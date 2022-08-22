Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Rüyasında büyük ikramiyenin kazanan numaralarını gördü! 10 milyon sterlinlik piyangonun sahibi oldu

Rüyasında büyük ikramiyenin kazanan numaralarını gördü! 10 milyon sterlinlik piyangonun sahibi oldu

22.08.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mark Lipsham isimli bir adam rüyasında gördüğü rakamlarla piyango oynadı ve 10 milyon sterlinlik (213 milyon 875 bin TL) büyük ikramiyeyi kazandı. Ancak kazancıyla başa çıkma konusunda zorluk yaşayan adam büyük ikramiyeyi hiç kazanmamış olmayı dilediğini itiraf etti.

Rüyasında büyük ikramiyenin kazanan numaralarını gördü! 10 milyon sterlinlik piyangonun sahibi oldu

İngiltere’de yaşayan 53 yaşındaki Mark Lipsham isimli bir adam rüyasında rakamlar gördükten sonra piyango oynamaya karar verdi. Talihli numaralar sayesinde büyük ikramiyenin sahibi olan adam ertesi gün kamyon şoförü olarak çalıştığı işinden istifa etti. Ancak yeni kazandığı yüksek meblağla başa çıkmanın zor olduğunu söyleyen adam piyangoyu hiç kazanmış olmayı dilediğini söyleyerek herkesi şaşırttı.

Doktorlar 1 yıllık ömür biçti! Tüm mal varlığını tatillere ve eğlencelere harcadıDoktorlar 1 yıllık ömür biçti! Tüm mal varlığını tatillere ve eğlencelere harcadı

“DEPRESYONA GİRDİM”

2

Büyük ikramiyeyi kazandıktan sonra uzun bir süre boyunca hayatında nasıl bir yol izleyeceğine karar veremediğini dile getiren Lipsham, “Depresyona girdim. Stres ve hüsran yaşadım. Beni problemlerle dolu bir yol sürükledi” dedi.

İkramiye parasını aldıktan sonra mütevazi evinde yaşamaya devam eden ve büyük bir satın alma işlemi yapmayan Lipsham, “Parayı kazandıktan iki yıl sonra komşum aracılığıyla ekonomik bir danışmanla tanıştırıldım. Maliye, yasal işlemler ve parasal ilişkileri yönetecek bu kişiye aylık 60 bin sterlin ödemeye başladım. Birkaç ay kızımla seyahat ettim ve danışmanımın yönlendirmesiyle mülk satın aldım. Bir süre sonra ona ulaşamamaya başladım ve 1.5 milyon sterlinimi alıp kaçtı. Sonunda, gerçekten hiç yardımı olmadı. Aslında dolandırıldım ve çok param gitti” diye konuştu.

Borcunu ödemek için evini satmaya karar vermişti! Satışa birkaç saat kala piyango çıktığını öğrendiBorcunu ödemek için evini satmaya karar vermişti! Satışa birkaç saat kala piyango çıktığını öğrendi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçücük ihmal sonu oluyordu! Ölümden böyle kurtulduKüçücük ihmal sonu oluyordu! Ölümden böyle kurtuldu
Ölmüş kadın cesedi zannettiler! Gerçek bambaşka çıktıÖlmüş kadın cesedi zannettiler! Gerçek bambaşka çıktı
Gelecekten geldiğini söyledi! Kıyamet için tarih verdiGelecekten geldiğini söyledi! Kıyamet için tarih verdi
Anahtar Kelimeler:
İngiltere büyük ikramiye piyango piyango bileti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Milyonda bir görülüyor! Herkes soruyor: ''İkisi de senin mi?''

Milyonda bir görülüyor! Herkes soruyor: ''İkisi de senin mi?''

Transparan kıyafetiyle konsere gitti! “Mahrem yerlerini...”

Transparan kıyafetiyle konsere gitti! “Mahrem yerlerini...”

Metalik rengi bikinisiyle poz verdi! Olay yaratan paylaşımlar

Metalik rengi bikinisiyle poz verdi! Olay yaratan paylaşımlar

Aldatan kocasını önce öldürdü, sonra pişirdi

Aldatan kocasını önce öldürdü, sonra pişirdi

İlginizi Çekebilir

Sadece dört saatte! Damarları sertleştirir, kalp krizini tetikler

Sadece dört saatte! Damarları sertleştirir, kalp krizini tetikler

Sınırları aştı! İç çamaşırsız paylaşımı olay oldu

Sınırları aştı! İç çamaşırsız paylaşımı olay oldu

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Onlar da sevgilileri de evli! “Haftada bir eşler değişiyor”

Onlar da sevgilileri de evli! “Haftada bir eşler değişiyor”

Canlı yayında tacize uğradı! İzleyicileri uyarınca fark etti

Canlı yayında tacize uğradı! İzleyicileri uyarınca fark etti

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.