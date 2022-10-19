EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Saç eş anlamlısı nedir? Saçın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Saç eş anlamlısı nedir? Saçın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

17.10.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazılış ve okunuş bakımından farklı fakat karşıladıkları anlam bakımından benzer ya da aynı olan sözcüklere eş anlamlı sözcükler denir. Dilimizde bazı sözcüklerin birden fazla eş anlamlısı olabilir. Birden fazla eş anlamı bulunan kelimelerin yanı sıra bazı kelimelerin de eş anlamlısı olan kelimeler bulunmayabilir. Peki, saç kelimesinin eş anlamı var mı?

Saç eş anlamlısı nedir? Saçın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Saç kelimesi Türkçe kökenlidir. Eski Türkçeden beri kullanılan bu kelime Eski Türkçede "insan saçı" anlamına gelen "saç" kelimesinden evrilmiştir. 8. yüzyıldan beri dilimizde olduğu düşünülen bu kelimenin anlamı Türk Dil Kurumuna göre "baş derisini kaplayan kıllar" şeklindedir. Ayrıca saç kelimesi farklı kelimelerle birlikte kullanılarak çeşitli deyim, atasözü ve birleşik kelimeler de oluşturur.

Ödev eş anlamlısı nedir? Ödevin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımÖdev eş anlamlısı nedir? Ödevin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Saç kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Saç genellikle kıl ve tüyle karıştırılır. Aynı zamanda kimi ifadelerde kıl ve tüy kelimeleri saç kelimesinin eş anlamı olarak kullanılır. Kıl ve tüy, saçtan farklıdır. Saç kafa derisini kaplayan kıllardır. Ancak kıl çoğunlukla hayvanlar için kullanılır. İnsandaysa kıl çoğunlukla vücudun belli yerlerinde çıkan ipliksi uzantıdır. Tüy ise insan ve hayvan derisinde bulunan ince, kısa ve yumuşak sık uzantılardır. Kıl ve tüy, kalınlık, bölge ve uzunluk bakımından saçtan farklıdır.

Saçın eş anlamlısı olan kelime dilimizde yoktur.

Güzel eş anlamlısı nedir? Güzelin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımGüzel eş anlamlısı nedir? Güzelin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Saçın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Anlamdaş kelimeler en bilinen anlamıyla yazılışları ve okunuşları ayrı, fakat anlamları aynı olan kelimelerdir. Anlamdaş kelimeleri konuşma dilinde kullanmak kurulan cümlelerde tekrara düşmeye engel olur. Kökeni Eski Türkçeye dayanan saç kelimesi de eş anlamı olmayan kelimelerden birisidir. Bu nedenle saç eş anlamlısı kelimelerle ilgili örnek cümleler kurmak mümkün değildir. Saç kelimesiyle örnek cümleler kurmak gerekirse:

  • Olanları o kadar çok dert ediyor ki kafasında saç kalmadı resmen.
  • Saçlarının doğal kızıl rengine hepimiz hayran kalmıştık.
  • Yıllar sonra görüştüklerinde ilk konuştukları ikisinin de saçlarının ne kadar beyazladığıydı.
  • Kendini bu kadar harap edersen saçların erkenden beyazlayacak.
  • Saçlarını sürekli boyadığı için saç yapısını bozmuş.
Halk eş anlamlısı nedir? Halkın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımHalk eş anlamlısı nedir? Halkın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alelade eş anlamlısı nedir?Alelade eş anlamlısı nedir?
Okullar ne zaman ara tatil olacak?Okullar ne zaman ara tatil olacak?
Lisan eş anlamlısı nedir?Lisan eş anlamlısı nedir?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir saç

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Sömestr tatili ne zaman? İşte sömestr tatili tarihi!

Sömestr tatili ne zaman? İşte sömestr tatili tarihi!

AÖL 1. dönem sınav tarihleri!

AÖL 1. dönem sınav tarihleri!

Deneyap uygulama sınavı sonuçları açıklandı mı?

Deneyap uygulama sınavı sonuçları açıklandı mı?

İBB burs başvuruları ne zaman açıklanacak?

İBB burs başvuruları ne zaman açıklanacak?

İlginizi Çekebilir

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Yemek için sıraya giriyorlar: Ölüme götürüyor

Yemek için sıraya giriyorlar: Ölüme götürüyor

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Av için çıktıkları yolda kendileri av oldu! Bozayı saldırınca...

Av için çıktıkları yolda kendileri av oldu! Bozayı saldırınca...

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.