlış yollara sapacak ve dinden ayrılacak demektir. Rüyada soğan yemek, bencil, sadece kendi çıkarı ve kendi mutluluğu için çalışan, gerisi üzülür mü, kırılır mı, ağlar mı diye düşünmeyecek kadar katı kalpli birinin varlığı ile açıklanır.

RÜYADA KURU SOĞAN GÖRMEK Rüyada kuru soğan görmek, gözyaşı, elem ve keder olarak tabir edilir. Rüya sahibi zorluk içine düşecek, acı haber alacak, kendine büyük bir endişe ve huzursuzluk verecek sözler işitecek demektir. Rüyasında kuru soğan gören kişi, ekmeğini taştan çıkaracak kadar güçlü kişidir, rahatı ve kazancı da yerindedir. Bu nedenle de seveninden çok sevmeyeni vardır. Rüya sahibinin çevresi ve hayatı kalkınmasına mani olmak isteyen kem gözlü ve kötü kişilerle kuşatılmıştır. Bu kişiler iyi niyetler taşımadıkları için rüya sahibinin tam tersi şekilde düşünüp, kendisine karşı gelip yaptıklarına mani olmak isteyen kişiler olarak tasvir edilirler. RÜYADA SOĞAN EKTİĞİNİ GÖRMEK Rüyada soğan ektiğini görmek, rızkın verimli olmasına, uzun bir bekleyişin sonunda hasret duyduğu iyiliğe, yardım alarak gözlediği şerefe, kaybettikten sonra özlediği zafere anlamı taşır. Bunun yanında soğan ektiğini görmek, zahmet çekerek ümit ettiği müjdeye, ümitsizlikten sonra hak edilen saygınlığa, cefa ile birlikte düşlediği mülke, sıkıntıya düşerek ümit ettiği kazanca, çektiği zorlukların meyvesini alarak kazandığı yüksek mertebeye, meşakkatle birlikte ulaştığı iyi bir geleceğe anlamı taşır

Başka bir deyişle: kaybettikten sonra ümit ettiği toplu mala, sıkıntı sonrasında istediği rahata, yardım alarak ümit ettiği servete, zorlukla umduğu mutluluğa, yakın zamanda öğrenilecek memnun edici değişimlere, zorlukla düşlediği saygınlığa tabir olunur. RÜYADA ARPACIK SOĞAN GÖRMEK Rüyada arpacık soğanı görmek bazı tabircilere göre zenginliğe, rızka, sürür ve feraha delalet eder. İkincisi bazı rüya yorumcularına göre de düşmana galip gelmeye ve zenginliğe delalettir. Olumsuz olarak eldeki malın zayi olacağına veya devlet adamlarının eline geçeceğine delâlet eder. Bazı rüya tabirlerinde ise giderin çokluğuna, kazancın azlığına yorumlanır. Ünlü rüya yorumcusu Necibüddin Semerkandi görülen rüya bir başkanlık makamına oturacağınıza şeklinde yorulur. Bazı rüya yorumcuları görülen rüya için bütün işlerinizde koruma göreceğinize ve ömrünüzün uzun olacağına işarettir. Bir kimsenin rüyasında arpacık soğanı yediğini görmesi; o kimsenin rızkının artacağına ve bir başka yoruma göre de yapılan herhangi bir dedikodunun dinlenileceği ile yorumlanır.

RÜYADA SOĞAN SARIMSAK GÖRMEK Bozulan insan ilişkilerinin aile büyükleri ve tanıdıkların araya girmesi ile tatlıya bağlanacağına, gidilen yolda karşılaşılan engellerin aşılacağına, yeni bir birlikteliğe başlanacağına, bu birlikteliğin evlilikle bağlanacağına, kısa süre içinde nur topun gibi evlada sahip olunacağına ve yaşanan kötü ve tatsız olayların geçmişte kalacağına rivayet edilir. Rüyada sarımsak soğan yemek, üzerinde bir türlü anlaşma sağlanamamış bir konu için işbirliği yapılarak ve bir orta yol bulunarak çözüm sunulacağına, bu sayede yaşanan sıkıntıların ortadan kalkacağına, yeni bir işle ilgili olarak bazı adımlar atılacağına ya da askıya alınmış olan bir projeye kaldığı yerden devam edileceğine yorulur. SOĞAN GÖRMEKLE İLGİLİ FARKLI RÜYALARIN TABİRLERİ Rüyada Soğan Satmak Hatırı sayılır bir kişiden gelecek bir yardım sayesinde çalışmaların günden güne daha iyi bir hal alacağı, alınacak olan yeni bir hane sayesinde sıkıntılı zamanların geride kalacağı, yapılan hataların telafi edileceği, eğitimle ilgili olarak yeni bir karar verileceği, sağlık sorunları ile boğuşan bir akrabadan güzel haberler alınacağı ve zararlı bir alışkanlıktan uzaklaştırılacağı anlamına gelir. Rüyada soğan almak, yakın bir akrabadan ya da kardeşlerden alınacak büyük bir destekle birlikte girilecek bir işte haneye yüklü miktarda para gireceğine ve yeni bir iş kapısının açılacağına delalettir.

