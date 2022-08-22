Rüyasında büyük ikramiyenin kazanan numaralarını gördü! 10 milyon sterlinlik piyangonun sahibi oldu

İngiltere’de yaşayan 53 yaşındaki Mark Lipsham isimli bir adam rüyasında rakamlar gördükten sonra piyango oynamaya karar verdi. Talihli numaralar sayesinde büyük ikramiyenin sahibi olan adam ertesi gün kamyon şoförü olarak çalıştığı işinden istifa etti. Ancak yeni kazandığı yüksek meblağla başa çıkmanın zor olduğunu söyleyen adam piyangoyu hiç kazanmış olmayı dilediğini söyleyerek herkesi şaşırttı.

“DEPRESYONA GİRDİM”

Büyük ikramiyeyi kazandıktan sonra uzun bir süre boyunca hayatında nasıl bir yol izleyeceğine karar veremediğini dile getiren Lipsham, “Depresyona girdim. Stres ve hüsran yaşadım. Beni problemlerle dolu bir yol sürükledi” dedi.

İkramiye parasını aldıktan sonra mütevazi evinde yaşamaya devam eden ve büyük bir satın alma işlemi yapmayan Lipsham, “Parayı kazandıktan iki yıl sonra komşum aracılığıyla ekonomik bir danışmanla tanıştırıldım. Maliye, yasal işlemler ve parasal ilişkileri yönetecek bu kişiye aylık 60 bin sterlin ödemeye başladım. Birkaç ay kızımla seyahat ettim ve danışmanımın yönlendirmesiyle mülk satın aldım. Bir süre sonra ona ulaşamamaya başladım ve 1.5 milyon sterlinimi alıp kaçtı. Sonunda, gerçekten hiç yardımı olmadı. Aslında dolandırıldım ve çok param gitti” diye konuştu.



