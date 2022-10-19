Saç eş anlamlısı nedir? Saçın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Saç kelimesi Türkçe kökenlidir. Eski Türkçeden beri kullanılan bu kelime Eski Türkçede "insan saçı" anlamına gelen "saç" kelimesinden evrilmiştir. 8. yüzyıldan beri dilimizde olduğu düşünülen bu kelimenin anlamı Türk Dil Kurumuna göre "baş derisini kaplayan kıllar" şeklindedir. Ayrıca saç kelimesi farklı kelimelerle birlikte kullanılarak çeşitli deyim, atasözü ve birleşik kelimeler de oluşturur.

Saç kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Saç genellikle kıl ve tüyle karıştırılır. Aynı zamanda kimi ifadelerde kıl ve tüy kelimeleri saç kelimesinin eş anlamı olarak kullanılır. Kıl ve tüy, saçtan farklıdır. Saç kafa derisini kaplayan kıllardır. Ancak kıl çoğunlukla hayvanlar için kullanılır. İnsandaysa kıl çoğunlukla vücudun belli yerlerinde çıkan ipliksi uzantıdır. Tüy ise insan ve hayvan derisinde bulunan ince, kısa ve yumuşak sık uzantılardır. Kıl ve tüy, kalınlık, bölge ve uzunluk bakımından saçtan farklıdır.

Saçın eş anlamlısı olan kelime dilimizde yoktur.

Saçın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Anlamdaş kelimeler en bilinen anlamıyla yazılışları ve okunuşları ayrı, fakat anlamları aynı olan kelimelerdir. Anlamdaş kelimeleri konuşma dilinde kullanmak kurulan cümlelerde tekrara düşmeye engel olur. Kökeni Eski Türkçeye dayanan saç kelimesi de eş anlamı olmayan kelimelerden birisidir. Bu nedenle saç eş anlamlısı kelimelerle ilgili örnek cümleler kurmak mümkün değildir. Saç kelimesiyle örnek cümleler kurmak gerekirse:

Olanları o kadar çok dert ediyor ki kafasında saç kalmadı resmen.

Saçlarının doğal kızıl rengine hepimiz hayran kalmıştık.

Yıllar sonra görüştüklerinde ilk konuştukları ikisinin de saçlarının ne kadar beyazladığıydı.

Kendini bu kadar harap edersen saçların erkenden beyazlayacak.

Saçlarını sürekli boyadığı için saç yapısını bozmuş.



