Saadettin Saran ve Emina Jahovic artık saklanmıyor!

Köşe bucak kaçan Saadettin Saran ve Emina Jahovic aşkı belgelendi. İkili dün akşam ilk kez yan yana görüntülendi.

Emina Jahovic 10 yıllık eşi Mustafa Sandal'dan geçtiğimiz haziran ayında boşandı. Sırp şarkıcı Emina'nın boşanmadan kısa bir süre sonra iş insanı Saadettin Saran'la aşk yaşamaya başladığı iddia ediliyordu! Aşklarını bir süre gizleyen ikili dün akşam ilk kez yan yana görüntülendi.

"LÜTFEN ÇEKMEYİN ARTIK"

Milliyet'in haberine göre; İkili ilk kez dün akşam İstinye Park'ta görüntülendi. Birlikte akşam yemeği yiyen ikiliden Sadettin Saran sevgilisi Emina Jahovic'i aracına bindirdi.

Gazetecilerin görüntü almamasını rica eden Saran, "Lütfen çekmeyin artık. Teşekkür ederiz" dedi.

İkili uzun süre ilişkilerini yalanlamış ama daha sonra ortaya Emina'nın Saran ailesi ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Eski eş Sandal ise bu ilişki için "Hayırlı olsun" demişti.