Rüyada Soğan Pişirdiğini Görmek İçine girdiği sosyal ortam ve yeni edindiği arkadaşlar yüzünden Allah yolundan uzaklaşan ve kötü alışkanlıklar edinen bir kişinin, rüya sahibinin girişimleri ve emekleri sayesinde Allah yoluna döndürüleceğine, bu sayede kişinin kendisini daha iyi ve yüreğini daha ferahlamış bulacağına ve rüya sahibine dua edeceğine yorumlanır. Rüyada soğan pişiren birini görmek, sorunlardan kurtuluşa erileceğine, yardıma muhtaç kişilere yardım edileceğine, fakir fukaranın karnının doyurulacağına, yeni bir işe girileceğine, kazancın büyük bir kısmının Allah yolunda kullanılacağına ve daha huzurlu ve mutlu olunacağına yorumlanır. Rüyada Soğan Kesmek Sorunların ve sıkıntıların el birliği ile aşılacağına, zor geçen bir projenin yakın bir zaman içinde toparlanacağına, yeni ve söz sahibi olunan bir mevkiye sahip olunacağına, hasreti çekilen bir kişiye kısa sürede kavuşulacağına, yeni bir işe girileceğine, alınmış olan borçların ödeneceğine ve anne baba hayır duaları alınacağına tabir edilir. Rüyada soğan kesip yemek, yaşanan tatsızlıklar yüzünden bozulan moralin, sevilen ve uzun zamandan beri uzak olunan bir kişi ile görüşülmesi sayesinde yerine geleceğine, kazancın azalmasına sebep olan bir durumun ve gereksiz harcamaların ortadan kaldırılacağına ve elde edilen paranın yatırım için kullanılacağına delalettir.

Rüyada Soğan Zarı Görmek Aile hayatı içinde bazı tartışmalar yaşamaya, bu tartışmalardan ötürü sevilen kişilerle ters düşmeye, gereksiz bir işe girip kazancı boşa harcamaya, iş hayatında zarar etmeye, yakın bir arkadaşla ters düşmeye, sıkıntılı bir durumdan ötürü moral ve motivasyon kaybı yaşamaya işaret eder. Rüyada soğan zarı yemek, bir dedikodudan ötürü iş dünyasında istenmeyen bir duruma düşüleceği, haksız yere yalnız kalınacağı, yakın bir arkadaşın ihanetine uğranacağı, devam eden bir birliktelikte tatsız durumların yaşanacağı ve hiç beklenmeyen bir yerden darbe yeneceği şeklinde yorulur. Rüyada Çürük Kuru Soğan Görmek Can sıkıntısına sebep olacak bir olay yaşanacaktır. Kişinin, kendisine çok güvendiği bir kişi ile yaptığı işte büyük sorunlarla muhatap olacağına, maddi ve manevi açıdan çok büyük zarara uğrayacağına, rakipleri ile bazı tartışmalar yaşayacağına, sevdiği kişiden ihanet göreceğine, tüm bu üzüntüler ve sıkıntılardan ötürü sağlık sorunları yaşayacağına ve iş hayatına uzunca bir süre ara verip insanlardan uzak duracağına delalettir. Rüyada yarım kuru soğan görmek, iş hayatında sürekli sorunlarla boğuşulacağına, atılan adımların az miktar kazanç sağlayacağına ve hayırlı bir kısmetle evlilik yolunda adım atılacağına ancak devamının bir türlü gelmeyeceğine tabir edilir.