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Saba Tümer'den şaşırtan açıklama! 'İhaneti affederim'

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.12.2018 10:27 | Son Güncelleme

Saba Tümer, katıldığı bir etkinlikte aşkla ilgili soruya verdiği, “Seviyorsam, ihaneti affederim” cevabıyla dinleyenleri şaşırttı.

Saba Tümer'den şaşırtan açıklama! 'İhaneti affederim'

Saba Tümer, Anatolium Marmara AVM’de düzenlenen ‘Yeni Yılda Yeni Bir Sen Festivali’nde hayranlarının sorularını yanıtladı. Sunucu, “Yeni yıldan ne gibi beklentileriniz var?” sorusuna, “Galiba evleneceğim. Kahkahamı kaybetmiştim. Yeni sezonda ekranlara döneceğim” yanıtını verdi.

Tümer, aşkla ilgili sorulara ise “Seviyorsam, ihaneti affederim” cevabıyla şaşırttı. Sanat camiasından dert yanan sunucu, “Her şey çıkar ilişkisi... Gerçek dostluk yok” dedi. Tümer, günün sonunda ise Suzan Kardeş’le, ‘Evde Kaldım’ şarkısını seslendirerek, sevenlerini coşturdu. (ucankus.com)

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Anahtar Kelimeler:
saba tümer ihanet

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