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'Saadet zinciriyle' dolandırıcılık yapan Hollywood oyuncusu Zachary Horwitz'e 20 yıl hapis

15.02.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurduğu dolandırıcılık sistemini 7 yıl boyunca yürüten 35 yaşındaki ünlü oyuncu Zachary Horwitz, 250'den fazla kurbanına 230 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi. Hollywood oyuncusu, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Horwitz'in avukatı Anthony Pacheco, aktörün, eylemleri için "derin pişmanlık" hissettiğini belirtti.

'Saadet zinciriyle' dolandırıcılık yapan Hollywood oyuncusu Zachary Horwitz'e 20 yıl hapis

"Ponzi" ya da "Piramit Satış Sistemi dolandırıcılığı" yöntemiyle sahte HBO ve Netflix film anlaşmaları yaparak yatırımcılardan 650 milyon dolar toplayan oyuncu Zachary Horwitz, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Independent'in haberine göre, yargıç, 20 yıl hapis cezasına çarptırılan 35 yaşındaki Zachary Horwitz'in 250'den fazla kurbanına 230 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.

Savcılar, olayı Hollywood tarihindeki türünün en büyük dolandırıcılığı olarak nitelendirdi.

FBI, Horwitz'in, paranın 5,7 milyon dolarını şehrin Beverlywood bölgesindeki bir eve, 706 bin doları iç dekorasyona ve 605 bin doları da lüks otomobiller için harcadığını tespit etti.

Horwitz'in ayrıca özel jet ve yat kiralamalarına 345 bin dolar, Los Angeles parti danışmanına 174 bin dolar ve Las Vegas kumarhaneleri ve gece kulüplerine 136 bin dolar ödediği belirtildi. Savcılar, American Express kartında 6,9 milyon dolardan fazla harcama bulunduğunu söyledi.

Ekim ayında dolandırıcılığı kabul eden aktör, 2014 yılında 1inMM Capital adlı şirketi aracılığıyla yatırımcılara paralarını "Slasher Party" veya "Satanic Panic" gibi filmlerin yabancı dağıtım haklarını satın almak için kullandığını ve bunları yeniden sattığını söyleyerek Ponzi planına başladı.

'DERİN PİŞMANLIK' DUYUYOR

Horwitz, dolandırıcılık sistemini 7 yıl boyunca yürüttü ve ilk yatırımcılara yüzde 25 ila yüzde 40 karlarla geri ödeme yaptı. Sistem çöktüğünde, 230 milyon dolar kaybın olduğu belirlendi. Horwitz'in ilk kurbanlarından bazılarının Indiana Üniversitesinden arkadaşları olduğu belirtildi.

Dava dosyasında, "Yıllardır tanıdıkları birinin gözü kara bir şekilde kendilerini ve ailelerini dolandıracağını hayal bile edemedikleri için gardını indiren kendi arkadaşlarının güvenine ihanet ederek başladı" ifadelerine yer verildi.

Horwitz'in avukatı Anthony Pacheco, mahkeme belgelerinde aktörün "akıl sağlığı sorunları yaşayan dürüst bir adam" olduğunu ve şimdi eylemleri için "derin pişmanlık" hissettiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık
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