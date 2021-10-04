Sabah okula diye çıktı, akşam cenazesi toprağa verildi

Edinilen bilgilere göre, Uşak Lisesi yakınlarında 9. sınıf öğrencisi Cennet Candoğan’a (14) okula gitmek için karşıya geçtiği sırada M.Ö. kontrolündeki hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle Candoğan, yaklaşık 50 metre savruldu.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan çocuk ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilirken, yol trafiğe kapatıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuk yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamazken, araç sürücüsü M.Ö. gözaltına alındı.

Hastanede yapılan otopsi sonrası ailesine teslim edilen küçük çocuğun cenazesi, ailesinin yaşadığı Banaz ilçesine bağlı Kızılhisar köyüne getirildi. Alınan helalliğin ardından küçük Cennet, Kızılhisar Mezarlığı’na defnedildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

