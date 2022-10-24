Saadet eş anlamlısı nedir? Saadet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçedeki birçok kelimenin kaynağı farklı yabancı dillerdir. Başka dillerden gelen kelimeler zaman içinde ekler alarak ya da söylenişleri değişerek dilimize yerleşmiştir. Saadet kelimesi de Arapça kökenli bir kelimedir. Arapçada "bahtı yaver gitme, mutluluk" anlamına gelen "saʿādet" kelimesinden alıntıdır. Saadet kelimesi Türkçeye de benzer bir anlamla geçmiştir. Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük'e göre saadetin anlamı "mutluluk"tur. Aynı zamanda saadet kelimesi farklı kelimelerle de birleşik kelimeler türetir. Örneğin "saadet zinciri", "saadethane", "asrısaadet", "aile saadeti" gibi kelimeler bu birleşik kelimelere örnektir.

Saadet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Türkçede bulunan sözcükler zaman içerisinde farklı anlamlar kazanabilir ya da kullanım alanları değişiklik gösterebilir. Ancak çoğu zaman bazı kelimeler var olan anlamını korur. Saadet kelimesi de anlamını koruyan ve tek anlama sahip bir kelimedir. Saadet eş anlamlısı olan kelimeler de saadetle aynı anlamı taşır. Saadet kelimesinin eş anlamı olan sözcükler:

Mutluluk

Ongunluk

Saadetin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Saadetin eş anlamlısı olan kelimelerle çeşitli örnek cümleler kurabiliriz. Saadet ve saadet eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

Sensiz saadet neymiş tatmadım, bilemem ki…

Bir zamanlar saadet zincirleri vardı. İnsanlar bu zincire para yatırıp kolay yoldan daha çok para kazanmayı hayal ederlerdi.

Mutluluk az gelir ama geldiği zaman insana yaşamak için ihtiyacı olan enerjiyi verir.

Bazı insanlar için en büyük mutluluk özgürlüktür.

Yaşanan onca olayın ardından birlikte ongunluk içinde olmamız imkânsız gibi görünüyor.

Bu ödülü almaktan mutluluk ve onur duyduğumu belirtmek isterim.

İstediği kitaplar gelince mutluluktan havalara uçmuştu.





