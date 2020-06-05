MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Saba Tümer 1998 yılına götürdü! Haber spikerliği yaptığı anlar olay oldu

Saba Tümer 1998 yılına götürdü! Haber spikerliği yaptığı anlar olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2020 08:53 | Son Güncelleme

Güzel sunucu Saba Tümer sosyal medyayı salladı. 1998 yılında haber spikerliği yaptığı anları paylaşan Saba Tümer'in videosuna beğeni yağdı.

Ünlü sunucu Saba Tümer karantina sürecinde evden yaptığı canlı yayınlarla gündem olurken zaman zaman da eski fotoğraflarını paylaşarak dikkat çekti.

Tümer son olarak haber spikerliği yaptığı yıllardan bir videosunu paylaşarak beğeni topladı. NTV'de spiker olduğu günlerden bir anı paylaşan Saba Tümer'in o videosu da sosyal medyada gündem oldu.

1998 yılından yaptığı paylaşımla dikkat çeken Tümer paylaşımına "Hey heyyy gidi günlerrrrrrr hey gidi günlerrrrrrr... Nasıl da ciddiyim haber sunarken; bu halimi hatırlayanlar kimler bakiimmmm" notunu düştü.

tktkt

Saba Tümer'in bu paylaşımına yorum yağarken Tümer'in saç modeline de beğeni yağdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü spikerden olay yaratan paylaşım Ünlü spikerden olay yaratan paylaşım
Survivor'da yeni takımlarla ilk oyun! Büyük ödül için yarıştılarSurvivor'da yeni takımlarla ilk oyun! Büyük ödül için yarıştılar
Mucize Doktor'un Açelya'sı kilolarıyla olay oldu! Bu halinden eser yokMucize Doktor'un Açelya'sı kilolarıyla olay oldu! Bu halinden eser yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi

Görseli paylaşarak eleştirdi! 'Bu gidişle sıfır vaka rüya mı?'

Görseli paylaşarak eleştirdi! 'Bu gidişle sıfır vaka rüya mı?'

ABD canlı yayındaydı! Floyd'un cenaze aracı tam geçerken...

ABD canlı yayındaydı! Floyd'un cenaze aracı tam geçerken...

Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu tutuklandı

Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu tutuklandı

Bilim Kurulu Üyesi kötü haberi böyle açıkladı: Aylarca sürecek

Bilim Kurulu Üyesi kötü haberi böyle açıkladı: Aylarca sürecek

Protestolarla sarsılan ABD'de gerginliği tırmandıracak skandal kefalet kararı!

Protestolarla sarsılan ABD'de gerginliği tırmandıracak skandal kefalet kararı!

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Bikinisiyle yakalandı! Kiloları olay oldu

Bikinisiyle yakalandı! Kiloları olay oldu

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Barbie'ye benzemek istemişti! Son hali inanılmaz

Barbie'ye benzemek istemişti! Son hali inanılmaz

Acun hiç bu kadar kızmamıştı! Survivor'daki en gergin anlar

Acun hiç bu kadar kızmamıştı! Survivor'daki en gergin anlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Büşra Pekin: Zayıflayınca çok korktum

Büşra Pekin: Zayıflayınca çok korktum

Kaan Yıldırım'dan yıllar sonra gelen itiraf! 'Ucuz olduğum için...'

Yakışıklı oyuncudan şaşırtan itiraf!

Survivor ödül oyununu kim kazandı? Mavi ve kırmızı takımlar ilk defa yarıştı! İşte Survivor'da kazanan takım

Survivor'da yeni takımlarla ilk oyun! Büyük ödül için yarıştılar

Değişimiyle şaşırtan Linet'ten bikinili pozlar!

Havuz başında bikini pozlar

Oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Mutfaklar bomboş artık

Oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım

Yolsuzlar Çetesi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yolsuzlar Çetesi ne zaman çekildi?

Yolsuzlar Çetesi ekranlarda! Nouma başrolde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.