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Saba Tümer'den Flash TV açıklaması: Tekliflerine evet demedim

05.10.2021 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeniden yayın hayatına başlayacak Flash TV ile anlaştığı öne sürülen ünlü sunucu Saba Tümer, kanalın yeni sezon afişlerinde kendisini görünce sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tümer, teklif geldiğini ancak kabul etmediğini ifade etti.

Saba Tümer'den Flash TV açıklaması: Tekliflerine evet demedim

Kanal binasıyla ilgili yaşanan davalar nedeniyle geçtiğimiz aylarda kapılarını kapatmak zorunda kalan Flash TV, Hakan Aygün genel yayın yönetmenliğinde 1 Ekim'de yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Seda Akgül, Can Ataklı, Lale Özan Arslan gibi deneyimlerle anlaştığı belirtilen kanalın, ünlü sunucu Saba Tümer'le de el sıkıştığı iddia edilmişti. Ancak gerçeğin böyle olmadığı, kanalın tanıtım afişlerinin reklam panolarına asılmasından sonra ortaya çıktı.

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Ünlü sunucu Saba Tümer, tanıtım afişlerinde kendisini gördüğünde büyük bir şaşkınlık yaşadığını, çünkü kanalın kendisine getirdiği teklifi kabul etmediğini söyledi. Tümer, "Flash TV'nin tarafıma teklif yaptığı doğrudur ancak görüşmeler sonucunda yanıtım olumsuz olmuştur" dedi.

"TEKLİF GELDİ AMA KABUL ETMEDİM"

Ünlü sunucu Saba Tümer, tanıtım afişlerinde kendisini gördüğünde büyük bir şaşkınlık yaşadığını, çünkü kanalın kendisine getirdiği teklifi kabul etmediğini söyledi. Tümer, "Flash TV'nin tarafıma teklif yaptığı doğrudur ancak görüşmeler sonucunda yanıtım olumsuz olmuştur" dedi.

Ünlü sunucunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:
"Zorunlu açıklama... Flash TV ile anlaşmış olduğum hakkında çıkan haberler ve görseller gerçeği yansıtmamaktadır. Flash TV'den tarafıma program yapma teklifinde bulunulduğu doğrudur ancak görüşmelerimiz sonucunda kendilerine yanıtım maalesef olumsuz olmuştur. Bu süreçte, anlaşmamız olmamasına rağmen kurum adına hazırlanan billboardlarda fotoğrafımı görünce bu açıklamayı yapmak zorunlu hale gelmiştir. Bu vesileyle yeniden yayın hayatına başlayacak Flash TV çalışanlarına sonsuz başarılar dilerim."

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Saba Tümer
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