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  4. Sabaha kadar aradılar! Yaşlı adam 17 saat sonra bulundu

Sabaha kadar aradılar! Yaşlı adam 17 saat sonra bulundu

09.05.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan yaşlı adam kaybolduktan 17 saat sonra bulundu.

Sabaha kadar aradılar! Yaşlı adam 17 saat sonra bulundu

Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Kerimli kırsalında meydana gelen olayda, 70 yaşındaki Halil Kamalak, dün ikindi saatlerinde evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

Yakınları tarafından yapılan ihbar üzerine yaşlı vatandaşı bulmak için AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri arama çalışmaları başlattı.

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EKİPLER ZAMANLA YARIŞTI

Ekipler, 70 yaşındaki Halil Kamalak’ı bulmak için adeta zamanla yarışırken, arama çalışmaları sabaha kadar devam etti.

Ormanlık alan dahil 25 kilometrelik alanı tarayan ekipler, sabah saat 09.00 sıralarında yaşlı adamı yaklaşık 17 saatlik aramanın ardından kaybolduğu yerin 15 kilometre uzağında buldu.

Ailesine teslim edilen Halil Kamalak’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)

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Kahramanmaraş
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