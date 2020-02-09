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Saba Tümer: David Beckham’la aynı yatakta yattım

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2020 09:35 | Son Güncelleme

Saba Tümer yaptığı açıklamayla sosyal medyayı kırdı geçirdi.Daha önce David Beckham'ın Duha'da kaldığı otele tatile giden Saba Tümer, Beckham’la tesadüfen aynı yatakta yattığını açıkladı.

Saba Tümer: David Beckham’la aynı yatakta yattım

Kahkahalarıyla ünlü sunucu Saba Tümer, Katar'ın başkenti ve aynı zamanda en büyük şehri olan Doha'ya tatile gitti. Seyahat dönüşü sırasında, Beckham’la tesadüfen aynı yatakta yattığını öğrenen Tümer, sosyal medya hesabından paylaştığı son videosu ile dikkat çeken açıklama yaptı.

Saba Tümer o anları anlattığı videosunda, "Doha'dan ayrılıyoruz. Çok güzel bir seyahat geçirdik. Tam odaya doğru gelirken öğrendim ki David Bechkam buradaymış ve bu odada kalmış. Yani anlayacağınız ben David'in yattığı yatakta yatmışım ve 3 gündür bunun farkında değilim. Tam gider ayak söylenir mi bu insana" dedi.

David Bechkam'la Maldivler'de de aynı olayı yaşadığını anlatan Tümer, "Bu bizim ikinci karşılaşmamız. Daha önce Maldivler'e gittiğimde David otelden çıkmış ben girmişim. Hatta aynı odada kalmışız" dedi.

Üçüncü karşılaşmalarında David'i yakalayacağını söyleyen Tümer, "Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncüde yakalar diyeceğim ama onu da diyemiyorun çünkü adam evli, o yüzden ona buradan 'Ama evlisin' şarkısını gönderiyorum." diyerek kahkahalara boğuldu.

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saba tümer, Saba Tümer instagram, David Beckham,

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